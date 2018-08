KOERS KORT 09/08. Goed nieuws voor Gilbert - Cavendish geeft forfait voor EK op eigen bodem - Preidler wint in Polen - Chaves sukkelt met naweeën klierkoorts Redactie

09 augustus 2018

16u15

Belga

Chaves laat Vuelta schieten met naweeën klierkoorts

Johan Esteban Chaves komt eind augustus niet aan de start van de Ronde van Spanje. De Colombiaanse pocketklimmer herstelde nog maar pas van klierkoorts en raakt niet op tijd klaar om de Vuelta te betwisten. Chaves reed sinds de Giro geen enkele wedstrijd meer.

De Colombiaan boekte in de Ronde van Italië bovenop de Etna nog een glansrijke overwinning, maar zakte er nadien helemaal door. Chaves reed de Giro uit, maar zijn 72ste plaats in het eindklassement was ver beneden zijn niveau.

Nader onderzoek bracht de verklaring voor die plotse terugval aan het licht. In het lichaam van de kleine Colombiaan werden verschillende virussen gevonden, waaronder ook klierkoorts. Na een behandelingsperiode van tien weken waarin rust het credo was, kreeg Chaves deze week groen licht van de dokter om de fietstraining te hervatten. Mitchelton-Scott had nog gehoopt de pocketklimmer in de Vuelta op te stellen, maar dat bleek voorbarig. Het is niet duidelijk of Chaves überhaupt nog wedstrijden zal afwerken dit kalenderjaar.

"Het was een heel zware periode. In onze sport verwacht je snelle antwoorden en resultaten. Mijn genezingsproces ging heel traag. Daar word je gek van", reageerde Chaves op de website van zijn Australische wielerploeg. "Ik was ziek en moest geopereerd worden (aan de sinussen). Daarna was het wachten tot ik beter was. Ik ben blij dat ik eindelijk weer op de fiets zit. Het doet nog altijd veel pijn, maar het is anders dan voordien. Dit is opnieuw de gebruikelijke pijn die je voelt als je zo lang niet gefietst hebt. We zijn op het goede pad."

De Ronde van Spanje gaat op zaterdag 25 augustus van start in Malaga en eindigt op 16 september in Madrid. Chaves werd in 2016 derde in de Vuelta. Een jaar eerder besloot hij op de vijfde plek en won hij twee etappes.

Georg Preidler wint in Polen, Michal Kwiatkowski verstevigt leidersplaats

Georg Preidler (Groupama-FDJ) heeft de zesde etappe in de Ronde van Polen (WorldTour) gewonnen. Na 129 kilometer van Zakopane naar Bukovina Resort liet de 28-jarige Oostenrijker in een sprint met tien de Duitser Emanuel Buchmann en de Pool Michal Kwiatkowski achter zich. Dylan Teuns finishte als vijfde, Laurens De Plus als achtste.

Dankzij de bonificaties verstevigde Kwiatkowski (Sky) zijn leidersplaats. De 28-jarige Pool heeft nu 16 seconden voor op Teuns, de eindwinnaar van vorig jaar. De Nieuw-Zeelander George Bennett is op 24 seconden derde. Voor Preidler is het de vierde profzege, nadat hij zich drie keer (2015, 2017 en 2018) tot Oostenrijks kampioen tijdrijden kroonde.

De 75ste Ronde van Polen eindigt morgen met een 136 kilometer lange rit van Bukovina Resort naar Bukowina Tatrzanska. Onderweg staan er zes beklimmingen van eerste categorie op het programma en ook de aankomst is bergop.

Miguel Angel Lopez pakt dubbelslag in Ronde van Burgos

Miguel Angel Lopez (Astana) heeft de derde etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De 24-jarige Colombiaan versloeg op de Picon Blanco in een sprint met twee zijn landgenoot Ivan Sosa. De Spanjaard David de la Cruz werd op 32 seconden derde. Lopez is ook de nieuwe leider. In de stand heeft hij twee seconden voorsprong op Sosa. de Eritreeër Merhawi Kudus is op 27 seconden derde.

De 149 kilometer lange koninginnenrit van Sedano naar Espinosa de los Monteros bracht heel wat klimwerk: de Alto de la Mota, de Alto Escaleron, de Alto Ailanes, de Alto Retuerta en als uitsmijter de Picon Blanco, 7,9 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,46 procent, met stukken tot 18 procent.

Ruben Fernandez opende de debatten op de slotklim, gevolgd door Igor Anton, maar Lopez nam het commando over. Zes renners gingen nog in de tegenaanval: Rein Taaramae, David de La Cruz, Tao Geoghegan, Igor Anton, Merhawi Kudus en Ivan Ramiro Sosa. Alleen die laatste kon nog de sprong naar Lopez maken en liet hem zelfs even achter zich. Lopez knokte zich terug naar voren en toonde zich in de sprint de snelste.

De Colombiaan boekte zo zijn derde zege van het seizoen, na ritwinst in de Ronde van Oman en de Tour of the Alps. In de Giro werd hij derde. Het is al zijn derde ritzege in zijn carrière in de Ronde van Burgos, na overwinningen in 2015 en 2017.

Van Avermaet leidt BMC in BinckBank Tour

Van 13 tot en met 19 augustus zal Greg Van Avermaet te bewonderen zijn in de BinckBank Tour. Dat maakte zijn team BMC zonet bekend. Van Avermaet krijgt twee Belgen in steun: Nathan Van Hooydonck en Loïc Vliegen. Daarnaast verdedigen ook Jempy Drucker, Stefan Küng, Miles Scotson en Francisco Ventoso de kleuren van BMC in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. In 2016 én 2017 viel Van Avermaet net naast het podium van de BInckBank Tour. Vorig jaar ging de eindzege naar Tom Dumoulin.

Mark Cavendish geeft forfait voor wegrit op advies van medisch team

Mark Cavendish zal zondag niet deelnemen aan de wegrit van het EK wielrennen in Glasgow. 'Cav' geeft forfait op advies van het medisch team van de Britten.

"Cavendish werkte de voorbije weken hard om een moeilijke periode van ziekte en blessures te boven te komen", klinkt het bij British Cycling. "Volgend op zo'n intensieve periode en om zijn herstel te bevorderen, voelt het medisch team nu aan dat het beter is om forfait te geven voor het EK."

Cavendish zelf toonde zich erg ontgoocheld. "Geselecteerd worden voor mijn land is een enorme eer. Ik keek er dan ook naar uit het EK af te werken. Ik ben heel erg teleurgesteld."

De 33-jarige Cavendish slaagde er vorige maand niet in de Tour de France uit te rijden. In de rit met aankomst op La Rosière kwam hij buiten tijd aan. De voorbije jaren won de Brit liefst 30 etappes in La Grande Boucle, zijn laatste etappezege dateert van 2016. Cavendish wordt in de Britse selectie vervangen door Mark Christian (Aqua Blue Sport).

Groupama-FDJ bevestigt komst van Stefan Küng

Groupama-FDJ heeft vandaag de overgang van Stefan Küng bevestigd. De 24-jarige Zwitser komt in 2019 het team van Marc Madiot versterken en tekende voor twee seizoenen. De hardrijder is de volgende toprenner in het rijtje, die het afscheidnemende BMC verlaat.

Küng rijdt al zijn hele profloopbaan, sinds 2015, bij BMC. Voordien was hij als achtervolger op de piste succesvol op diverse WK's en EK's. De Zwitser werd in zijn beginjaren 'de nieuwe Cancellara' genoemd omwille van zijn tijdritcapaciteiten en interesse in het Vlaamse werk. Op zijn palmares staan tot dusver twee Zwitserse titels in het tijdrijden en verder etappes in de Ronde van Romandië en Binckbank Tour. In zijn eerste profjaar werd hij met BMC meteen wereldkampioen ploegentijdrijden.

Marc Madiot stelde op de website van het team zijn nieuwe aanwinst voor. "Küng is een renner die altijd veel zin heeft om te koersen, die weet hoe de anderen pijn te doen en met zijn neus in de wind kan rijden. Renners als hem hebben we nodig. Hij is nog heel jong, maar is toch al klaar om onze leider te zijn in rittenwedstrijden van een week met een tijdrit in. Het is een heel mooie aanwinst en we zijn er dan ook heel blij mee."

Pierre Rolland trekt naar Vital Concept

Het Franse procontinentale team Vital Concept heeft vandaag de komst van Pierre Rolland aangekondigd. De 31-jarige Franse klimmer komt in 2019 over van EF Education First en tekende een contract voor twee seizoenen.

Rolland is al jarenlang een vaste waarde in het profpeleton. Hij begon zijn carrière bij Crédit Agricole (2007-2008), waarna een lange periode volgde bij de teams van Jean-René Bernaudeau, Bouygues Telecom (2009-2010) en Europcar (2011-2015). De voorbije drie jaar verdedigde Rolland de kleuren van de Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters, Cannondale (2016-2017). Sinds dit seizoen heet dat team EF Education First-Drapac.

Op zijn palmares staan twee etappes in de Tour, één rit in de Giro en eindzeges in de Ronde van de Sarthe en de Ronde van Castilië en Leon. Maar daar is de Fransman nog niet tevreden mee. "Ondanks mijn negen deelnames aan de Tour, twee Giro's en drie Vuelta's heb ik nog veel onvervulde dromen", liet hij optekenen. Eerder trok Vital Concept ook al Jimmy Turgis (Cofidis) en Cyril Gautier (AG2R) aan. De komst van laatstgenoemde was ook voor Rolland belangrijk. "Hij is een echte vriend", aldus Rolland. "We gaan samen met elkaars familie op vakantie. Het is een groot plezier opnieuw samen in het team te rijden."

Vital Concept telt dit jaar drie landgenoten in haar rangen: Kris Boeckmans, Bert De Backer en Jonas Van Genechten.

Gilbert kan trainingen vroeger dan verwacht opnieuw hervatten

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) heeft vandaag voor het eerst opnieuw op de fiets gezeten na zijn val tijdens de zestiende etappe in de Tour de France. Daarbij liep de 36-jarige voormalig wereldkampioen een gebroken knieschijf op.

"Eerste keer dat ik weer op de fiets zit na mijn crash. Ik hoop dit seizoen nog in actie te komen", tweette Gilbert vandaag . Eind juli liet Gilbert nog weten een maand van de fiets te moeten blijven. Die periode werd blijkbaar aanzienlijk ingekort.

Volgens zijn teammanager Patrick Lefevere mag Gilbert nog hopen om te koersen dit jaar. De Ronde van Turkije (9-14 oktober) en de Ronde van Guangxi (16-21 oktober) zijn mogelijkheden op zijn wederoptreden te maken.

First time on the bike after my crash 🚴‍ Hope to be back in action this year 💪🏼 #TheWolfpack pic.twitter.com/9kwWpYuiyz PHILIPPE GILBERT(@ PhilippeGilbert) link

Nieuw team van Van Avermaet mikt op Tourwinnaar Geraint Thomas

Het nieuwe Poolse team rond Greg Van Avermaet, dat in 2019 boven het doopvont wordt gehouden, mikt op het contracteren van Tourwinnaar Geraint Thomas. Dat liet sportief directeur Piotr Wadecki gisteren weten aan diverse media.

"We wachten op zijn antwoord", aldus Wadecki. "Geraint weet dat hij bij ons vanaf januari alles op de Tour mag zetten en dat de focus volledig op hem ligt." Wadecki duidt hiermee op het feit dat Thomas' ploegmakker bij Sky Chris Froome volgend jaar zonder twijfel opnieuw voor een Tourzege zal gaan.

De 32-jarige Welshman, die einde contract is bij de Britse WorldTour-formatie, moet de leemte opvullen in het team, dat van het oude BMC vooral de klassieke kern zag meekomen. Ronderenners als Richie Porte (Trek), Tejay van Garderen (EF Education First) en Rohan Dennis (Bahrain-Merida) zochten allen andere oorden op.

Bahrain-Merida legt met Rohan Dennis opnieuw een BMC-renner vast

Bahrain-Merida heeft vandaag de komst van de Australische hardrijder Rohan Dennis aangekondigd. De 28-jarige Dennis komt in 2019 over van het afhakende BMC en tekende bij het team van sportdirecteur Rik Verbrugghe een contract voor twee seizoenen. Eerder plukte Bahrain-Merida bij BMC ook al onze landgenoot Dylan Teuns en de Italiaan Damiano Caruso weg.

Dennis, in het verleden goed voor medailles op WK's en Olympische Spelen in de ploegenachtervolging, staat op de weg al jaren bekend als een tijdritspecialist. Op zijn palmares staan naast drie nationale titels in het tijdrijden ook twee wereldtitels in het ploegentijdrijden en verder etappes in onder meer de Tour, Giro, Tirreno-Adriatico en Ronde van Zwitserland.

Bij Bahrain-Merida geloven ze erin dat Dennis meer kan dan tijdrijden alleen. "Hij is niet enkel één van de beste tijdrijders ter wereld, wij geloven er ook in dat hij in grote rondes een klassement kan rijden. Daar willen we in investeren", aldus algemeen manager Brent Copeland.

Naast het BMC-trio Teuns, Caruso en Dennis kwamen ook de Duitsers Marcel Sieberg (Lotto Soudal) en Phil Bauhaus (Sunweb) de Bahrainéquipe voor volgend jaar al versterken.

Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo) heeft woensdag (plaatselijke tijd) de tweede etappe in de 14e editie van de Ronde van Utah (cat. 2.BC) gewonnen. Na 138,4 kilometer met start en aankomst in Payson City had de 23-jarige Amerikaan 29 seconden voor op zijn landgenoten Neilson Powless en Kyle Murphy. Ben Hermans legde op 32 seconden op de vijfde plaats beslag.

Kuss, die zijn eerste profzege mocht vieren, is ook de nieuwe leider. Hij lost zijn landgenoot Tejay van Garderen af. Powless is op 21 seconden tweede, Van Garderen op 25 derde. Hermans is als elfde op 0:42 ook in de stand beste Belg.