KOERS KORT (11/07): Weening wint op Grossglockner, Hermans mag dromen van eindzege in Oostenrijk De wielerredactie

11 juli 2018

15u46 1 Wielrennen Ben Hermans (Israel Cycling Academy) heeft standgehouden op de flanken van de Grossglockner als leider in de Ronde van Oostenrijk (2.1). De ritzege ging naar de Nederlander Pieter Weening (Roompot-Nederlandse Loterij).

Amper 93 kilometer, maar wel twee flinke cols, koude temperaturen en erg veel regen: de vijfde etappe van de Ronde van Oostenrijk had alles in huis om voor vuurwerk te zorgen. Aan de voet van de Grossglockner, een Alpenreus waar de finish was getrokken op 2.403 meter hoogte, reed Weening weg uit het peloton naar de overblijvers van een vroege vlucht, waar Antonio Nibali (jongere broer van) bergop de beste leek.

Weening raapte op een reuzenverzet één voor één alle vluchters op en pakte op zijn 37ste zo zijn eerste zege van het seizoen. In de strijd voor plaats twee gingen Alexander Foliforov en Simone Sterbini nog over Nibali. Ben Hermans kwam als zevende over de streep. Daarmee deed hij één plaats beter dan Hermann Pernsteiner, zijn belangrijkste uitdager in het klassement, en kon hij de rode leiderstrui een dag langer veiligstellen.

De Ronde van Oostenrijk eindigt zondag, maar de zwaarste bergritten heeft Hermans nu gehad.

Australische Spratt slaat dubbelslag in Giro Rosa

Mitchelton-Scott heeft de macht gegrepen in de zesde rit van de Ronde van Italië voor vrouwen. Op de eerste aankomst bergop won de Australische Amanda Spratt voor haar Nederlandse ploeggenote Annemiek van Vleuten. Spratt nam zo de roze trui over van de Amerikaanse Ruth Winder (Team Sunweb), die bijna twee minuten moest toegeven. Spratt heeft nu een halve minuut voorsprong op Winder. Donderdag staat er een sleuteletappe op het programma: een klimtijdrit van 15,4 km tussen Lanzada en Diga di Campo Moro. De Giro Rosa eindigt zondag.

Giro Rosa: Spratt wins stage 6 atop Gerola Alta, takes overall lead | https://t.co/wGjDsFAhe4 #GiroRosa #UCIWWT pic.twitter.com/o9hY8GPmi6 Cyclingnews.com(@ Cyclingnewsfeed) link