KOERS KORT (14/10). Lotto-Soudal mikt met vrijbuitersploeg op goed eindklassement in Guangxi

14 oktober 2019

UCI legt organisatie BinckBank Tour strengere veiligheidseisen op

De Internationale Wielrenunie (UCI) heeft de organisatie van de BinckBank Tour tal van maatregelen opgelegd om de veiligheid voor de renners te vergroten. De etappekoers door België en Nederland blijft in 2020 wel deel uitmaken van de WorldTour-kalender.

Renners constateerden dit jaar tal van gevaarlijke situaties in het parcours en wielervakbond CPA bracht de zorgen over. Renners klaagden over de smalle straten, ongemarkeerde obstakels, de plotselinge bochten en de gaten in het wegdek. Onacceptabel, vond voorzitter Gianni Bugno.

De UCI draagt de BinckBank Tour onder meer op een technisch adviseur aan te stellen en een duidelijk veiligheidsplan op te stellen. Na de ronde van volgend jaar zal de UCI een evaluatie maken en op basis van de bevindingen een besluit nemen over de WorldTour-status van de koers.

De BinckBank Tour heeft alle maatregelen aanvaard en zal ook een door de UCI opgelegde boete betalen. De Belgisch-Nederlandse wielerronde staat volgend jaar gepland van 31 augustus tot en met 6 september.

Lotto-Soudal mikt met vrijbuitersploeg op goed eindklassement in Guangxi

Lotto Soudal trekt deze week voor haar laatste opdracht van het wielerseizoen naar China om er de Ronde van Guangxi (WorldTour, 17-22 oktober) af te werken. Tim Wellens won voor Lotto Soudal in 2017 de eerste editie van de rittenwedstrijd. Dit jaar lijkt een ereplaats het hoogst haalbare, of outsiders Carl Fredrik Hagen en Tomasz Marczynski zouden moeten kunnen verrassen.

"Marczynski en Hagen zijn de kopmannen dit jaar", bevestigde ploegleider Mario Aerts. "Zij zullen mikken op een goed eindklassement. Voor Hagen mocht de aankomst bergop in de vierde rit gerust nog iets lastiger zijn, maar met zijn Vuelta-vorm (hij finishte als achtste in de Ronde van Spanje, red.) kan hij zeker nog iets tonen. Het algemeen klassement wordt het hoofddoel, een toptienplaats moet zeker de betrachting worden. Zoals steeds gaan we ambitieus van start en moeten we elke kans die zich voordoet met beide handen grijpen."

"Ook Victor Campenaerts zou ik - met zijn huidige conditie - zeker niet onderschatten op de aankomst bergop", vervolgde Aerts. "Victor is natuurlijk geen klimmer, maar hij kan zeker een mooi klassement ambiëren. Victor is zeer gemotiveerd om tijdens zijn laatste koers voor Lotto Soudal nog iets te laten zien."

Verder zullen waarschijnlijk op z'n minst enkele etappes in een massasprint eindigen. Dat lijkt geen voordeel voor Lotto Soudal, dat zonder echte sprinter start. "Maar Frederik Frison heeft in het verleden al gesprint en kan zich misschien plaatsen", besloot Aerts. "Een massasprint ontlopen in China is bijzonder moeilijk, maar we kunnen uiteraard proberen."

Selectie Lotto Soudal:

Victor Campenaerts, Carl Fredrik Hagen (Noo), Adam Hansen (Aus), Rasmus Byriel Iversen (Den), Frederik Frison, Tomasz Marczynski (Pol) en Brian Van Goethem (Ned).

🇨🇳 The @TourofGuangxi marks the final appointment of the 2019 cycling season for @Lotto_Soudal. Sports director Mario Aerts previews the six-day WorldTour event.



📝 Preview: https://t.co/XThY77xo25

Mitchelton-Scott geeft jong talent Lucas Hamilton nieuw contract

De Australiër Lucas Hamilton (23) heeft zijn lot langer aan Mitchelton-SCOTT verbonden. Hij ondertekende vandaag een contractverlenging tot eind 2021.

Hamilton won dit seizoen in zijn tweede profjaar de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali, en een rit in de Ronde van Tsjechië. Tijdens de Ronde van Italië vierde de Australiër zijn debuut in een grote ronde. Hij eindigde in dienst van kopman Simon Yates als 25e op ruim een uur van de Ecuadoraanse winnaar Richard Carapaz (Movistar).

“Dit was zeker het jaar van de doorbraak voor Lucas. We voorspellen hem een prachtige toekomst en daarom wilden we hem langer aan het team binden”, aldus hoofd sportdirecteur Matt White. “Lucas heeft een belangrijke rol gespeeld in heel wat races dit seizoen, zowel in een ondersteunende rol in zijn eerste grote ronde als als winnaar in kleinere wedstrijden. We zien veel potentieel in hem en geloven dat hij hier thuis is.”