KOERS KORT 10/08. Jasper Philipsen boekt eerste profzege na fotofinish De wielerredactie

10 augustus 2018

20u07 7

Philipsen boekt eerste profzege na fotofinish

Jasper Philipsen heeft de vierde etappe in de 14e editie van de Ronde van Utah gewonnen. De 20-jarige neoprof van het Amerikaanse Hagens Berman Axeon, het team van Axel Merckx, was na 110,1 kilometer met start en aankomst in Salt Lake City de snelste in een massasprint. Hij liet de Amerikanen Travis McCabe en Kiel Reijnen achter zich.

Pas na het bekijken van de finishfoto was duidelijk dat Philipsen zijn voorwiel net iets eerder over de streep had gedrukt dan McCabe. De Antwerpenaar boekte zo zijn eerste profzege. Gisteren strandde hij in de derde rit nog op de tweede plaats, op een half wiel van McCabe.

Sepp Kuss (LottoNl-Jumbo) behield de leiderstrui. De 23-jarige Amerikaan heeft 19 seconden voor op zijn land- en teamgenoot Neilson Powless. Tejay van Garderen (BMC) kleurt op 25 seconden de top drie volledig Amerikaans. Ben Hermans is met een elfde plaats op 0:42 beste Belg. Vandaag krijgen de renners een zware bergetappe van ruim 150 kilometer naar Snowbird voor de kiezen. De ronde van Utah eindigt zondag.

#TOU2018 🏆 @JasperPhilipsen 🇧🇪 @HBAxeon ha ganado la 4ª etapa del @TourofUtah 🇺🇸@edwinavilav 🇨🇴 ha sido 5º en el esprint. pic.twitter.com/f5Gr8nZkgn Pasión Ciclismo 🚴🏻(@ pasiociclismo) link

Victoria de Jasper Philipssen (Hagens Berman Axeon) en Salt Lake City, en un ajustado sprint con Travis McCabe. La general sin cambios, sigue liderada por Sepp Kuss. #TOU2018 pic.twitter.com/xVESQOrvxl Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Vicente Garcia sprint naar tweede ritzege

De achtste etappe in de Ronde van Portugal (cat. 2.1) is een prooi geworden voor Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), goed voor zijn tweede dagsucces in deze rittenkoers. De 29-jarige Spanjaard, die eerder de tweede etappe won, haalde het na 147,6 kilometer van Bracelos naar Braga in een sprint met een kleine groep, voor de Portugezen Joao Bento en Joni Brandao.

Raul Alarcon (W52-FC Porto) behield zijn leiderstrui. Met nog twee ritten voor de boeg heeft de 32-jarige Spanjaard 52 seconden voorsprong op Brandao. Garcia is op 1:41 derde.

De achtste rit bracht het peloton over vier hellingen, waarvan de laatste drie in de laatste 50 kilometer, met de top van de slotklim op acht kilometer van de finish. Nadat de vroege vluchters Awet Andemeskel, Sergio Samitier, Jon Irisarri, Danilo Celano, Rafael Silva, Luís Afonso, Luís Gomes, Venceslau Fernandes en Paulo Silva net voor de slotklim werden opgeraapt door Domingos Goncalves, winnaar van de zesde etappe, schoot ook de groep met favorieten in actie.

Gonçalves' aanval zou niet ver reiken, een versnelling van Pinto had meer succes. Hij kreeg leider Alarcon met zich mee, ook Joni Brandao en Vicente Garcia de Mateos sloten aan. In de afdaling keerden evenwel nog enkele renners terug en dus werd het een sprint met een kleine groep. Daarin toonde Garcia zich de snelste, goed voor zijn tweede ritzege na zijn overwinning van vorige week vrijdag in Portalegre.

Vuelta a Portugal: Alarcón continúa líder tras la octava etapa que gana García De Mateos: Vicente García De Mateos, ciclista español del equipo Aviludo-Louletano, ha hecho suya la octava etapa de la 80ª edición de la Vuelta a Portugal en Bicicleta, una… https://t.co/4ABOT5Dv46 pic.twitter.com/gTJl2oWAO5 Bicifanaticos(@ Bicifanaticos01) link

Simon Yates wint slotrit, eindzege voor Michal Kwiatkowski

Michal Kwiatkowski (Sky) heeft de eindzege in de 75e Ronde van Polen (WorldTour) op zak gestoken. De 28-jarige Pool volgt Dylan Teuns op de erelijst op. De zevende en laatste etappe werd gewonnen door de 26-jarige Brit Simon Yates (Mitchelton-SCOTT). Na 136,6 kilometer van Bukovina Resort naar Bukowina Tatrzanska had die twaalf seconden voor op de Fransman Thibau Pinot, die om de tweede plaats in een sprint met negen de Italiaan Davide Formolo achter zich hield.

In de eindstand hield Kwiatkowski vijftien seconden over op Yates. Pinot is op twintig seconden derde. Teuns, voor de slotrit nog tweede, op zestien seconden van Kwiatkowski, finishte vrijdag als twaalfde op 25 seconden en zakte in de stand naar de vijfde stek, op 27 seconden.

Yates boekte zijn zesde zege van het seizoen, de zesde in de WorldTour. Kwiatkowski zit dit jaar aan negen overwinningen, waarvan vijf in de WorldTour.

Kans dat Vincenzo Nibali start in de Vuelta "redelijk optimistisch"

Vincenzo Nibali is op de weg terug. De Haai van Messina zat na zijn operatie aan de gebroken ruggenwervel woensdag terug op de fiets. "Ik reed zo'n drie uur", vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport. "Wanneer ik onder spanning sta, voel ik een beetje ongemak." Zijn ploegdokter bij Bahrain-Merida wist de pijn te situeren. "Vincenzo heeft wat pijn aan het hemithorax-gebied", vertelde Emilio Magni. "Dat kan worden afgeleid van spiercontracties na de blessure die hij heeft opgelopen."

Hoewel zijn trainingsrit dus niet vlekkeloos verliep, mikt de Italiaan nog op de Ronde van Spanje. Die gaat op 25 augustus van start in Malaga. Een doel dat wel haalbaar is volgens Magni. "We hebben over die pijn gesproken met professor Broggi die hem in Milaan heeft geopereerd. De situatie kan worden omschreven als onder controle. Zijn kansen voor de Vuelta schat ik als 'redelijk optimistisch' in."

Serge Pauwels wordt ploegmaat van Van Avermaet

Serge Pauwels neemt afscheid van Team Dimesion Data en rijdt vanaf 2019 voor het nieuwe CCC. Het vervolg van het huidige BMC zodat Pauwels ook ploegmaat wordt van Greg Van Avermaet. "Ik was niet meteen op zoek om van team te veranderen", vertelde Pauwels op de website van BMC. "Ik had vier fantastische jaren bij MTN Quebeka en Team Dimension Data en de 'Qhubeka Charity' zal altijd een plaats in mijn hart hebben. Maar dan kwam deze kans en ik voelde dat ik die moest grijpen. Ik was slechts twee keer ploegmakker van Greg Van Avermaet bij de Belgische nationale ploeg en natuurlijk was de Rio het belangrijkste waar we kamergenoten waren. We nemen allebei dus een mooi souvenir mee van de Olympische Spelen. We zijn goede vrienden, ook al reden we nooit bij hetzelfde team. Dus ik ben opgewonden om samen te koersen. Greg is niet alleen een grootse renner vanwege zijn palmares, maar ook door zijn manier van koersen."

🔊 TRANSFER ANNOUNCEMENT 🔊



We are thrilled to welcome @sergepauwels to Continuum Sports in 2019! Read what Serge and General Manager Jim Ochowicz had to say 👉 https://t.co/RM7LvPIrf0



Welcome to the team, Serge! 📷 @ChrisAuldPhoto pic.twitter.com/zP219Qu2e6 BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Carlos Barbero zegeviert in Vuelta a Burgos

Carlos Barbero (Movistar) heeft de vierde rit in de 40e Ronde van Burgos (cat. 2.BC) gewonnen. De Spanjaard haalde het na 165 kilometer van Monasterios san Pedro Cardena naar Clunia op een hellende finish in de sprint voor de Italianen Marco Tizza en Nicola Bagiola, beiden van Nippo-Vini Fantini. De Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana) behield zijn leiderstrui. De 24-jarige Lopez heeft 23 seconden voorsprong op zijn landgenoot Ivan Sosa en 27 op de Eritreeër Merhawi Kudus.

Na de lastige bergrit van gisteren kreeg het peloton een iets gemakkelijkere etappe voorgeschoteld, met onderweg slechts één gecategoriseerde helling, de Alto Del Majadal, van derde categorie, na 60 kilometer, maar met op het eind wel een finish op een stuk vals plat, zo'n kilometer lang, tussen drie en zes procent, voer voor punchers dus.

Het weerhield vijf vluchters er niet van om wat publiciteit mee te graaien met een vroege vlucht. Diego Rubio, Txomin Juaristi, Julen Amezqueta, Lucas De Rossi en Thibault Guernalec kregen nooit veel bonus, maximaal 2'40", en werden onder impuls van Movistar op vijf kilometer van de finish gegrepen.

Ondanks nog enkele late uitvallen zou er gesprint worden. Met een kleine groep, want net voor de slotkilometer ontsierde een valpartij in het midden van het peloton de sprint. Met zo'n twintig renners ging het richting finish, Tao Geoghegan versnelde als eerste bergop, maar hij zou nog voorbijgesneld worden door Barbero en de twee Italianen.

Het is voor de 27-jarige Barbero zijn derde ritzege in de Ronde van Burgos, na overwinningen in 2015 en 2017. Dit seizoen zit de Spanjaard ook aan drie zeges. Eerder won hij ritten in de Ronde van Castilië en Leon (2.1) en de Ronde van Madrid (2.1).

De Ronde van Burgos eindigt morgen met een lastige etappe over 141 kilometer van Salas de los Infantes naar Lagunas de Neila met aankomst bergop. Vorig jaar kroonde Mikel Landa zich tot eindwinnaar.

Boaro naar Astana

Manuele Boaro ruilt Bahrain-Merida voor Astana. De 31-jarige Italiaan tekent bij de Kazachse wielerformatie een contract voor twee jaar. "Nieuwe kleuren, nieuwe teamgenoten, nieuwe races en nieuwe uitdagingen", aldus Boaro, die vooral in tijdritten goed uit de voeten kan maar zich ook al een ideale knecht toonde in de zwaardere bergetappes. "Ik heb nog steeds zelfde passie en energie."

"Het is geen geheim dat Astana op zoek was naar een renner die ons kon bijstaan in een ploegentijdrit", verklaart manager Alexander Vinokourov de overgang.

In het verleden was de Italiaan de beste in een etappe in de Ronde van de Sarthe (2015) en de Ronde van Denemarken (2014). Ook sprokkelde hij twee zilveren medailles in de Italiaanse tijdritkampioenschappen (2011 en 2016). In 2013 won Boaro het bergklassement van de Ronde van de Algarve. Dit jaar schreef hij een rit in de ronde van Kroatië op zijn naam.

We welcome @BoaroManuele as new #AstanaProTeam rider in 2019:https://t.co/YoPMLPNdMB#AlgaAstana pic.twitter.com/kcKBvtF2lh Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Van der Sande verlengt bij Lotto-Soudal

Met het afronden van de transferdossiers van André Greipel (gaat naar Fortuneo-Samsic) en Caleb Ewan (komt over van Mitchelton-Scott) vallen bij Lotto-Soudal stilaan ook de andere (Belgische) puzzelstukjes op hun plaats. Zo werd het contract van Tosh Van der Sande inmiddels verlengd. Ook de jonge Enzo Wouters zou, na een pechvol profdebuut (knieperikelen), kort bij een nieuwe deal staan. Over de toekomst van Nikolas Maes en Rémy Mertz bestaat voorlopig geen duidelijkheid. (JDK)

Olympische wegrit wordt zware dobber

De olympische wegrace in Tokio 2020 belooft spektakel. In 234 kilometer moet niet minder dan 4.865 meter hoogteverschil worden overbrugd. De wedstrijd, gisteren officieel voorgesteld in de Japanse hoofdstad, start in het Musashinonomori Park in Chofu (ten westen van Tokio). Na 80 relatief vlakke aanloopkilometers helt de weg op Doushi Road (1.121m) en de Kagosaka Pass (1.111m). Vervolgens wacht eerst het Mount Fuji Circuit (50,9 kilometer lang) met de Fuji Sanroku (1.451m) en dan de Mikuni Pass Section (30,6 kilometer lang) met de Mikuni Pass (1.171m) en opnieuw de Kagosaka Pass (1.111m). De voorlaatste klim, Mikuni Pass, is 6,5 kilometer lang en stijgt gemiddeld 10,6%. De top van de Kagosaka ligt nog wel op 21 kilometer van de finish op het Fuji Speedway-racecircuit. De vrouwen krijgen een lightversie van het mannenparcours voorgeschoteld: 137 kilometer lang, met enkel Doushi Road en Kagosaka als hindernissen (totaal: 2.692 meter hoogteverschil). De wegrit voor mannen vindt plaats op zaterdag 25 juli 2020, de vrouwen rijden daags nadien. (JDK)

Travis McCabe houdt Jasper Philipsen van ritzege

De 29-jarige Amerikaan Travis McCabe (UnitedHealthCare), dinsdag al winnaar van de eerste rit, heeft gisteren ook de derde etappe in de Ronde van Utah gewonnen. Na 188 kilometer van Antelope Island naar Layton City hield hij in een massasprint met een ultieme jump onze landgenoot Jasper Philipsen een half wiel achter zich. De Colombiaan Edwin Avila spurtte naar de derde stek.

Sepp Kuss (Lotto NL-Jumbo), veertiende in de rituitslag, blijft leider. De 23-jarige Amerikaan heeft 19 seconden voor op zijn land- en teamgenoot Neilson Powless. Tejay van Garderen (BMC) kleurt op 25 seconden de top drie volledig Amerikaans. Ben Hermans is met een elfde plaats op 0:42 beste Belg.

Amazing sprint from @TravisMcCabe on stage 3 of @TourofUtah to take the win after a huge lead-out from @sebashaedo pic.twitter.com/I8QPSuIj9G UHCprocycling(@ UHCprocycling) link

Aflopende contracten verlengd bij Wanty-Groupe Gobert

De aflopende contracten van Jérôme Baugnies, Frederik Backaert, Kévin Van Melsen en Pieter Vanspeybrouck bij Wanty-Groupe Gobert worden eerstdaags verlengd. Dries De Bondt (Veranda's Willems-Crelan) en Aimé De Gendt (Sport Vlaanderen-Baloise), die toch niet naar CCC gaat, worden genoemd als mogelijke nieuwkomers.