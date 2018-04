KOERS KORT 12/4: Jolien Verschueren komt dit jaar niet meer in actie door kwaadaardig gezwel - BMC trekt kaart Van Avermaet én Teuns in Gold Race Redactie

Jolien Verschueren ondergaat bijkomende onderzoeken na operatie

Jolien Verschueren (27) komt dit jaar niet meer in actie. De renster van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice liet vorige week een gezwel in de hersenen verwijderen, maar verder onderzoek heeft uitgewezen dat de tumor niet goedaardig is. Verder onderzoek is daardoor nodig. "Er wordt zo snel mogelijk met een aanvullende behandeling gestart", vertelt ploegdokter Jens Demanet. "Dat zorgt er wel voor dat het herstel een stuk langer zal duren dan oorspronkelijk gedacht. Dit jaar zal Jolien in elk geval niet meer in competitie uitkomen."

Verschueren gaf eerder al aan te zullen vechten. "Ik blijf zonder meer strijdvaardig. Met de steun van familie, supporters, dokters en mijn team, ga ik er vol tegenaan. Ook mijn geloof helpt me daarbij. Ik besef dat mijn fietscarrière op dit moment on hold staat, maar mijn gezondheid primeert." Het teammanagement van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice geeft Jolien alvast alle tijd die ze nodig heeft. "Onze grootste wens is dat Jolien herstelt. Vanuit het team zullen we haar helpen en steunen waar het kan. We wensen haar en haar familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode."

Een opdoffer voor Jolien. Maar we kennen haar als een vechtertje. We duimen allemaal mee!https://t.co/qa2QMc35Xc (foto: ©https://t.co/tse1UCcBEo) pic.twitter.com/wqDfj1TmHw PauwelsSauzen-VGS CT(@ PS_VGS_CT) link

Fabio Felline staat tot eind mei aan de kant

Trek-Segafredo zal tot eind mei geen beroep kunnen doen op Fabio Felline. De 28-jarige Italiaan kampt nog steeds met toxoplasmose, een ziekte veroorzaakt door een microscopisch kleine, eencellige parasiet.

Toxoplasmose, bijgenaamd 'de kattenziekte', werd na de Tour de France van vorig jaar voor het eerst geconstateerd bij Felline. De Italiaan moest toen een vervroegd einde aan zijn seizoen maken om te herstellen en zich klaar te stomen voor 2018.

Dat lukte echter niet echt. "Fabio heeft zich dit seizoen nooit echt goed in zijn vel gevoeld", legde Gaetano Daniele, de teamaerts van Trek-Segafredo, uit. "Omdat hij bleef aandringen hebben we opnieuw een reeks bloedonderzoeken gedaan en daaruit bleek dat hij nog steeds niet volledig hersteld is van de ziekte. Na advies te hebben ingewonnen bij enkele specialisten, zullen we nu een specifieke behandeling starten. Die zal zes weken duren. Hopelijk kan de parasiet zo voor eens en voor altijd uitgeroeid worden."

Desondanks kwam Felline dit seizoen toch al tot 27 koersdagen. Hij kon echter geen aansprekende resultaten voorleggen. In het verleden had Felline nochtans zijn capaciteiten al getoond met winst in de Trofeo Laiguelia (2017) en etappezeges in de Ronde van Romandië (2017), Ronde van het Baskenland (2015), Internationaal Wegcriterium (2015), de Internationale Wielerweek (2013) en de Ronde van Slovenië (2013). In 2016 pakte hij ook de eindzege in het puntenklassement in de Vuelta. In Vlaanderen viel hij vorig jaar op met een vierde plaats in de Omloop.

"Ik ben heel erg gefrustreerd dat ik niet kan starten in de Ardense klassiekers", liet Felline zelf noteren. "Ik heb mijn niveau van het voorjaar van 2017 nog niet teruggevonden en hoop nu eindelijk verlost te geraken van die verdomde parasiet. Ik blijf uit competitie tot eind mei. Helaas is dit niet de eerste tegenslag in mijn carrière. Maar ik zal opnieuw sterk terugvechten en er alles aan doen om zo snel mogelijk mijn niveau opnieuw te halen en nog sterker te worden dan voorheen."

Team Emirates maakt selectie bekend voor drie Ardennenklassiekers

UAE-Team Emirates heeft zijn selectie van zeven renners bekendgemaakt die de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zullen afwerken. De Ier Dan Martin en de Portugees Rui Costa vormen de speerpunten van het wielerteam uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De Amstel Gold Race mag, met vier opgaves en een vijftiende plaats in 2015, niet meteen de favoriete wedstrijd zijn voor Martin, in Luik-Bastenaken-Luik voelt de 31-jarige Ier zich beter in zijn vel. Martin won in 2013 en moest vorig jaar in de sprint de zege laten aan Alejandro Valverde. In de Waalse Pijl eindigde hij driemaal op het podium. "Ik heb de goede vorm beet sinds het begin van het seizoen, hoewel ik door pech nog geen goed resultaat kon neerzetten", verklaarde Martin. "Ik ben klaar om te starten in deze wedstrijden die ik erg graag rij."

Rui Costa eindigde in Nederlands-Limburg op de vierde plaats in 2015 en werd in La Doyenne het jaar nadien derde. Voorts rekent het team op Diego Ulissi. De Italiaan finishte al driemaal in de top tien van de Waalse Pijl. De Italianen Matteo Bono en Manuele Mori, de Wit-Rus Alexandr Riabushenko en de Australiër Rory Sutherland vervolledigen de selectie.

De selectie van UAE-Team Emirates: Dan Martin (Ier), Rui Costa (Por), Diego Ulissi (Ita), Matteo Bono (Ita), Manuele Mori (Ita), Alexandr Riabushenko (WRu) en Rory Sutherland (Aus).

Alaphilippe en Gilbert leiden Quick.Step

Ook het huiswerk van Quick.Step Floor is af voor de Amstel Gold Race. Het wielergezelschap van Patrick Lefevere vaardigt andermaal een sterrenteam af naar Valkenburg. Met Philippe Gilbert en Pieter Serry kleuren twee landgenoten de selectie, verder is het uitkijken naar Niki Terpstra, Davide Martinelli, Bob Jungels, Enric Mas en uiteraard Julian Alaphilippe. De Fransman won in de Ronde van het Baskenland twee heuvelachtige etappes en is klaar om zijn rol als kopman op te eisen in de Ardennenklassiekers. Die rol zal hij wellicht moeten delen met Philippe Gilbert. "Mister Cauberg" won de Amstel Gold Race al vier keer (2010, 2011, 2014 en 2017).

"We komen met een sterke ploeg aan de start, we hopen dan ook aanwezig te zijn in de finale en het succes van vorig jaar te herhalen", vertelde ploegleider Wilfried Peeters in een persmededeling van het team. "De finale is licht veranderd, dus we krijgen smallere wegen in de laatste kilometers. Dit kan in de kaart spelen van een ontsnapping, vooraan zitten wordt dus belangrijk. De Amstel is sowieso een wedstrijd waar de renners elke seconde wakker moeten zijn."

Are you ready for the Ardennes Week? Then have a look at our seven-man team riding @Amstelgoldrace on Sunday: https://t.co/bPeQotcAf0 #AGR pic.twitter.com/Ph9rHyg9cJ Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Direction les classiques Ardennaises ✋ https://t.co/P6i4HB1N6A Julian Alaphilippe(@ alafpolak) link

BMC trekt met Van Avermaet en Teuns naar Nederlandse klimklassieker

Greg Van Avermaet rijdt zondag met de Amstel Gold Race zijn laatste voorjaarsklassieker. Hij start als kopman bij BMC, dat ook Dylan Teuns in stelling brengt. De rest van het team bestaat uit de Italianen Alberto Bettiol, Damiano Caruso en Alessandro De Marchi, de Australiër Simon Gerrans en de Zwitser Michael Schär.

Van Avermaet staat voor de achtste keer aan de start van de Gold Race. Zijn beste uitslag is een vijfde plaats in 2015. Vorig seizoen, toen hij in het voorjaar de zeges opstapelde, eindigde de Waaslander als twaalfde. "De Gold Race wordt mijn laatste lenteklassieker. Ik ben altijd gemotiveerd om het goed te doen in die wedstrijd want ik hou van het parcours met zijn korte beklimmingen", legt de olympisch kampioen uit. "We hebben een sterke ploeg en ik kijk uit naar zondag."

Dylan Teuns toonde met een elfde plaats in de Ronde van het Baskenland en een zevende plaats in de Brabantse Pijl zijn goeie vorm. De 26-jarige BMC-renner voelt zich klaar voor de klimklassiekers. "Ik heb me lang voorbereid op de wedstrijden die eraan komen en ik kijk erg uit naar de volgende tien dagen", benadrukt Teuns, die vorig jaar derde werd in de Waalse Pijl. "De Amstel bijt de spits af en het is een race die mij ligt. Ik heb vertrouwen in mijn vorm en ik ben gemotiveerd om voor mezelf en het team goed te presteren."

Valverde doet met Movistar nieuwe gooi naar zege

Alejandro Valverde gaat zondag opnieuw een poging doen om de Amstel Gold Race te winnen. De bijna 38-jarige Spanjaard voert de ploeg van Movistar aan in de Nederlandse wielerklassieker door de Limburgse heuvels. Valverde beschikt over een uitpuilende erelijst en stond in de Gold Race ook al drie keer op het podium, maar hij won nog nooit.

De Spaanse alleskunner eindigde in 2008 als derde, in 2013 en 2015 werd hij tweede. Vorig jaar moest Valverde genoegen nemen met een bijrol (negentiende). Hij finishte in een groepje op ruim een minuut van Philippe Gilbert, die voor de vierde keer won.

Valverde krijgt zondag in de koers over 262 kilometer, met onderweg 35 beklimmingen, steun van zijn landgenoten Mikel Landa, Imanol Erviti en José Joaquin Rojas, de Colombianen Carlos Betancur en Winner Anacona en Andrey Amador uit Costa Rica.

De Australische formatie Mitchelton-Scott heeft met Roman Kreuziger een oud-winnaar in de gelederen. De 31-jarige Tsjech, in 2013 de beste in Limburg, krijgt hulp van de Zwitser Michael Albasini, de Australiërs Luke Durbridge en Michael Hepburn, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Deen Chris Juul-Jensen en de Spanjaard Carlos Verona.