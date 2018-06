KOERS KORT 13/06: Italiaan loopt hallucinante oogblessure op - D'Hoore wint meteen bij comeback na sleutelbeenbreuk Redactie

13 juni 2018

Neoprof Lambrecht: "Ik geniet van de reis"

Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) haalde in iedere etappe van deze Ronde van Zwitserland al de top twaalf. Vandaag werd de Oost-Vlaamse neoprof van 21 tiende op de eerste aankomst bergop. "Deze wedstrijd is al een succes", zegt hij.

Met zijn tiende plaats in Leukerbad en zijn veertiende in het klassement is Lambrecht niet alleen de meest regelmatige, maar ook de beste klimmer onder de Belgen in Zwitserland. "Ik had nochtans wat problemen om het tempo te volgen in het eerste deel van de rit. Het was niet makkelijk, maar ik slaagde erin om in het peloton te blijven op de voorlaatste beklimming", blikt hij terug op zijn dag.

"Op de finale klim was het tegenwind, dus was het zaak om me verborgen te houden in het uitgedunde peloton. En ik moest ervoor zorgen dat ik niet achter breuken in de groep zou terechtkomen. Het was echt niet makkelijk, maar ik kon tot de finish bij de eerste groep blijven. Jammer dat ik ingesloten geraakte tijdens de sprint. Anders zat er een beter resultaat in. Maar ik mag niet klagen, met deze vorm."

"Vier dagen op rij in de top twaalf finishen in de Ronde van Zwitserland: dan is je wedstrijd al een succes. We zien wel wat er de volgende dagen nog gebeurt. Morgen is een mooie finish voor Tim Wellens of voor mij, we zien dan wie zich het beste voelt. Ik heb geen specifieke ambities voor de rest van de koers. Ik geniet gewoon van de reis."

Jolien D'hoore wint eerste etappe bij rentree na sleutelbeenbreuk

Jolien D'hoore (Mitchelton-Scott) heeft de eerste etappe van de Women's Tour op haar naam geschreven. De Belgische kampioene vierde haar rentree na blessureleed. Eind mei brak ze nog haar sleutelbeen tijdens een koppelkoers in het Duitse Dudenhofen.

D'hoore, in Rio goed voor olympisch brons in het omnium, hield in de sprint de Italiaanse Marta Bastianelli en de Amerikaanse Coryn Rivera af na 130 kilometer tussen Framlingham en Southwold.

D'hoore start morgen in de leiderstrui in de tweede etappe, waarin het peloton over 145 kilometer van Rushden naar Daventry rijdt. De Women's Tour eindigt zondag.

Consonni wint door valpartijen opgeschrikte sprint in Slovenië

Niet één van de vier topsprinters maar de Italiaan Simone Consonni (UAE - Team Emirates) schreef woensdag de openingsetappe van de Ronde van Slovenië (2.1) op zijn naam. Twee valpartijen maakten er een hele hectische finale van.

Met Marcel Kittel, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan staa, vier van de snelste renners ter wereld aan de start van de Ronde van Slovenië. Met een vlakke rit over 159 kilometer tussen Lendava en Murska Sobota hadden zij een flinke kans om een extra zege toe te voegen aan hun palmares. Hun ploegmaats controleerden dan ook achter een vroege vlucht met twee Slovenen, twee Slowaken en een Australiër.

De vijf vluchters bleken kansloos en in de slotkilometers wisten alle sprintersploegen hun treintje op de rails te zetten. Maar die treintjes werden stevig verstoord door twee valpartijen. Bij de eerste tuimelperte met onder meer Ewan als slachtoffer moest Groenewegen voet aan grond zetten. Nadien ging ook klassementsrenner Rafal Majka nog hard neer. Uiteindelijk zou niet één van de topsprinters in de top tien eindigen.

Zo diende een groep van amper een 25-tal renners zich aan voor de spurt. En daarin spurtte de 23-jarige tweedejaarsprof Consonni vlot naar de eerste zege uit zijn profloopbaan voor zijn landgenoten Matteo Pelucchi en Niccolo Bonifazio. Na de ritzege van Diego Ulissi in Zwitserland mocht UAE - Team Emirates zo voor de tweede keer vieren op één dag. Consonni is uiteraard ook de eerste leider.

Familie Goolaerts start zoektocht naar bril

Kristof Goolaerts - de broer van de in Parijs-Roubaix overleden Michael Goolaerts - heeft via Facebook een zoektocht opgestart naar de bril van zijn broer. "Op 8 april is mijn broer Michael Goolaerts gevallen en daarna overleden tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix ten gevolge van een hartstilstand", klinkt het.

"Op het moment van zijn val droeg hij een zonnebril van het merk '100%'. Helaas hebben we deze achteraf niet kunnen terugvinden. Als er iemand deze bril gevonden en meegenomen heeft, of iemand deze heeft zien oprapen, is het dan mogelijk om mij dit te melden? Wij zouden deze graag terug hebben."

"De bril heeft een enorme emotionele waarde voor ons. Dit was zijn lievelingsbril en heeft hij ook van mij als verjaardagscadeau gekregen. Bedankt voor het delen. Ik zal de vinder eeuwig dankbaar zijn!"

De comeback van Devenyns

Dries Devenyns mag vrijdag eindelijk weer zijn rugnummer opspelden. Onze landgenoot bij Quick.Step verschijnt aan de start van de Omloop van het Hageland, zijn eerste koers in iets meer dan drie maanden tijd. Devenyns gaf op 14 maart op in Parijs-Nice met rugproblemen en kwam sindsdien niet meer in actie. Devenyns onderging een operatie en moest de fiets één maand laten staan.

"Na de ingreep heb ik de eerste vier weken niets gedaan, behalve wat rondgewandeld. De vier weken daarna waren wel intensief met heel veel core-trainingen en lage intensiteit op de fiets. Ik heb op dit moment geen idee hoe het met mijn conditie gesteld is, maar het gevoel is nu al enkele weken weer goed."

In het Hageland kan Devenyns rekenen op de steun van landgenoot Pieter Serry, al ligt het zwaartepunt van de Quick.Step-selectie wel bij de sprinters. Zo verschijnen Elia Viviani, Alvaro Hodeg en Fabio Jakobsen alle drie samen aan de start.

Het gezwollen oog van Celano

Een schrikwekkende foto op Twitter van wielerploeg Caja Rural-Seguros RGA. Het Spaanse team meldde net voor de Route d'Occitanie dat Danilo Celano niet aan de start verschijnt door een oogblessure. De 28-jarige Italiaan werd gestoken door een insect met een enorme zwelling tot gevolg.

De Italiaan in Spaanse loondienst zou na een maand zonder wedstrijden weer hervatten in de Franse rittenkoers. Hij wordt vervangen door Antonio Molina

Lotto-Soudal wenst Rode Duivels veel succes

