KOERS KORT (16/08). Verrassing van formaat: Terpstra trekt naar Direct Energie - Van der Poel degradeert tegenstand in openingsrit Arctic Race in Noorwegen

16 augustus 2018

Matteo Moschetti wint tweede etappe, Manuel Belletti blijft leider

De Italiaan Matteo Moschetti (Polartec-Kometa) heeft de tweede rit in de Ronde van Hongarije (2.1) op zijn naam geschreven. Na 190 kilometer tussen Velence en Szekesfehervar was Moschetti in een massaspurt sneller dan zijn landgenoten Attilio Viviani (Sangemini-MG/Kvis), de jongere broer van Elia Viviani, en leider Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec). Joeri Stallaert (Voralberg Santic) werd als eerste landgenoot vierde.

De enige andere Belg die actief is in Hongarije, Jelle Donders (Differdange-Losch), werd vijftiende.

Vrijdag wacht de renners in Hongarije opnieuw een vlakke etappe. Na 206 kilometer tussen Cegled en Hajduszoboszlo mag hoogstwaarschijnlijk opnieuw gesprint worden voor de zege. De Ronde van Hongarije eindigt zondag.

🚴‍♂️ #TourdeHongrie 🇭🇺 I 2^ Tappa



Dopo aver vinto una tappa alla #VueltaBurgos 🇪🇸, ed essersi classificato 2^ ieri, Matteo #Moschetti 🇮🇹 fa sua la 2^ frazione della corsa ungherese!



Il 21enne, futuro sprinter della Trek-Segafredo, continua a stupire! 👏🏻🎖️

Van der Poel knalt naar zege in Arctic Race in Noorwegen

Mathieu van der Poel heeft met overmacht de eerste etappe van de Arctic Race in Noorwegen naar zijn hand gezet. De Nederlander toonde zich de beste op een aankomst bergop in Kirkenes. Sergey Chernetsky werd tweede, Benjamin Declercq was een knappe derde. Van der Poel is meteen ook de eerste leider.

What a start of @arcticraceofn 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@mathieuvanderpoel) op 16 aug 2018 om 19:14 CEST

Mathieu van der Poel wins the first stage in the Arctic Race of Norway! 🇳🇴 #ArcticRace

Terpstra verlaat Quick.Step voor Direct Energie

Van een verrassing gesproken. Niki Terpstra komt volgend seizoen uit voor het Franse Direct Energie. De 34-jarige Nederlander was sinds 2011 actief voor Quick.Step.

Terpstra boekte bij het team van Patrick Lefevere zijn grootste successen. In 2014 zette hij Parijs-Roubaix op zijn palmares, dit jaar won hij de Ronde van Vlaanderen en de E3 Harelbeke. Daarnaast schoot hij tweemaal raak in Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014) en pakte hij de eindzege in de Ronde van Qatar (2014 en 2015), de Ronde van Wallonië (2015) en de Eneco Tour (2016).

"Ik droom ervan om Direct Energie een prestigieuze zege te bezorgen in een grote klassieker", vertelt de nieuwe aanwinst. "Ik hoop vooral een etappewinst te pakken in de Ronde van Frankrijk. Ik was dit seizoen verbluft door de renners van Direct Energie tijdens de klassiekers waar ze systematisch de koers maakten. Ik zag deze ingesteldheid ook terug in de Tour de France. Dat staat me aan."

#Mercato - Vous l'attendiez ? Voici la grande annonce promise il y a quelques jours !



💥 Le tenant du titre du Tour des Flandres, du GP E3 et du Samyn, et ancien vainqueur de Paris-Roubaix rejoint le #TeamDirectEnergie : bienvenue à @NikiTerpstra ! 💥#AllezDirectEnergie

Wackermann soleert naar zege in Ronde van de Limousin

De Italiaan Luca Wackermann (Bardiani-CSF) won vandaag de tweede rit van de Ronde van de Limousin (2.1). De Fransman Anthony Roux (Groupama-FDJ) kon daags na zijn ritzege net zijn leiderstrui redden.

Na een vroege vlucht van zes renners en een tussenpoging van twee pionnen van Ag2r La Mondiale zette Wackermann negen kilometer voor de finish zijn solo in gang. In de heuvelachtige slotfase kon hij ondanks verschillende tegenprikken een voorsprong van ruim een halve minuut uitbouwen op een erg uitgedund peloton, met daarbij ook Roux.

Op de slothelling slaagde Wackermann er nog net in de achtervolgers af te houden. Zijn landgenoot Marco Canola werd zes seconden later tweede, Elie Gesbert derde. Thomas Degand was de beste Belg op de zevende plaats. Anthony Roux finishte zes seconden na de ritwinnaar als vijfde, en zo kon hij nog net zijn gele trui vasthouden. Wackermann is nu tweede in dezelfde tijd.

Voor Wackermann is het de eerste zege in een verder kleurloos seizoen. De Ronde van de Limousin eindigt na nog eens twee heuvelachtige etappes zaterdag. Er wordt op zoek gegaan naar een opvolger voor Alexis Vuillermoz.

Tour de Limousin: Luca Wackermann gana la segunda etapa, Anthony Roux sigue líder

Poolse ploegmaat voor Van Avermaet

Greg Van Avermaet kent nog een ploegmaat voor volgend seizoen. De Poolse pistier Szymon Sajnok, wereldkampioen in het omnium, zal in 2019 te zien zijn in het shirt van de opvolger van BMC. De 20-jarige Pool reed afgelopen seizoen al in dienst van CCC Sprandi, de ploeg die de WorldTour-licentie van BMC overneemt.

🔊 TRANSFER ANNOUNCEMENT 🔊



2018 Omnium world champion Szymon Sajnok is set to join the #UCIWT in 2019 when he moves from @CCCProTeam to Continuum Sports!



Read what Szymon and General Manager Jim Ochowicz had to say 👉 https://t.co/639EjFhLvg



Welcome, Simon!

Franse wielerbond maakt preselectie bekend, Alaphilippe en Bardet zijn kopmannen

De Franse bondscoach Cyrille Guimard heeft een dertienkoppige voorselectie bekendgemaakt voor de wegrit van het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck (22-30 september). Julian Alaphilippe, bergkoning in de voorbije Tour, en Romain Bardet, als zesde eerste Fransman in La Grande Boucle, zijn de vooruitgeschoven pionnen binnen de Franse ploeg.

Naast Alaphilippe en Bardet houdt de Franse wielerbond ook de prestaties van Warren Barguil, Lilian Calmejane, Kenny Elissonde, Tony Gallopin, Cyril Gautier, Guillaume Martin, Rudy Molard, Anthony Pérez, Thibaut Pinot, Pierre Rolland en Anthony Roux nauw in de gaten. Van het dertiental moeten nog vijf namen afvallen. Bondscoach Guimard wacht daarmee tot het einde van de komende Vuelta (25 augustus-16 september).

Voor de tijdrit (26 september) selecteerde Guimard Alexis Gougeard (Ag2r-La Mondiale) en Yoann Paillot (Saint Michel-Auber 93). Nationaal tijdritkampioen Pierre Latour (Ag2r-La Mondiale) herstelt momenteel nog van de botbreuken die hij opliep tijdens de Clasica San Sebastian.

Preselectie:



Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Warren Barguil (Fortunéo-Samsic), Romain Bardet (Ag2r-la-Mondiale), Lilian Calmejane (Direct Energie), Kenny Elissonde (Sky), Tony Gallopin (Ag2r-La Mondiale), Cyril Gautier (Ag2r-La Mondiale), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Anthony Pérez (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Pierre Rolland (EF Education First-Drapac Cannondale), Anthony Roux (Groupama-FDJ).

Van Goethem naar Lotto-Soudal

Brian van Goethem moet de volgende versterking bij Lotto-Soudal worden. De 27-jarige Nederlander komt voor twee jaar over van Team Roompot en moet de op handen zijnde transfer van Moreno Hofland naar EF-Drapac opvangen. Van Goethem, altijd een aanvallende renner in de klassiekers, is na Caleb Ewan de tweede versterking bij het team van manager Marc Sergeant.

Rodetruidrager Fabio Jakobsen en Sep Vanmarcke gooien de handdoek in BinckBank Tour

Geen kans meer op een tweede ritzege voor Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) in de BinckBank Tour. De 21-jarige winnaar van de openingsetappe, Heerenveen-Bolsward, stapte vandaag na 65 kilometer koers in de vierde etappe uit de wedstrijd.

De Nederlander, ook drager van de rode trui als leider in het puntenklassement, heeft last aan de luchtwegen, kon niet meer verder en verkoos op te geven.

Ook medische perikelen voor Sep Vanmarcke. De kopman binnen EF Education-Drapac heeft de wedstrijd verlaten met een blessure aan het zitvlak.

Quick.Step Floors wil met Viviani succes van 2017 in Hamburg herhalen

Zondag (19 augustus) vindt de 23ste editie van de EuroEyes Cyclassics Hamburg (WorldTour) plaats. Quick.Step Floors heeft met de Italiaanse sprintbom Elia Viviani de titelverdediger in de rangen. Hij won in 2017 in het shirt van Sky voor Démare en Groenewegen. Iljo Keisse zorgt voor de Belgische vertegenwoordiging.

"Hamburg is een van de belangrijkste eendagswedstrijden van het tweede deel van het seizoen. De omloop is niet gemakkelijk maar we mogen ons opnieuw opmaken voor een groepssprint, zoals de voorbije jaren het geval was", voorspelt sportdirecteur Wilfried Peeters. "We komen met een sterke ploeg aan de start, met Elia Viviani, de winnaar van vorig jaar, als speerpunt. Hij heeft ervaren renners rond zich zoals Iljo, die er terug bij is na twee maanden blessureleed. Zoals altijd zullen we proberen de race te kleuren en, als het moet, te controleren."

Naast Viviani en Keisse bestaat het team uit de Denen Kasper Asgren en Michael Morkov, de Fransman Rémi Cavagna en de Italianen Davide Martinelli en Fabio Sabatini.

Sunweb maakt Vuelta-selectie bekend

Team Sunweb trekt met de Nederlandse klassementsman Wilco Kelderman en de Duitse sprinter Phil Bauhaus als kopmannen naar de 73ste Vuelta. Edward Theuns en Louis Vervaeke zijn er niet bij in de achtkoppige selectie, die verder bestaat uit de Duitsers Simon Geschke en Johannes Fröhlinger, de Australiërs Jai Hindley en Michael Storer en de Nederlanders Mike Teunissen en Martijn Tusveld.

Wilco Kelderman werd vorig jaar vierde in de Vuelta op 3:15 van winnaar Froome. Dit seizoen wilde hij aan de zijde van landgenoot Tom Dumoulin schitteren in de Tour maar door een sleutelbeenbreuk moest de Nederlander forfait geven.

"We zijn blij dat Wilco start. Dat is een klein mirakel na de moeilijke periode waarin hij herstelde van een ingewikkelde blessure", zegt Sunwebcoach Aike Visbeek. "Hij heeft hard gewerkt aan zijn comeback maar het is afwachten welk niveau hij haalt in een wedstrijd van drie weken. We bekijken het dag per dag met een oog op het klassement. Bij de start van de derde week zullen we zien waar hij staat."

Phil Bauhaus moet Sunweb succes bezorgen in de sprints. De 24-jarige Duitser debuteert in de Vuelta maar won dit jaar wel een rit in de Ronde van Abu Dhabi. Vorig jaar zegevierde hij in een etappe van de Dauphiné.

De 73e Vuelta begint op 25 augustus met een korte individuele tijdrit in Malaga en eindigt op 16 september in Madrid.

35 completed Grand Tours 🏁

16 pro wins 🏆

3 nationalities 🌍

Average age 2⃣6⃣

4 @lavuelta debutants ⚡️

3 GT debutants 🚀#LaVuelta18🇪🇸

🔗https://t.co/tkhiX2xOIw

#KeepChallenging

Haig verlengt contract bij Mitchelton-Scott

De Australiër Jack Haig heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Mitchelton-Scott. Hij tekende bij voor twee jaar en ligt nu vast tot 2020.

Haig (24) is bezig aan zijn derde profseizoen bij de Australische WorldTourploeg. Ritwinst in de Ronde van Polen 2017 is zijn mooiste zege tot dusver.

Dit voorjaar werd de Australiër 36ste in zijn eerste Giro. Eind vorig seizoen finishte hij in de Vuelta als 21ste.

"Ik wil de volgende twee seizoenen groeien in rondes van een week en daarin wat meer leiderschap opnemen", zegt Haig, die onlangs derde werd in de Ronde van Utah. "Maar ik rijd ook graag in dienst van de broers Yates en Esteban (Chaves) en wil dat blijven doen, zoals dit jaar in de Giro. Hopelijk wint een van hen in de komende jaren een grote ronde."

Sky trekt met Thomas en Froome naar Tour of Britain

Team Sky vaardigt mooi volk af naar de Tour of Britain begin september. Het topteam pakt voor eigen publiek uit met Tourwinnaar Geraint Thomas en Chris Froome, zo is vandaag bekendgemaakt.

"Van zodra ik de Tour had beëindigd, wist ik dat ik de Tour of Britain wilde rijden en koersen op mijn eigen wegen. Het begint in Wales, wat speciaal zal zijn, en we zullen racen doorheen het volledige Verenigd Koninkrijk. Ik kijk ernaar uit", zegt Welshman Thomas, die vorige maand zijn eerste Tour won voor Tom Dumoulin en viervoudig laureaat Froome.

Het is van 2009 geleden dat Froome startte in zijn thuisronde. Omdat hij dit jaar de Vuelta laat schieten, kwam er in zijn kalender plaats vrij. "Het is zo lang geleden dat ik de Tour of Britain heb kunnen rijden", zegt Froome. "De Vuelta is altijd een belangrijk doel geweest (hij won er in 2017 en werd drie keer tweede, red). Maar dit jaar ben ik er niet en zo heb ik de kans om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk en te strijden op wat een fantastisch parcours lijkt."

Naast Thomas en Froome zal ook de Nederlander Wout Poels zeker starten in de Tour of Britain (2-9 september). De rest van de ploeg wordt later bekendgemaakt.