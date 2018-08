KOERS KORT 15/08. Duitser van Sunweb trekt naar ploeg Van Avermaet - Lotto-Soudal trekt met 7 Belgen naar de Vuelta - Waeytens trekt naar Cofidis De wielerredactie

15 augustus 2018

09u42 5

Manuel Belletti slaat dubbelslag in Hongarije

De Italiaan Manuel Belletti (Androni) heeft de eerste rit in lijn van de Ronde van Hongarije (2.1) gewonnen. Door zijn winst in de 154 kilometer lange etappe tussen Balatonalmádi en Keszthely wordt hij de nieuwe leider.

Tijdens de eindspurt was Beletti sneller dan zijn landgenoot Matteo Moschetti (Polartec-Kometa) en de Pool Kamil Malecki (CCC Sprandi-Polkowice). Door zijn zege neemt hij de leiderstrui over van de Zwitser Patrick Schelling (Vorarlberg Santic), die dinsdag de proloog had gewonnen. Jelle Donders (Differdange-Losch) en Joeri Stallaert (Vorarlberg Santic), de twee enige Belgen die meerijden in Hongarije, eindigden vandaag respectievelijk 67e en 80e.

De tweede etappe, die 190 kilometer lang is, verbindt de steden Velence en Szekesfehervar. Zondag is bekend wie de Colombiaan Daniel Alexander Jaramillo opvolgt op de erelijst.

Squillo di @Manuelbelletti nella prima tappa del Giro d’#Ungheria @AndroniGiocatto https://t.co/CD7BxarPRS pic.twitter.com/Jal4agmghN BICITV(@ bicitv) link

Frans kampioen Roux wint openingsrit Ronde van de Limousin

Anthony Roux (Groupama-FDJ) is de eerste leider van de Franse Ronde van de Limousin, een rittenwedstrijd van eerste categorie op de Europese UCI-kalender. De Franse kampioen was in de openingsrit de snelste in de massaspurt.

Het drietal Perrig Quemeneur, Anthony Perez en Angel Madrazo reed een groot deel van de 172 kilometer tussen Saint-Just le Martel en Bonnat aan de leiding. Toen zij terug bij de lurven werden gegrepen, regende het aanvalspogingen in de slotfase. Onder meer Lilian Calmejane roerde de aanvalstrom. Maar de groepssprint bovenop een heuvel kon toch niet worden ontlopen, en daarin haalde Roux het met een duidelijke marge van de Italiaan Francesco Gavazzi en de Nederlander Jeroen Meijers.

Voor de 31-jarige Roux, recent nog derde in de Clasica San Sebastian, is het de derde zege van het seizoen. De 51ste editie van de Tour du Limousin eindigt zaterdag.

Lotto-Soudal trekt Belgische kaarten in Vuelta

Sander Armée, Tiesj Benoot, Thomas De Gendt, Bjorg Lambrecht, Tomasz Marczyński, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande en Jelle Wallays. Dat zijn de acht namen voor Lotto-Soudal in de komende Vuelta. 7 Belgen dus in de selectie, terwijl Tomasz Marczynski de buitenlandse eer hoog houdt. Na een Tour om snel te vergeten hoopt Lotto-Soudal wat recht te trekken in Spanje.

"Sander Armée won vorig jaar niet enkel een rit, maar eindigde ook op een knappe negentiende plaats in het algemeen klassement. Ook dit jaar hopen we met Sander op een plek bij de beste twintig, maar mikken we in de eerste plaats op ritwinst", legt ploegleider Mario Aerts uit.

Tiesj Benoot moest dan weer de Tour vroegtijdig verlaten na een val. "Hij start zonder klassementsambities en het is nog even afwachten hoe zijn vormpeil is. Er zijn verschillende etappes waarin hij mogelijks een rol kan spelen en de rit kan kleuren. Het zou mooi zijn als we met hem ook een rit kunnen winnen."

"Thomas De Gendt en Maxime Monfort hebben het meeste deelnames aan de Vuelta binnen de selectie. Maxime heeft een ondersteunende rol, maar mag evenzeer zijn kans gaan. Tomasz Marczynski is ook erg gebrand op een nieuwe ritzege. Er is dit jaar een rit in Granada, zijn woonplaats, met aankomst op een redelijk lastige slotklim. Hij zal erg gemotiveerd zijn om daar iets te laten zien."

Bjorg Lambrecht debuteert in een grote ronde. "Hij is nog jong en heeft al een sterk seizoen achter de rug. Deze periode zijn er niet veel wedstrijden voor renners als Bjorg en met oog op het wereldkampioenschap is de Vuelta ideaal voor hem. Hij rijdt de ronde normaal niet uit en zal tien tot veertien ritten aan de start staan en proberen goede resultaten te leveren", stelt Aerts.

Nog een nieuwe ploegmaat voor Van Avermaet

Jim Ochowicz, de manager van BMC en de man die straks aan het roer staat van opvolger CCC, heeft een nieuwe inkomende transfer bekendgemaakt. De Amerikaan kon bij Team Sunweb Simon Geschke wegplukken. De 32-jarige Duitser was na 10 jaar bij dezelfde ploeg naar eigen zeggen aan een nieuwe uitdaging toe. Die vindt hij nu dus in het team waar Greg Van Avermaet volgend seizoen de kopman is. Geschke won in 2015 een rit in de Tour en staat vooral bekend als een degelijke heuvelrenner. Voor BMC/CCC is het een nieuwe naam op de loonlijst. Naast Van Avermaet, Schär, De Marchi, Van Keirsbulck en Pauwels nu dus Simon Geschke.

Zico Waeytens verhuist naar Cofidis

Zico Waeytens verdedigt in 2019 de kleuren van het Cofidis. Hij verlaat op het einde van het seizoen Veranda's Willems - Crelan. "Ik ben heel blij te kunnen aankondigen dat ik in 2019 deel zal uitmaken van Cofidis", kondigt de 26-jarige West-Vlaming aan in een tweet. "Ik ben erg tevreden met deze transfer en gemotiveerd om een zeer goed seizoen neer te zetten."

Algemeen manager Cédric Vasseur ziet voor Waeytens een rol weggelegd in de sprinttrein van Nacer Bouhanni en Christophe Laporte, en ook in de Vlaamse klassiekers. Bij Veranda's Willems - Crelan had Waeytens een aflopend contract. "Na een pechjaar (door blessures, red) kreeg ik een erg mooi voorstel van Cofidis dat ik niet naast me kan neerleggen", licht Waeytens zijn keuze toe op de ploegwebsite.

"Ik kan er ook een grote ronde rijden. Het is nu zeker niet de bedoeling om de ploeg te verlaten zonder m'n best te doen in de volgende weken. Ik zal me nog voor 200% inzetten dit jaar. Hopelijk krijgen we nog de beste Zico Waeytens te zien de komende periode. Ik ga nog zo goed als mogelijk presteren."

Porte leidt de Australische WK-selectie

Met de Vuelta nog tussenin lijkt het WK in Innsbruck nog veraf, maar bij Australië hebben ze hun huiswerk nu al rond. Niemand minder dan Richie Porte voert de achtkoppige selectie aan, Rohan Dennis is op papier de wisselkopman. Rijden verder mee op 30 september: Simon Clarke (EF Education First), Jack Haig (Mitchelton-Scott), Chris Hamilton (Sunweb), Damien Howson (Mitchelton-Scott), Robert Power (Mitchelton-Scott) en Rory Sutherland (Movistar). Rohan Dennis betwist als enige ook de tijdrit op woensdag 26 september. Bij de vrouwen voert Amanda Spratt de selectie aan. Zij won dit jaar de Emakumeen Bira en werd derde in de Giro Rosa. De selectie telt vier dames van Mitchelton-Scott

Sagan heeft zin in de Vuelta

Peter Sagan kijkt uit naar de Ronde van Spanje. Hoewel de Slowaakse wielrenner officieel nog moet worden geselecteerd door zijn ploeg Bora-hansgrohe, heeft hij al laten doorschemeren mee te doen aan de laatste grote ronde van het jaar. Op zijn sociale media plaatste Sagan dinsdag een filmpje waarin te zien is hoe hij door het routeboek bladert. "Ik vind het parcours van de Vuelta interessant, ik hou ervan. Denken jullie dat ik daar moet gaan racen?", vraagt de Slowaak aan zijn fans.

I find the @LaVuelta race course interesting... I like it. Do you think I should race there? pic.twitter.com/83ngbA0z0Y Peter Sagan(@ petosagan) link

De wereldkampioen van de afgelopen drie jaar deed in 2015 voor het laatst mee aan de Vuelta. De afgelopen jaren bereidde hij zich in de BinckBank Tour door Nederland en België en in de twee Canadese WorldTour-koersen voor op het WK.

Sagan stapte zondag af tijdens de wegwedstrijd op de EK in Glasgow. Het was zijn eerste koers sinds de Tour de France, die hij na een valpartij in de zeventiende etappe met pijn en moeite uitreed. Hij bracht voor de zesde keer de groene trui naar Parijs.

De 28-jarige Slowaak rijdt zondag de Cyclassics Hamburg en gaat zich dan opmaken voor de Vuelta, die op 25 augustus start in Málaga. Hij gebruikt de Spaanse etappekoers als voorbereiding op de WK eind september in Innsbruck. Op het zware parcours in Oostenrijk zal het voor Sagan lastig worden om voor de vierde keer op rij de regenboogtrui te veroveren.

Zwitser Patrick Schelling juicht in proloog Ronde van Hongarije

De zwitser Patrick Schelling (Vorarlberg Santic) heeft de proloog in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven.

De 28-jarige Zwitser klokte na 3,5 kilometer in Siofok een tijd van 4:32. Hij bleef met een seconde de Fransman Charles Planet (Novo Nordisk) en de Italiaan manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) voor. Joeri Stallaert (Vorarlberg Santic) en Jelle Donders (Differdange-Losch) zijn de enige Belgen in actie. Zij werden respectievelijk 36ste (op 28 seconden) en 84ste (op 44 seconden).

De eerste rit in lijn brengt de renners woensdag over 154 kilometer van Balatonalmádi naar Keszthely. De Ronde van Hongarije eindigt zondag.

Nibali: "Teveel alcohol bij de toeschouwers"

Zijn herstel verloopt spoedig - hij bevestigde zelfs zijn deelname aan de Vuelta - maar toch blikt Vincenzo Nibali nog steeds met een wrang gevoel terug op zijn valpartij in de Ronde van Frankrijk. De Italiaan vraagt zich openlijk af of hij ooit nog helemaal de oude wordt én stelt de veiligheid van de renners in vraag.

"Of ik 100% zal herstellen? Dat is een vraag die ik me vandaag de dag ook stel. Ik voel nog steeds die enorme 'clack' in mijn oren die ik ook voelde toen ik tegen de grond smakte", vertelt de 'Haai van Messina' bij La Gazzetta dello Sport. Door zijn recentste tuimelperte hekelt hij dan ook het gedrag van sommige fans.

"Wielrennen is echt een circus geworden. Er moeten uiteraard supporters zijn, maar op deze manier loopt het mis. Er wordt veel te veel alcohol gedronken en de toeschouwers doen er alles aan om op tv te komen. Mensen staan in het midden van de weg met vlaggen en wij rijden daar door zonder eigenlijk iets te zien. Ondertussen biddend tot de hemel dat er een opening in de menigte komt. We rijden te vaak in gekke situaties. Vind jij het normaal dat Froome wordt geslagen?"

Nibali prijst zich dan ook gelukkig dat hij nog steeds kan fietsen. De Italiaan smakte tegen de grond nadat hij bleef haken achter een loshangende camerariem. "De pijn was enorm toen ik op de grond lag. Het zou niet veel gescheeld hebben of ik kon helemaal niet meer bewegen. Aan de finish geraakte ik niet meer van mijn fiets. Het was zo hard omdat ik tot dan geen trap teveel had gegeven. Ik wandelde door de Tour, had nog geen risico's genomen en de bergen lagen in het verschiet."

"Tony Martin op weg naar LottoNL-Jumbo"

Tony Martin lijkt op weg naar LottoNL-Jumbo. De 33-jarige Duitser kreeg van zijn huidige ploeg Katusha geen voorstel om zijn contract te verlengen. Volgens wielersite cyclingnews.com is Martin al rond met LottoNL-Jumbo, de toekomstige ploeg van Wout van Aert. "We zijn in gesprek met meerdere teams en LottoNL-Jumbo is daar één van", zegt Jörg Werner, zaakwaarnemer van Martin. "Katusha is geen optie meer, want Tony heeft er geen nieuwe aanbieding gekregen. Of hij naar LottoNL-Jumbo trekt? Tony heeft een leeftijd waarop zijn keuze goed doordacht moet zijn. LottoNL-Jumbo is één van de opties."

De Nederlandse wielerploeg is op zoek naar versterking op het vlak van tijdrijden. In de voorbije Tour eindigden de Sloveen Primoz Roglic en de Nederlander Steven Kruijswijk op respectievelijk de vierde en vijfde plaats. Beide klassementsrenners verloren echter veel tijd bij de ploegentijdrit. LottoNL-Jumbo is daarom op zoek naar tijdrijders om zo beter voor de dag te komen in ploegentijdritten. Tony Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, won in zijn loopbaan vier etappes in de Tour. De Duitser werkt momenteel aan zijn terugkeer na een wervelbreuk die hij bij een val in de achtste rit van de Ronde van Frankrijk opliep.

Antwerp Port Epic neemt oud parcours Schaal Sels over

Om de internationale groei van de wedstrijd niet in de weg te staan, vindt vanaf dit jaar op het parcours van de voormalige Schaal Sels de Antwerp Port Epic plaats, zo maakten de organisatoren bekend.

Die wedstrijd wordt op zondag 2 september gereden. Een week eerder vindt de Schaal Sels Merksem plaats. De aankomst daarvan ligt zoals de voorgaande jaren op de Bredabaan in Merksem, maar daar houdt de vergelijking op. Om het lokaal karakter te behouden, werd gekozen om voor deze wedstrijd een plaatselijke omloop uit te tekenen van ruim dertien kilometer, die veertien keer afgelegd zal worden. Dit is een vlakke race zonder onverharde wegen en zonder noemenswaardige kasseistroken. Beide koersen hebben het 1.1-statuut.

"Sinds 2015 stond Schaal Sels bekend als de wedstrijd door de Haven en de Polder met onverharde wegen en kasseistroken. Door de toenemende nationale en internationale media-aandacht besloten wij echter een opsplitsing te maken. Op die manier staan een verdere internationale groei en het lokaal karakter in Merksem elkaar niet in de weg", stelt organisator Ben Simons.

"In de Antwerp Port Epic ligt de start en aankomst ter hoogte van het Shengenplein in het centrum van Antwerpen. Het rennersdorp zal worden opgesteld onder het Havenhuis op het Zaha Hadidplein. Deze wedstrijd heeft het concept van de vroegere Schaal Sels overgenomen. Dit wil zeggen dat wij via een aanloop door de Haven van Antwerpen naar de Antwerpse Polders rijden, waar zo'n 30 kilometer aan onverharde wegen en 32 kilometer aan kasseien op de renners wachten. Via opnieuw een korte passage door de Antwerpse Haven, komen de renners uiteindelijk terug aan op het Eilandje in Antwerpen om zo de voorziene 207 kilometer te overbruggen."

Vorig jaar ging de zege in de Schaal Sels naar de Nederlander Taco van der Hoorn.

Godefroot: "Wat met Ullrich nu gebeurt, raakt mij enorm"

Ex-wielerkampioen Jan Ullrich beleeft turbulente dagen. De 44-jarige Duitser werd vorige week opgepakt nadat hij in een luxehotel in Frankfurt een escortdame na een ruzie aangevallen en verwond zou hebben. Ullrich, die onder invloed zou zijn geweest van drank en drugs, moest nadien naar een psychiatrische instelling. Walter Godefroot, zijn vroegere ploegleider bij Telekom, reageert aangeslagen in de Duitse krant 'Die Welt'.

"Het raakt mij enorm als ik lees hoe het met hem gaat", vertelt de 75-jarige Belg. "Het is altijd erg als een jonge persoon als Jan zo van de weg geraakt."

Ullrich pakte in 1997 de eindzege in de Ronde van Frankrijk. Aan het einde van zijn carrière kreeg hij een schorsing vanwege dopinggebruik.

Nu ook officieel: Schär blijft bij opvolger BMC-ploeg

De Zwitser Michael Schär heeft zijn contract bij Continuum Sports tot eind 2019 verlengd, zo maakte de wielerploeg vandaag bekend.

Continuum Sports is de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, die volgend seizoen als CCC door het leven zal gaan na het afhaken van de hoofd- en naamsponsor. CCC is een Poolse procontinentale ploeg die de licentie van BMC overneemt. Eerder werd al bekendgemaakt dat Greg Van Avermaet er komend seizoen de kopman zal zijn.

De 31-jarige Schär rijdt al sinds 2010 voor BMC en begint er dus aan zijn tiende seizoen. Ik ben blij dat ik een decennium voor zo'n team mag rijden", vertelde de Zwitserse kampioen van 2013. "Komend seizoen kijk ik vooral uit naar de klassiekers met Greg."

Supertalent Pidcock weg bij Telenet Fidea Lions

Geen Tom Pidcock meer bij de Telenet Fidea Lions. De 19-jarige Brit maakt de komende winter de overstap naar TP Racing, een Brits team geleid door Andrew McQuaid, zoon van voormalig UCI-voorzitter Pat. “Ik kon het mooie aanbod niet zomaar naast me neerleggen”, verklaart Pidcock in een persmededeling.

Pidcock was sinds 1 oktober 2017 actief voor het team van Sven Nys. "Ik wil iedereen van de Telenet Fidea Lions bedanken voor alles wat ze de afgelopen winter voor me hebben gedaan. Tijdens mijn maanden bij het team heb ik waardevolle ervaringen opgedaan en mooie resultaten neergezet”, aldus Pidcock.

“Vanaf de eerste gesprekken met Tom wisten we hoe hij zijn carrière wil opbouwen. En dat hij gegeerd is door WorldTour-teams”, klinkt het bij Sven Nys. “Het afgelopen jaar hebben we op een fijne manier samengewerkt en het liefst hadden we dat nog een jaar langer gedaan. Maar wanneer een Brits team hem zo’n aanbod doet, dan willen we Tom niet tegenhouden."

In a mutual understanding, Telenet Fidea Lions and @Tompid have agreed to end their collaboration:https://t.co/134lrYZW2i Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

Davide Ballerini tekent bij Astana

De Italiaan Davide Ballerini verlaat na dit seizoen Androni-Sidermec-Bottecchia om bij Astana aan de slag te gaan. Bij de Kazachse wielerformatie ondertekende hij een contract voor twee seizoenen, zo maakte Astana bekend.

Vorig jaar won de nu 23-jarige Ballerini de bergtrui in de Tirreno. "Dit is een droom die uitkomt", vertelde Ballerini. "Dit is een topteam waar ik mijn ontwikkeling kan voortzetten."

We are happy to welcome the new rider of Astana Pro Team in 2019 - Davide Ballerini @ballero_94:https://t.co/iZhz58yDFt#AstanaProTeam pic.twitter.com/GyTz7AG9ed Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Wereldkampioen keirin betrapt op doping

Fabián Puerta is betrapt op het gebruik van Boldenona, een anabole steroïde. Hij leverde zijn positieve plas na het Colombiaans kampioenschap op 11 juni. Eerder dit jaar werd de 27-jarige Colombiaan nog wereldkampioen keirin in het Nederlandse Apeldoorn. De baanrenner is inmiddels door de UCI geschorst. Weetje: Puerta is de schoonbroer van Fernando Gaviria.

Van Avermaet was liever niet gestart in BinckBank Tour

Terwijl de sprinters duelleerden voor de ritzege, was olympisch kampioen Greg Van Avermaet in Bolsward allang blij dat hij uit de valpartijen was gebleven. De Waaslander was zondag overigens een eind na middernacht in bed gesukkeld, nadat zijn vlucht vanuit Glasgow naar Groningen (met ook nog onze landgenoten Dries Van Gestel en Xandro Meurisse aan boord) vertraging had. "Ik was hier liever niet van start gegaan, maar voor de ploeg was het belangrijk mij hier te hebben. Of ik ambities heb voor het eindklassement? Dat zal afhangen van hoeveel tijd ik prijsgeef in de tijdrit..." (DNR)