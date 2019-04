KOERS KORT. (12/4) Alaphilippe rijdt Brabantse Pijl - Manager Kittel reageert furieus op uitspraken Van den Broeck Redactie

Vendrame wint slotrit, Alexis Gougeard pakt eindzege in Circuit de la Sarthe

Andrea Vendrame (Androni Giocattoli - Sidermec) heeft de slotrit van het Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire gewonnen. De Fransman Alexis Gougeard (Ag2R La Mondiale) moest de eindwinst niet meer afstaan. Mathieu van der Poel testte zich onderweg, zijn ploegmaat Jimmy Janssens werd vierde in de rit.

De eerste wedstrijdhelft van de vierde en laatste etappe over 183 kilometer met start en aankomst in Sillé-le-Guillaume werd gekenmerkt door een vroege vlucht van zeven renners, met daarbij onder meer Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen - Baloise) en Philipp Walsleben (Corendon - Circus). De ploegmaats van gele trui Gougeard zorgden ervoor dat de achterstand van het peloton niet ver boven de twee minuten ging.

De hele dag ging het op en af, en dat zorgde in de tweede wedstrijdhelft voor een spervuur aan tegenaanvallen. Mathieu van der Poel slaagde erin de oversteek te maken naar de kopgroep, maar uiteindelijk ontstond een nieuwe situatie waarbij vroege vluchter Romain Combaud het gezelschap kreeg van Andrea Vendrame, Kevin Ledanois en Jimmy Janssens, een ploegmaat van Van der Poel en Walsleben.

Na een late aanval hield Vendrame concurrent Ledanois af in de sprint bergop. Combaud werd enkele seconden later derde. Ook Janssens wist nog net uit de greep van het uitgedunde peloton te blijven. Daar werd de spurt voor de vijfde plek met gemak gewonnen door Van der Poel, die in de Sarthe zijn debuut in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race kwam voorbereiden.

Gougeard volgt als eindwinnaar zijn landgenoot Guillaume Martin op op het palmares van het Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire. Hij legde de basis voor de eindzege met soloritwinst in de rit van gisteren. Zondag doet hij mee aan Parijs-Roubaix in dienst van Oliver Naesen.

Evenepoel hervat competitie aan de zijde van snelle mannen

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) herneemt vanaf volgende week dinsdag de competitie in de Ronde van Turkije (16-21 april). Evenepoel krijgt in de 55ste editie van de Turkse WorldTour-rittenkoers het gezelschap van snelle mannen Fabio Jakobsen en Alvaro Hodeg.

Het team van manager Patrick Lefevere schoot vorig seizoen tweemaal raak in de Ronde van Turkije, met Maximiliano Richeze en Alvaro Hodeg. Zowel de Argentijn als de Colombiaan komen ook dit seizoen aan de start in een team met verder de Nederlander Fabio Jakobsen, woensdag voor het tweede jaar op rij de snelste in de Scheldeprijs (1.BC), de Deense kampioen Michael Morkov en de Italianen Eros Capecchi en Davide Martinelli.

“Na de zege van Fabio woensdag in de Scheldeprijs, staat Alvaro (Hodeg) te popelen om ook nog eens te winnen”, legde ploegleider Rik Van Slycke uit. “We zullen starten in Turkije met twee gelijkwaardige sprinters, Fabio en Alvaro. Zij krijgen de steun van Eros (Capecchi), Davide (Martinelli), Michael (Morkov) en Max (Richeze). We starten zonder specifieke klassementsrenner, maar geven Remco alle vrijheid om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Het is een mooie kans voor hem en we zijn er zeker van dat hij zo belangrijke ervaring opdoet voor de toekomst.”

Evenepoel kwam voor het laatst in actie in twee Vlaamse semiklassiekers, Nokere Koerse (20 maart) en Bredene Koksijde Classic (22 maart). Voordien moest hij na een val opgeven in de UAE Tour.

Beautiful cities, historic sites, picturesque seaside towns and a new parcours, the @tourofturkeyTUR has it, all and next week we will be there with a a seven-man team motivated to go for more strong results: https://t.co/55dm9Ax2p9

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/LSWELgkBaG Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Alaphilippe rijdt Brabantse Pijl

Julian Alaphilippe kwam gisteren niet meer aan de start van de vierde rit in de Ronde van het Baskenland. De 26-jarige Fransman likt zijn wonden na de zware valpartij van woensdag, waarbij hij gelukkig geen breuken opliep. “Met een aantal schaafwonden en twee gekneusde ribben valt de schade gelukkig mee”, aldus Deceuninck-Quick.Step-teammanager Patrick Lefevere. “De opgave kwam er dan ook vooral uit voorzorg. De optie is nu om Julian volgende woensdag te laten starten in de Brabantse Pijl, zodat hij extra competitieritme kan opdoen in het vooruitzicht van de Ardennenklassiekers.”

Het team en Alaphilippe zelf maken zich voorlopig weinig zorgen. Lefevere: “Conditioneel moet hij zichzelf niet meer geruststellen. Als hij tegen woensdag nog een paar stevige trainingen kan afhaspelen, komt het in principe wel goed.” (JDK)

Manager Kittel reageert furieus op uitspraken Van den Broeck

Het kamp-Kittel bijt van zich af. De manager van de Duitse sprinter reageert verbolgen op de uitspraken van ex-prof Jurgen Van den Broeck, die beweerde dat Kittel zich onprofessioneel zou gedragen. “Dat is de grootste nonsens die ik ooit gelezen heb”, klinkt het bij Cyclingnews. “Waar haalt hij dat? Ik denk dat hij zich alleen interessant wil maken. Marcel leeft als een prof - we moeten gissen naar de oorzaak van zijn mindere vorm. Maar het is perfect normaal dat iemand niet altijd wint. Dat zou Van den Broeck zelf maar al te goed moeten weten.” Ook Kittel reageerde via Twitter: “Het is altijd makkelijk om te stampen op iemand die op de grond ligt. Aan de mensen die ten koste van mij krantenkoppen halen: geniet van je ‘minute of fame’.” (VDVJ)