Koers kort 16/04: Bilbao rondt machtsvertoon Astana af in Ronde van de Alpen - Dylan Teuns is de BMC-kopman in Hoei

16 april 2018

Dylan Teuns is de BMC-kopman in Hoei

BMC Racing Team heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Waalse Pijl (WorldTour) van woensdag. De Amerikaanse WorldTour-formatie rekent op Dylan Teuns als kopman. De Limburger verraste vorig jaar met een derde plaats op de Muur van Hoei.

Teuns krijgt in de BMC-selectie het gezelschap van één landgenoot, Loïc Vliegen. Verder staan ook de Australiër Simon Gerrans, de Zwitser Kilian Frankiny en de Italianen Alberto Bettiol, Damiano Caruso en Alessandro De Marchi aan het vertrek.

"Ik voel dat het goed zit met de conditie", legde Teuns uit. "Na enkele goede resultaten dit jaar heb ik er vertrouwen in opnieuw goed voor de dag te komen. De Waalse Pijl, met haar steile klimmetjes, ligt mij. De aankomst op de Muur wordt opnieuw het belangrijkste. Daar moet ik goed gepositioneerd zitten. Ik ga alvast alles geven."

Sportdirecteur Jackson Stewart bevestigde het vertrouwen van de ploeg in Teuns. "Dylan is vol vertrouwen. Hij rijdt zelfs nog beter dan vorig jaar en heeft de ervaring om een goed resultaat neer te zetten. We staan met een sterk team aan de start en gaan hem steunen tot in de finale."

Het parcours in Hoei onderging dit jaar een kleine make-over, maar Stewart verwacht geen veranderingen in de finale. "Er zijn twee nieuwe klimmetjes opgenomen in de eerste 100 kilometer. Maar ik verwacht niet dat dat een invloed zal hebben op de eindstrijd. Het circuit in de finale is exact hetzelfde, dus ik denk dat alles aankomt op de slotklim in Hoei."

Selectie BMC

Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Alessandro De Marchi (Ita), Kilian Frankiny (Zwi), Simon Gerrans (Aus), Dylan Teuns (BEL), Loïc Vliegen (BEL).

Nicky Degrendele trekt op stage naar Japan: "Het land van de keirin"

Nicky Degrendele werd door Vlaams Minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA), in de bloemetjes gezet. Degrendele pakte op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn begin maart een gouden plak in de keirin. De West-Vlaamse vertrekt zaterdag naar Japan, de bakermat van de keirin. "Het wordt de eerste keer dat ik een voorjaar buiten Europa doorbreng. Ik ben benieuwd wat er mij te wachten staat", keek Degrendele hoopvol vooruit.

Na het WK nam de renster een welverdiende rustpauze. Die is nu ten einde. In Japan wachten haar enkele zware weken in het beroemde plaatselijke keirincircuit. "Japan is het land van de keirin", legde Degrendele uit. "De sport is er heel groot. Ik kijk uit naar het avontuur. Ik ga er hard werken, maar mij toch ook amuseren."

De voorbije jaren trainde Degrendele vaak in Aigle, bij het hoofdkwartier van de UCI. Een terugkeer naar Zwitserland lijkt de komende jaren echter niet op het programma te staan. "Momenteel zijn er geen plannen in die richting", aldus Degrendele. "Bovendien is de piste er beschadigd en is mijn coach er vertrokken." Voor het WK in Apeldoorn viel te horen dat Degrendele er sinds haar bronzen plak op het WK in 2017 in Hongkong te veel duurtrainingen had gedaan, waardoor het EK datzelfde jaar in Berlijn tegenviel. Degrendele nuanceerde dat enigszins. "Misschien hebben de duurtrainingen me achteraf niet slecht gedaan. Het EK in Berlijn was inderdaad een tegenvaller, maar ik had in Apeldoorn wel een bredere basis. Misschien heeft dat wel meegespeeld in het behalen van de wereldtitel."

Deze zomer volgt het EK in Glasgow (2-7 augustus), het eerstvolgende doel waar Degrendele naar toe zal pieken. "Dat klopt. Een EK is minder belangrijk dan een WK, maar het valt ideaal dit jaar. Glasgow wordt dus een tussendoel voor mij, op weg naar het WK in Pruszkow (in februari 2019) en de Spelen in Tokio (in de zomer van 2020)."

Pello Bilbao eerste winnaar in Ronde van de Alpen

Pello Bilbao heeft de eerste etappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. De 28-jarige Spanjaard rondde via een late uitval de demonstratie van Astana knap af. Hij is meteen ook de eerste leider. Zijn landgenoot Luis León Sánchez werd tweede, de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa mocht mee op het podium.

In een heuvelachtige openingsrit kozen negen renners voor de lange onderneming. Ondanks hun inzet waren ze er toch al aan voor de allesbeslissende slotbeklimming. Chris Froome schudde als eerste aan de boom, kreeg drie pionnetjes mee, maar Astana haalde de viervoudige Tourwinnaar terug.

Vervolgens sloeg Pello Bilbao van de Kazachse wielerformatie op vijf kilometer van de meet een kloofje terwijl zijn ploegmakkers uitstekend afstoppingswerk etaleerden. De Spanjaard won en is de eerste leider. Ploegmaat en landgenoot Luis Leon Sanchez werd tweede, Sosa Cuerva vervolledigde het podium. Onze landgenoot Ben Hermans strandde op een fraaie negende stek.

🏆 Pello BILBAO LOPEZ from @AstanaTeam win the first Stage of @Tourof_TheAlps !



Congratulations !#TotA pic.twitter.com/gBC1wuebqJ Tour of The Alps(@ Tourof_TheAlps) link

George Bennett aangereden door auto

George Bennett is gisteren aangereden door een auto. Gelukkig heeft de Nieuw-Zeelander geen ernstige verwondingen overgehouden aan het ongeval. Bennett beseft wel dat hij met de schrik is vrijgekomen. "Het had veel erger kunnen aflopen, ik heb geluk gehad", aldus de renner van LottoNL-Jumbo aan de start van de Ronde van de Alpen - waar hij dus gewoon aan deelneemt.

We are happy to see @georgenbennett on his bike after being hit by a car yesterday.



🎙@georgenbennett: It could have been a lot worse, I’m lucky. Now let’s try to do a good race 🎙#TotA pic.twitter.com/f6MC3AxOOO Tour of The Alps(@ Tourof_TheAlps) link

Quick.Step Floors rekent op Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe

Met Philippe Gilbert en de Fransman Julian Alaphilippe heeft Quick.Step Floors twee serieuze kanshebbers op de zege in de Waalse Pijl (WorldTour), die woensdag verreden wordt.

In 2011 triomfeerde Gilbert op de Muur van Hoei, het jaar waarin hij ook onder meer de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik won. Vorig jaar verscheen Gilbert niet aan de start in de Waalse Pijl. Hij krijgt het gezelschap van Alaphilippe, die bij zijn debuut in 2015 tweede werd en die prestatie een jaar later herhaalde. De Fransman moest telkens zijn meerdere erkennen in Alejandro Valverde, die vorig jaar zijn vijfde zege in Hoei pakte.

Naast Gilbert heeft de vandaag bekendgemaakte selectie van Quick.Step met Pieter Serry nog een Belg in de rangen. Verder bestaat het team uit Luxemburgs kampioen Bob Jungels, de Spanjaard Enric Mas, de Duitser Maximilian Schachmann en de Britse neoprof James Knox.

Discover the team who will take on the savage Mur de Huy, the iconic climb of @flechewallonne, this Wednesday: https://t.co/vfo2hP8xN3#WayToRide #FlecheWallonne

Photo: @GettySport pic.twitter.com/BqWSZ1tXOr Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Tom Dumoulin viert terugkeer in competitie in La Doyenne

Sunweb heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de WorldTour-wedstrijden van komende week, woensdag de Waalse Pijl en zondag Luik-Bastenaken-Luik. In La Doyenne rekent het Duitse WorldTour-team opnieuw op Girowinnaar Tom Dumoulin, die tot dusver een pechseizoen kende en de voorbije maand niet in competitie uitkwam.

Het loopt voorlopig niet dit seizoen voor de 27-jarige Dumoulin. In zijn eerste wedstrijd, de Ronde van Abu Dhabi, werd hij genekt door mechanische pech, waardoor een mooi eindklassement uitbleef. Net voor de Strade Bianche, een week later, werd hij ziek terwijl hij in Tirreno-Adriatico moest opgeven na een val. Milaan-Sanremo op 17 maart was zijn laatste race. Met het oog op de Ronde van Italië (4-27 mei), waar hij zijn titel verdedigt, zal hij in Luik toch nog een beetje extra competitieritme willen opdoen.

Aike Visbeek, ploegleider bij Sunweb, trekt met vier kopmannen naar Luik-Bastenaken-Luik. "Het doel is Sam Oomen, Tom Dumoulin, Michael Matthews en Simon Geschke in de finale te brengen", klonk het. "Dan zijn onze mogelijkheden legio. De laatste 80 km is nog zwaarder geworden in vergelijking met de vorige jaren. Dat wil zeggen dat nog meer renners hun kans zullen willen wagen in de aanval. De wedstrijd zal moeilijker te controleren zijn."

Selectie Waalse Pijl

Laurens Ten Dam (Ned), Johannes Fröhlinger (Dui), Simon Geschke (Dui), Chad Haga (VSt), Chris Hamilton (Aus), Michael Matthews (Aus), Sam Oomen (Ned)

Selectie Luik-Bastenaken-Luik

Tom Dumoulin (Ned), Johannes Fröhlinger (Dui), Simon Geske (Dui), Chad Haga (VSt), Chris Hamilton (Aus), Michael Matthews (Aus), Sam Oomen (Ned)