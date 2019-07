KOERS KORT 12/07. Van der Poel wint eerste race na vakantie - Hermans opnieuw eindwinnaar van Ronde van Oostenrijk Redactie

12 juli 2019

Mathieu van der Poel wint eerste race na vakantie

Mathieu van der Poel heeft in zijn eerste mountainbikerace na een wekenlange onderbreking meteen toegeslagen. Hij won in het Franse Les Gets de shorttrack, de korte wedstrijd die deel uitmaakt van de Wereldbeker. De Nederlandse kampioen liet het aankomen op een sprint, waarin hij zijn concurrenten aftroefde. De Braziliaan Henrique Avancini eindigde als tweede en de Fransman Victor Koretzki werd derde. Jens Schuermans finishte als vijfde.

Alleskunner Van der Poel stond voor het eerst sinds zijn overwinning op 26 mei in de wereldbeker mountainbike van Nove Mesto aan de start van een wedstrijd. De Brabander had een periode gas teruggenomen na een zwaar voorjaar op de weg, waarin hij onder meer de klassieker Amstel Gold Race won. Hij miste dus het nodige ritme en spaarde om die reden zijn krachten voor de eindsprint heuvelop. “Er waren in het rondje niet veel mogelijkheden in te halen, eigenlijk alleen op het rechte stuk bij start/finish. Ik was behoorlijk zeker van mijn zaak”, zei hij na de race.

De cross country om de Wereldbeker in Les Gets is zondag.

Britse Elizabeth Banks boekt eerste profzege in Giro Rosa

De Britse Elizabeth Banks (Bigla Pro Cycling) heeft de achtste rit gewonnen in de Giro Rosa. Ze boekte op haar 28ste haar eerste profoverwinning. De Amerikaanse Leah Thomas werd tweede, de Italiaanse Soraya Paladin derde. Sofie De Vuyst finishte als vijfde. De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Mitchelton-SCOTT) blijft leider.

Daags voor het aansnijden van het slotweekend kreeg het peloton van de Ronde van Italië voor vrouwen een rit van 133 kilometer voor de wielen tussen Vittorio Veneto en Maniago, met een vlakke aanloop en finale, maar middenin twee stevige beklimmingen. Daar liet Van Vleuten zich opmerken. En ontstond nadien een vlucht van elf andere rensters, onder wie De Vuyst en veldrijdster Alice Maria Arzuffi.

De kopgroep sloeg een kloof van drie minuten op het peloton en mocht het dus uitvechten voor de ritzege. De eerste aanvalster werd daarbij beloond. Banks ging aan de haal met ruim tien kilometer te gaan en in de achtergrond counterde haar Amerikaanse ploeggenote Thomas de aanvalspogingen van de anderen. Thomas zou in de natte straten van Maniago zelfs nog voor de dubbel zorgen voor Bigla, door plaats twee te veroveren, voor de neus van Paladin. Van Vleuten finishte in het peloton en begint met ruime voorsprong aan de laatste twee etappes.

Hermans opnieuw eindwinnaar van Ronde van Oostenrijk

Ben Hermans (Israël Cycling Academy) heeft de Ronde van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De 33-jarige Belg behield na afloop van de laatste rit zijn rode leiderstrui. De Russische kampioen Alexander Vlasov ging na 116,7 kilometer op de zware slotklim van de Kitzbüheler Horn met de ritzege aan de haal. Ook vorig jaar pakte Hermans al de eindzege in de Ronde van Oostenrijk.

Vorig jaar greep Hermans de macht op de bijzonder steile Kitzbüheler Horn (ruim 7 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,3%) om later in de nationale rittenkoers van Oostenrijk nooit nog zijn leidersplaats af te geven, dit jaar moest hij er zijn eindzege verdedigen waarop hij op de flanken van de Grossglockner een flinke optie had genomen. Toch kreeg Hermans het lastig, want toen een vroege vlucht na de vlakke aanloop was gegrepen, regende het aanvallen op de slotklim.

Thuisrenner Riccardo Zoidl kon zijn aanval bergop niet doen standhouden, de 23-jarige Vlasov wel. Hij deed de kopgroep helemaal ontploffen en won de rit met kleine voorsprong op de Zwitser Patrick Schelling. De Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier werd derde. Hermans kon of wilde zich niet mengen in de strijd voor ritwinst, maar kwam als zevende toch zegevierend over de streep: hij houdt in de stand 20 seconden over op zijn eerste achtervolger, de Argentijn Eduardo Sepulveda. De Zuid-Afrikaan Stefan De Bod is derde in de eindstand.

Voor de 33-jarige Hermans is het de tweede eindwinst op rij in Oostenrijk en de twaalfde UCI-zege uit zijn profbestaan, waarvan hij er vier behaalde op Oostenrijkse bodem. Eerder dit jaar was hij lang out door knieproblemen. Hij gaf daarom forfait voor het BK in Gent, maar werd voor zijn Israëlische team toch al derde in de Volta Limburg Classic en achtste in de Ronde van Slovenië

Trek-Segafredo beloont Ciccone voor gele trui met contractverlenging

Giulio Ciccone blijft Trek-Segafredo trouw. Dat heeft het wielerteam laten weten. De 24-jarige Italiaan, die vandaag rit 7 van de Ronde van Frankrijk met de gele trui mag afwerken, ondertekent een contract tot 2021.

“Ik ben heel blij”, reageert Ciccone, sinds 2019 bij het team. “Na de Giro toonden heel wat teams interesse, maar voor mij was het duidelijk dat ik bij Trek-Segafredo wilde blijven. Hier voel ik me thuis.”

Ciccone veroverde gisteren na de zesde Tour-rit het geel. De Italiaan nam de leiderstrui over van de Fransman Julian Alaphilippe. Eerder dit jaar won hij het bergklassement in de Giro.

