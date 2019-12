KOERS KORT. “10 miljoen euro nodig om beschadigde Poggio klaar te krijgen” - Alaphilippe rijdt de Ronde Redactie

02 december 2019

15u38 2

Poggio gesloten wegens aardverschuivingen

De Poggio, het jaarlijkse scharniermoment in Milaan-Sanremo, is momenteel uit voorzorg afgesloten wegens aardverschuivingen. Naar verluidt is ruim tien miljoen euro nodig om de schade te herstellen en de klim klaar te maken voor de voorjaarsklassieker. Dat schrijft het Italiaanse Riviera24. De beslissing werd genomen nadat eerder de straat al voor een gedeelte was afgesloten. Ook de omliggende wegen zijn nu dicht. Binnen enkele dagen zal er een inspectie plaatsvinden. De Poggio staat bekend als de belangrijkste scherprechter in Milaan-Sanremo. Zo trok Vincenzo Nibali er vorig jaar nog solo ten aanval om de Primavera naar zich toe te trekken.

Alaphilippe rijdt Ronde van Vlaanderen

Julian Alaphilippe, die zondag de Vélo d’Or als de beste wielrenner van het jaar in de wacht sleepte, bevestigt zijn deelname aan de komende Ronde van Vlaanderen. L’Équipe schrijft dat het seizoen van Alaphilippe van start zal gaan met de Ronde van Colombia (11 tot 16 februari), waarna Parijs-Nice volgt en dan de Ronde op 5 april. “Het wordt een ontdekkingstocht”, aldus de topper van Quick.Step-Deceuninck. “Ik heb zo’n nieuwe uitdagingen nodig. Ik weet dat ik meer geschikt ben voor het werk in de Ardennen, maar ik kan er ritme opdoen en bovendien ook belangrijk zijn voor de ploeg.” Alaphilippe boekte twaalf zeges in 2019, waaronder de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. In de Tour de France won hij twee etappes en droeg hij veertien dagen lang de gele trui.