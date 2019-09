KOERS KORT (14/09). Zoon Museeuw wordt prof bij opleidingsteam Deceuninck-Quick.Step - Powless naar Education First Redactie

14 september 2019

11u27

Bron: Belga 1

Brennauer toont zich de snelste in Madrid

Lisa Brennauer (WNT-Rotor Pro Cycling) heeft de tijdrit in de Madrid Challenge by la Vuelta (WorldTour) op haar naam gebracht. De Duitse legde het parcours van 9,3 km in Boadilla del Monte af in 12:52, dat is vier seconden sneller dan de Nederlandse Lucinda Brand (Sunweb). Met Pernile Mathiesen, op 13 seconden, finishte nog een tweede renster van Sunweb op het podium.

De wedstrijd had af te rekenen met enkele regenbuien in het slot, het wegdek lag er dus glad bij en dat zorgde er voor dat niet iedereen risico’s wilde nemen op het technische parcours met heel wat bochten. Brennauer, laat gestart, met iets minder regen onderweg, toonde zich het behendigst en snelst en won de proef tegen de klok.

Voor de Duitse is het haar vijfde zege van het seizoen, na rit- en eindwinst in het Festival Elsy Jacobs, een rit in de Healthy Ageing Tour en het nationaal kampioenschap op de weg.

Zondag werken de rensters een criterium af in Madrid, over 98,6 km waar nog heel wat bonificatieseconden vallen te rapen. Vorig jaar bracht Ellen van Dijk de wedstrijd op haar naam. De twee vorige edities, in 2017 en 2016, kwamen op naam van Jolien D’hoore die zondag haar rentree maakt in het peloton na een zware val in de BeNe Ladies Tour midden juli waar ze een elleboogbreuk opliep.

Zoon Museeuw wordt prof bij opleidingsteam Deceuninck-Quick.Step

Stefano Museeuw (22), zoon van ex-wereldkampioen en meervoudige klassieke winnaar Johan, wordt volgend jaar prof bij Team Monti, de continentale opleidingsploeg van Patrick Lefevere. De UCI verplicht elke WorldTourploeg vanaf 2020 tot het uitbouwen van een continentale structuur, die plaats biedt aan jonge beloftevolle renners. Lefevere koos voor de Italiaanse formatie van teammanager Riccardo Magrini, geschoeid op de voormalige Liquigas-basis. Ploegleiders zijn ex-profs Stefano Zanatta, Mario Scirea en Wladimir Belli. Museeuw jr. en elf tot dertien andere renners (voornamelijk Italianen) zullen in identieke outfit en met dezelfde fietsensponsor (Specialized) rijden als Deceuninck-Quick.Step. Stefano Museeuw begon zijn carrière als veldrijder, maar ‘switchte’ na verloop van tijd naar de weg. (JDK)

Triomf voor Riabushenko in Coppa Agostini

Alexandr Riabushenko (UAE-Team Emirates) heeft de Coppa Agostini (Ita/1.1) op zijn naam gebracht. De Wit-Rus haalde het na 195,5 kilometer in Lissone voor zijn metgezel Alexey Lutsenko (Astana) na een ontsnapping op het einde. De Rus Nikolay Cherkasov (Gazprom-Rusvelo) finishte wat later als derde.

De vroege vlucht kwam op naam van vier renners: Filippo Conca (Biesse Carrera), Luca Colnaghi (Team Colpack), Nelson Soto (Caja Rural) en Juan Antonio Lopez Cozar (Euskadi-Murias). Maximaal gunde het peloton hen drie minuten voorsprong, toen de bonus van de laatste vluchters onder de minuut was gezakt, maakte Fausto Masnada (Androni-Sidermec) de oversteek.

Hij zou nog het gezelschap krijgen van tien anderen: Giulio Ciccone (Italiaanse selectie), Andrea Garosio (Bahrain-Merida), Alexey Lutsenko (Astana), Aleksandr Riabushenko (UAE Team Emirates), Lorenzo Rota (Bardiani-CSF), Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia), Nikolai Cherkasov, Aleksandr Vlasov (Gazprom-RusVelo), Warren Barguil (Arkea-Samsic) en Edwin Avila (Israel Cycling Academy).

Die elf zouden strijden om de zege, finaal reden Lutsenko en Riabushenko weg uit de kopgroep, in de sprint toonde de Wit-Rus zich de snelste. Riabushenko volgt op de erelijst Gianni Moscon op die aan de slag was in de Tour of Britain. Voor de 23-jarige renner is het zijn eerste profzege, eerder kroonde hij zich tot Europees kampioen bij de beloften in 2016, in Plumelec, voor de intussen betreurde Bjorg Lambrecht.

Neilson Powless ruilt Jumbo-Visma voor Education First

Het Amerikaanse talent Neilson Powless rijdt de komende twee seizoenen voor Education First. Dat heeft de wielerformatie laten weten. De 23-jarige Powless komt over van Jumbo-Visma waar hij de twee voorbije seizoenen actief is."Neilson heeft een enorm potentieel", zegt Jonathan Vaughters, CEO bij Education First. "Hij kan tijdritten afwerken, maar ook korte en zelfs langere etappes. Samen met Dani Martenez en Sergio Higuita vormt hij onze toekomst."

Powless koerst momenteel de Vuelta, de eerste grote ronde uit zijn loopbaan. Hij staat er Primoz Roglic bij die kampt om eindwinst. Dit jaar eindigde hij in het jongerenklassement van de Dauphiné (achter de betreurde Bjorg Lambrecht) en de Ronde van de Algarve als tweede.