KOERS KORT (12/2). Quick.Step strandt in Colombia op dichtste ereplaats, toptalent Jakobsen langer aan boord - Wallays kan na zware val weer fietsen op rollen De wielerredactie

12 februari 2019

19u02

Bron: Belga 0

EF Education First vloert Quick.Step in Colombia

Deceuninck-Quick.Step pakte in de openingsrit van de Ronde van Colombia (2.1) net naast de bloemen. In de ploegentijdrit was EF Education First in een tocht over veertien kilometer acht seconden sneller dan de Belgische wielerformatie. Thuisrijder Rigoberto Uran is meteen ook de eerste leider. Sky werd derde.

Het zestal van EF Education First (zonder Belgen) klokte af na 15:05 (gem. 55,57 km/u) en was daarmee acht seconden sneller dan Deceuninck-Quick.Step, de enige Belgische ploeg aan de start (met onder meer Iljo Keisse). Het Britse Sky (met Chris Froome en titelverdediger Egan Bernal) tekende met 15:16 voor de derde tijd.

Morgen staat de tweede etappe op het programma. De renners leggen dan 150,5 km af met vertrek en finish in La Ceja. Onderweg liggen vijf klimmetjes van vierde categorie. De Ronde van Colombia eindigt zondag.

Wallays kan na zware val weer fietsen op rollen

Het herstel van Jelle Wallays verloopt voorspoedig. De 29-jarige renner van Lotto Soudal liep eind vorige maand bij een val in de Ronde van San Juan een hersenschudding en breuk in de bovenkaak op, maar mag weer fietsen op rollen. Dat bevestigde ploegdokter Servaas Bingé.

“Jelle heeft een aantal consultaties gehad bij verschillende specialisten. Er zijn nog enkele tandheelkundige ingrepen nodig, maar hij fietst voorlopig al rustig op de rollen”, verduidelijkt Bingé. “Het is nog vroeg om te evalueren in welke periode tijdens het voorjaar Jelle eventueel opnieuw in competitie zal treden. Maar hij is enorm gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren.”

Ook Rasmus Iversen, die zijn sleutelbeen brak in de Challenge Mallorca, timmert aan zijn terugkeer. “Hij is geopereerd en krijgt momenteel vanuit de ploeg oefeningen die hij thuis uitvoert”, stelt de arts. “Ik verwacht dat hij binnenkort de trainingen rustig kan hervatten. Pas wanneer hij enkele trainingsritten in de buitenlucht heeft gedaan, kunnen we definitief evalueren wanneer hij opnieuw wordt ingezet. Tiesj Benoot, die zich bezeerde aan de pols na een val in San Juan, heeft de nodige onderzoeken gehad in Argentinië waaruit bleek dat de schade heel goed meevalt. Hij is momenteel op hoogtestage in de Sierra Nevada, waar hij zijn geplande trainingsprogramma kan afwerken.”

Tim Wellens tot slot moest verstek laten gaan voor de Ster van Bessèges met een virale infectie. De Limburger is intussen volledig hersteld en heeft de trainingen hervat.

Deceuninck-Quick.Step houdt toptalent Jakobsen langer aan boord

Deceuninck-Quick.Step heeft vandaag bekendgemaakt het contract van de Nederlander Fabio Jakobsen te hebben opengebroken tot eind 2021. De 22-jarige snelle man werd vorig seizoen prof bij Quick.Step Floors. Zijn vorige overeenkomst liep eind dit jaar af.

In zijn debuutjaar op het hoogste niveau won Jakobsen meteen zeven wedstrijden. Met zijn snelle eindschot trof hij raak in Nokere Koerse en de Scheldeprijs en won hij etappes in de Binckbank Tour, Ronde van Slowakije, Ronde van de Fjorden en Ronde van Guangxi (2x).

"Ik ben heel blij tot eind 2021 bij dit team te kunnen blijven", legde de Nederlander uit op de teamwebsite. "Je kan nergens beter zitten. Ik voel dat ik hier nog veel kan leren en progressie kan boeken. Ik wil één van de beste sprinters ter wereld worden en dit team kan me daarbij helpen."

Ook CEO Patrick Lefevere was in zijn nopjes met de contractverlenging. "Het is een understatement om te zeggen dat we tevreden waren van Fabio's prestaties vorig jaar", aldus Lefevere. "Hij klopte meteen enkele heel straffe sprinters. Dat toont dat je niet alleen kwaliteiten bezit, maar ook vertrouwen hebt en de maturiteit om de juiste beslissing te nemen in een hectische sprint. Fabio heeft een prachtige toekomst voor zich en ik ben blij dat hij besloten heeft zijn carrière bij ons team verder te zetten."

We are happy to announce that @FabioJakobsen - the most successful neo-pro of 2018 - has extended his contract with Deceuninck - Quick-Step: https://t.co/kbQQMrr4sS pic.twitter.com/o4WBgFOEyq Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link