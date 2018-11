KOERS KORT (15/11). UCI schorst André Cardoso vier jaar na positieve plas voor Tour van 2017 De wielerredactie

Lotto Soudal Ladies lijft triatlete Marie Dessart in

De 37-jarige triatlete Marie Dessart zal volgend jaar haar wielerdebuut bij de Lotto Soudal Ladies vieren. Dat maakte de ploeg vandaag bekend. Dessart is wereldkampioene Gran Fondo in de categorie tussen 35 en 39 jaar.

“Dit is een prachtige kans die ik nog krijg op mijn leeftijd, werkelijk een droom die uitkomt”, reageert Dessart. “De voorbije twee à drie jaar zette ik mooie resultaten neer in amateurwedstrijden, maar ik dacht dat het te laat was om ooit nog voor een eliteteam op de weg te rijden. Onverwacht is dit nu toch aan de orde. Ik kijk ernaar uit om me te meten met de vrouwen op de weg en te ontdekken wat ik waard ben. Feit is dat de concurrentie groot is.”

Dessart heeft een triatlongeschiedenis en legde in het verleden enkele Iron Man-wedstrijden af. “In het triatlon was ik heel sterk in het fietsen, maar tijdens het lopen haalden de tegenstanders mij in”, verduidelijkt ze. “Daarom heb ik meer dan vijf jaar geleden voor het wielrennen gekozen. Ik reed Gran Fondo’s en deed aan mountainbiken. Lotto Soudal heeft me uiteraard niet ingelijfd voor de vlakke koersen. Mijn programma zal bestaan uit het rijden van heuvelachtigere wedstrijden en klimkoersen van één of meer dagen. Ik wil tonen dat ik het vertrouwen dat Lotto Soudal in mij heeft waard ben en ik wil gedurende het seizoen progressie boeken.”

De Internationale Wielerunie UCI legt de Portugees André Cardoso (34) een schorsing van vier jaar op. Dat bevestigt de organisatie op zijn website.

Cardoso testte eind juni 2017 in aanloop naar de Ronde van Frankrijk positief op epo tijdens een controle buiten competitie. Zijn ploeg Trek-Segafredo zette hem onmiddellijk op non-actief. Daardoor verloor Alberto Contador een belangrijke knecht in de bergen.

De zaak sleepte bijna anderhalf jaar aan omdat de Portugees de positieve test aanvocht en een tegenanalyse aanvroeg.

