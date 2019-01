Koers Kort 12/01. Sanne Cant past voor Wereldbeker in Pontchâteau Wielerredactie

12 januari 2019

19u15

Bron: Belga 0

Sanne Cant past voor Wereldbeker in Pontchâteu

Sanne Cant rijdt maandag in Otegem en vertrekt daarna op stage naar Spanje. Ze past voor de Wereldbeker in Pontchâteau, om zich zo optimaal voor te bereiden op het WK in het Deense Bogense.

De wereldkampioene liet de voorbije weken al een ballonnetje op dat ze mogelijk niet in Pontchâteau zou starten en bevestigde dat vermoeden na haar tiende Belgische titel. “Waarom zou ik nog de verplaatsing naar Pontchâteau maken”, vroeg ze zich af. “Ik kan het eindklassement niet meer winnen. Ik sta nu tweede en kan hooguit een plaatsje zakken. Of ik nu tweede of derde word, maakt weinig verschil. Dan kan ik me beter voorbereiden op het WK.”

“Ik heb het gevoel dat ik nog een stage nodig heb om naar mijn topvorm te groeien. Als je die dan moet onderbreken voor een wedstrijd, is dat jammer. Het is beter dat ik nog tien dagen hard train in Spanje om top te zijn op het WK. Of ik daar bij de favorieten hoor? Neen, ik heb nog geen enkele wereldbeker gewonnen dit seizoen, dus dan ben ik toch geen favoriet. De Nederlanders zijn dat wel. Ze zijn met veel: Marianne Vos, Lucinda Brand, Denise Betsema misschien? Al is het moeilijk om haar in te schatten, want de voorbije weken reed ze minder wedstrijden. Annemarie Worst zie ik dan weer niet winnen op dat parcours.”

Maandag volgt dus Otegem, daarna een stage in Spanje, om vervolgens in Hoogerheide opnieuw aan te treden op 27 januari voor een laatste test voor het WK.

Kasper Asgreen verlengt tot eind 2021 bij Deceuninck - Quick-Step

De Deen Kasper Asgreen heeft een nieuw contract ondertekend bij Deceuninck - Quick-Step. Hij zette zijn krabbel onder een verbintenis tot eind 2021, zo laat de Belgische WorldTourploeg vrijdag weten.

De 23-jarige Asgreen zegt "heel enthousiast" te zijn met het nieuwe contract. "Patrick (Lefevere) bood me deze kans en ik moest er niet lang over nadenken. Het was een no-brainer voor mij", vertelt hij. "Het is een lang contract en ik heb nu drie jaar om te leren en mij te ontwikkelen. We hebben sterke renners die bewezen hebben te kunnen winnen en ik kijk ernaar uit van hen bij te leren. Ik hoop ook meer mooie momenten te beleven zoals vorig jaar op de WK-ploegentijdrit in Innsbruck, wat voor mij het hoogtepunt was van mijn seizoen als neoprof."

Asgreen vormde op het WK bij Quick-Step Floors een team met onder meer Laurens De Plus en Yves Lampaert. De Belgische ploeg pakte goud voor het Duitse Sunweb en het Amerikaanse BMC.