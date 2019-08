KOERS KORT 09/08. Van der Poel blijft heersen in shorttrack - De Vreese vervangt geblesseerde Rickaert in EK-wegrit De wielerredactie

09 augustus 2019

18u58 0

Van der Poel heerst in shorttrack

Mathieu van der Poel blijft de shorttrackzeges in het mountainbike opstapelen. De Nederlander toonde zich nu ook de snelste in het Zwitserse Lenzerheide. Van der Poel liet de Braziliaan Henrique Avancini en wereldkampioen Nino Schurter achter zich. De Europese kampioen won zo al elke shorttrackrace van het seizoen. Belgisch kampioen Jens Schuermans werd 20ste. Zondag volgt de crosscountry.

✅ Short Track win Mathieu van der Poel pic.twitter.com/M92yhqObuj Cyclocross24.com(@ cyclocross24) link

Oekraïner Ponomar pakt Europese titel bij junioren

De Oekraïner Andrii Ponomar is de nieuwe Europese kampioen bij de heren junioren. Hij soleerde naar de zege in een wedstrijd die andermaal werd gekenmerkt door tal van valpartijen. De Duitser Ballerstedt sprintte 21 seconden later naar een zilveren medaille, Andrea Piccolo, winnaar van tijdritgoud, was goed voor brons. Eerste Belg is Milan Fretin op een veertiende plaats.

Draaien en keren op het parcours in Alkmaar en al vroeg lag de wedstrijd in stukken en brokken. Milan Fretin schoof goed mee vooraan en zou zelfs een keer in de aanval trekken, maar ook hij werd weer opgeslokt door het peloton. Een andere landgenoot Lars Van Ryckeghem toonde zich in het slot, maar uiteindelijk was het een Oekraïner die alleen op pad trok.

In de achtervolging werd nog naarstig gewerkt, maar een valpartij helemaal op het eind zorgde voor een complete desorganisatie. Ponomar het goud dus, in de sprint om de tweede plaats pakt de Duitser Ballerstedt het zilver.

Joao Benta wint achtste rit, Joni Brandao blijft leider

Joao Benta (Radio Popular Boavist) heeft de achtste etappe in de Ronde van Portugal (2.1) gewonnen. De Portugees haalde het na 156,6 kilometer van Viana do Castelo naar Santa Quiteria op een finish bergop voor zijn landgenoot Joni Brandao (Efapel), die wel leider blijft. Joao Rodrigues (W52/FC Porto) finishte als derde. Rodrigues staat op één seconde in het klassement, Gustavo Veloso is derde. Voor de 32-jarige Benta is het zijn eerste profzege.

Paternoster sprint naar EK-titel bij meisjes beloften

Letizia Paternoster is de nieuwe Europese kampioene op de weg bij dames beloften. De Italiaanse sprintte na 92 km naar de zege voor de Poolse Marta Lach en de Nederlandse Lonneke Uneken. Shari Bossuyt werd eerste landgenote op een 13de plaats.

Minder regen bij de wedstrijd van de dames beloften, maar het wegdek lag er nog steeds vrij glad bij in Nederland. Het zorgde opnieuw voor veel valpartijen. Het voornaamste Belgische slachtoffer was Marthe Truyen, die twee keer ten val kwam en moest opgeven. Het bleef vooral bij schaafwonden, maar toch vervelend voor de veldrijdster van het team van Sven Nys die graag de wedstrijd had beëindigd in Alkmaar.

De race verliep aan een hoog tempo, een kopgroep van acht vormde zich in het slot, maar in de laatste ronde kwam alles weer samen onder impuls van de Franse en Italiaanse ploeg. In die slotronde liet Frankrijk niemand meer rijden en zette ze vier rensters op kop. Zonder succes, want helemaal op het eind kwam het team er niet meer bij te pas. Er werd gesprint om de zege, België had nog twee landgenotes in het eerste peloton, met Bossuyt als snelste van het duo, maar onze landgenote slaagde er niet in om zich goed te positioneren en sprintte niet bij de eerste tien.

De zege komt op naam van Paternoster, ook actief op de piste en aan de slag bij Trek-Segafredo. Vorig jaar moest ze nog vrede nemen met brons op het EK, nu schoot ze dus wel de hoofdvogel af. Eerder verzamelde ze ook al eremetaal bij de junioren: zilver in de tijdrit in 2017 en brons op de wegrit van dat jaar op het EK, en brons op het WK in de wegrit van 2017.

In de laatste 200 meter een drempel met ingeklapt ijzeren paaltje. Levensgevaarlijk. Check de wielen van bronzen medaillewinnares @LUneken. #EKWielrennen2019 #alkmaar pic.twitter.com/gR8YJyAlUt John den Braber(@ JohndenBraber) link

Ilnur Zakarin officieel naar CCC

Nieuwe versterking voor Greg Van Avermaet en z’n ploeg CCC. Ilnur Zakarin komt de Poolse WorldTour-ploeg versterken. Tot voor kort had het team geen klassementsrenner in de rangen, met Zakarin komt daar nu verandering in. De Rus zette zijn krabbel onder een tweejarig contract. Zakarin blijft tot eind 2021 zeker aan boord.

“Dit is een nieuwe hoofdstuk in mijn leven”, vertelt Zakarin. “Ik kijk er naar uit om voor CCC te fietsen. Vijf jaar geleden boekte ik m’n eerste zege als prof. Ik wil Viatcheslav Ekimov bedanken voor de kansen bij Katusha. Ik heb er veel bijgeleerd van renners als Rodriguez, Spilak en Paolini.”

Philipsen van de partij in BinckBank Tour

UAE Emirates start de BinckBank Tour met onze jonge landgenoot Jasper Philipsen als kopman. De 21-jarige Limburger maakt zijn rentree in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers na zijn opgave in de Tour. “Na de Tour heb ik een week rust genomen”, legde Philipsen uit op de teamwebsite. “Vervolgens heb ik de training opnieuw hervat met als doel goed voorbereid te zijn voor het tweede deel van het seizoen. Ik wil mezelf testen in de BinckBank Tour. Dat is een race die me helemaal ligt. Maar ik weet dat niet makkelijk zal zijn. Het niveau zal hoog zal zijn, terwijl mijn vorm nog moet verbeteren.”

Philipsen krijgt als ploegmakkers de Italianen Roberto Ferrari, Oliviero Troia en Marco Marcato, de Zwitser Tom Bohli, de Portugees Rui Oliveira en de Colombiaan Sebastian Molano mee.

Tarteletto-Isorex ontslaat Floris Gerts, renner vecht ontslag aan met hulp van vakbond

Tarteletto-Isorex heeft Floris Gerts met onmiddellijke ingang de deur gewezen. De Nederlander zou, volgens Wielerflits.nl, via WhatsApp een ploegleider bedreigd hebben in de voorbije Ronde van Wallonië. Gerts gaat, met steun van de rennersvakbond CPA, zijn ontslag aanvechten.

In een lange Twitterpost deed Gerts zijn kant van het verhaal uit de doeken. “Ik heb geen spijt door te zijn gegaan met fietsen. Gezonde ambitie en passie staan voorop. Ik ben dankbaar voor de support die ik voor deze keuze heb gekregen. Dat laat zien wat voor een mooie sport het is. Het fietsen gaat goed en ik vind het gewoon te leuk. Hier is sinds vorig jaar niets in veranderd. Ik twijfel niet en kijk met ontspanning richting de toekomst. Het is wel echt jammer hoe het dit jaar is gelopen. Afspraken zijn niet nagekomen en er is simpelweg geen geldige reden om mij te ontslaan. Ik word gesteund door de CPA/BPCA; heel erg bedankt daarvoor. Als renner draag je een deel van je prijzengeld af aan de CPA/BPCA en ik heb ervaren hoe waardevol zij zijn. Ik sta meer dan ooit achter deze bijdrage. Of ik volgend jaar prof ben? Of ik volgend jaar studeer? Time will tell... Deze ‘situatie’ zal de boventoon niet voeren. Het doet me wel beseffen hoe goed de samenwerkingen voorheen waren.”

Gerts en de teamleiding van Tarteletto-Isorex, een Belgisch contintenaal team, leefden al een hele tijd in onvrede. De Nederlander hekelde het materiaal van het team, de ploeg legde de schuld bij de renner die op eigen houtje zijn fiets zou hebben omgebouwd. De 27-jarige Gerts was aan zijn eerste jaar bij Tarteletto-Isorex toe. Voordien reed hij voor BMC (2016-2017) en Roompot (2018). Hij won in 2016 de Volta Limburg Classic.

(5/5)Of ik volgend jaar prof ben?

Of ik volgend jaar studeer?

Time will tell…

Deze ‘situatie’ zal de boventoon niet voeren.

Het doet me wel beseffen hoe goed de samenwerkingen voorheen waren. Floris Gerts(@ FlorisGerts) link

Cofidis strikt Italiaan Consonni

Cofidis heeft een vierde aanwinst voor 2020 aangekondigd. De 24-jarige Italiaan Simone Consonni komt over van UAE Emirates en ondertekende bij het Franse procontinentale team een contract voor twee jaar.

Consonni was sinds 2017 prof bij het WorldTour-team uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Italiaan kon tot dusver enkel een etappe in de Ronde van Slovenië (in 2018) op zijn palmares schrijven. Hij werd dit jaar wel tweede in de Ronde van Limburg.

Op die piste was hij al succesvoller met diverse medailles op WK’s en EK’s in de ploegenachtervolging. Hij pakte er ook drie Italiaanse titels, respectievelijk in de ploegkoers (2014) en het omnium (2013 en 2016).

Consonni is na zijn landgenoten Elia Viviani en Fabio Sabatini (beiden Deceuninck-Quick.Step) en de Fransman Guillaume Martin (Wanty-Gobert) de vierde nieuwkomer voor 2020 bij Cofidis.

🗣️ "Je ferais tout, lors des deux prochaines saisons, pour contribuer à remporter des victoires."

Simone Consonni 👊



Retrouvez les réactions du puncheur-sprinteur italien 👉 https://t.co/Z1RsepG4VC#CofidisMyTeam #SimoneConsonni pic.twitter.com/Qhsf0At3rR Team Cofidis(@ TeamCOFIDIS) link

Nederlandse Pluimers wint EK bij meisjes junioren

Ilse Pluimers is de nieuwe Europese kampioene bij de meisjes junioren. De Nederlandse haalde het na een late uitval in de slotronde en bleef nipt, vier seconden, een sprintend, uitgedund pelotonnetje voor. Haar landgenote Sofie van Rooijen behaalde een zilveren medaille, de Française Kristina Nenadovic moet vrede nemen met brons. De Belgische meisjes Julie De Wilde en Jade Lenaers werden vijfde en zesde.

98 meisjes verzamelden voor de eerste wegrit op het EK, om 9u trokken ze zich op gang, op het stadsparcours dat er spekglad bijlag door de vele regen. Veel valpartijen dus ook en het peloton brak al in de eerste ronde in verschillende stukken. Een kopgroep van 27 scheidde zich af, onder hen ook drie landgenotes: Julie De Wilde, Jade Lenaers en Glorija van Mechelen.

Na een geanimeerd koersverloop, met tal van aanvallen, en helaas ook veel valpartijen, waagde ook Julie De Wilde haar kans in het slot. Ze sprong weg, maar gleed uit in een bocht, net voor het teamhotel van de Belgen waar ook enkele leden van de staf net aan het supporteren waren. Bondscoach Sven Vanthourenhout legde haar ketting op en gaf haar een duwtje in de rug. De Wilde kon opnieuw de aansluiting maken vooraan, maar het had krachten gekost.

In de slotronde versnelde Ilse Pluimers, de Nederlandse ploeg verrichte perfect afstoppingswerk. De Franse meisjes probeerden wel het kleine gaatje te dichten, maar slaagden er niet in. Pluimers bleef voorop en pakte het goud.

Sunweb contracteert Duitsers Sütterlin en Denz

Sunweb heeft de komst van Nico Denz en Jasha Sütterlin aangekondigd. De twee Duitsers versterken het Duitse WorldTour-team op 1 januari 2020 en ondertekenden een overeenkomst voor twee seizoenen. Beide renners starten zondag voor Duitsland tijdens de wegrit op het EK in Alkmaar.

De 26-jarige Sütterlin verlaat Movistar, het Spaanse WorldTour-team waar hij in 2014 prof werd. Hij reed de voorbije jaren vooral in dienst en won enkel in 2017 een ritje in de Ronde van Madrid. Donderdag werd hij op het EK tijdrijden nog zeventiende.

De 25-jarige Denz werd in augustus 2015 prof bij AG2R en bleef sindsdien het Franse team trouw. Op zijn palmares staat enkel winst in de Ronde van de Vendée in 2018.

Wir freuen uns, dass sich @NicoDenz ab 2020 unserem Team anschließen wird!



🎙„Ich freue mich sehr auf die neue Umgebung und darauf, Teil der Erfolge des Teams zu werden."



🇩🇪#WilkommenNico

👉🏻@NicoDenz

🔗https://t.co/9toYZV8w3o#KeepChallenging #WirSindTeamSunweb🇩🇪 pic.twitter.com/yp2OoBqkpp Team Sunweb(@ TeamSunweb) link

Laurens De Vreese vervangt geblesseerde Jonas Rickaert in EK-wegrit

Jonas Rickaert (Corendon-Circus) zal zondag niet kunnen starten in de wegrit van het EK wielrennen in het Nederlandse Alkmaar. De West-Vlaming viel vorige week in de Ronde van de Elzas en liep daarbij een knieblessure op. Rickaert zegde eerder al voor de Mixed Team Relay op woensdag en wordt vervangen door Laurens De Vreese (Astana). Verder starten voor België Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step), Belgisch kampioen Tim Merlier (Corendon-Circus), Lawrence Naesen (Lotto-Soudal), Jasper Philipsen (UAE Emirates), Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Otto Vergaerde (Corendon-Circus).

Bij de jongens junioren vervangt Warre Vangheluwe Alex Vandenbulcke. Bij de jongens beloften is Fabio Van Den Bossche niet van de partij. Hij wordt vervangen door Cédric Beullens.