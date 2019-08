KOERS KORT 08/08. Nibali officieel naar Trek-Segafredo - Keisse verlengt bij Deceuninck - Vingegaard wint in Polen Redactie

08 augustus 2019

21u04

Bron: Belga 2

Laurens De Vreese vervangt geblesseerde Jonas Rickaert in wegrit

Jonas Rickaert (Corendon-Circus) zal niet kunnen starten in de wegrit van het EK wielrennen in het Nederlandse Alkmaar. De West-Vlaming viel vorige week in de Ronde van de Elzas en liep daarbij een knieblessure op. Hij wordt vervangen door Laurens De Vreese (Astana).

Verder starten voor België Jens Keukeleire (Lotto Soudal), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Belgisch kampioen Tim Merlier (Corendon-Circus), Lawrence Naesen (Lotto Soudal), Jasper Philipsen (UAE Emirates), Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Otto Vergaerde (Corendon-Circus).

Dubbelslag voor Vingegaard

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft de koninginnenrit van de Ronde van Polen (WorldTour) gewonnen. De 22-jarige Deen haalde het na 160 kilometer van Zakopane naar Koscielisko in een sprint met drie voor de Rus Pavel Sivakov (Ineos) en de Australiër Jai Hindley (Sunweb). Vingegaard neemt de leiderstrui over van Pascal Ackermann, die onderweg opgaf.

Het duurde lang vooraleer een groep erin slaagde weg te rijden uit het peloton. Tal van renners trokken in de aanval, maar het tempo lag hoog en telkens kwam alles weer bij elkaar. Pas na 60 km wist een groep met vier weg te rijden: Simon Geschke, Geoffry Bouchard, Petr Vakoc en Tomasz Marczynski van Lotto Soudal, die zijn ploegmaat Lambrecht hulde wilde brengen na diens overlijden op maandag.

Het peloton gunde hen niet al te veel bonus, amper 3:30 maximaal op het lastige parcours met een opeenvolging van beklimmingen. Het zorgde ervoor dat op 35 km van het eind enkele favorieten voor het klassement de sprong naar voren maakten: onder meer Gorka Izagirre, Pavel Sivakov, Pierre Latour, Diego Ulissi, Merhawi Kudis, Rafal Majka, Miguel Angel Lopez, Davide Formolo, Tao Geoghegan Hart en Domenico Pozzovivo. Ook Ben Swift en Sergio Higuita maakten nog de oversteek.

Swift wilde anticiperen op de lastige slotklim naar de finish en trok met Tsgabu Grmay, woensdag ook al in de aanval in het slot, in de aanval. Swift begon alleen aan de slotklim, 4,2 km lang aan 6,8%, maar tegen het klimgeweld van Sivakov, Hindley en de verrassende Vinnegaard bleek hij niet opgewassen. Het trio ging hem voorbij en het was Hindley die op het eind wegsprong. Sivakov dichtte het gaatje, en Vinnegaard profiteerde en snelde naar de zege bergop. Hij is ook de nieuwe leider met vier tellen voorsprong op Sivakov en zes op Jai Hindley. Het is voor de Deense neoprof de eerste profzege uit zijn loopbaan.

Morgen staat de slotrit in de Ronde van Polen op het programma. Er wacht de renners op de 153,3 kilometer tussen Bukovina Resort en Bukowina Tatrzanska opnieuw een erg heuvelachtig parcours, met vijf beklimmingen van eerste categorie.

Trek-Segafredo bevestigt de komst van Vincenzo Nibali

Trek-Segafredo heeft bevestigd dat Vincenzo Nibali de komende twee seizoenen het team komt versterken. De komst van de 34-jarige Italiaan hing al een hele tijd in de lucht. Hij neemt ook zijn broer Antonio Nibali (26) mee, die eveneens een tweejarig contract ondertekende. De broers komen vanaf 1 januari 2020 over van Bahrain-Merida.

“Ik heb mijn hart gevolgd en daarom voor dit team gekozen”, verklaarde Nibali zijn keuze. “Ik ken hun project en weet dat het een erg competitief team is. Trek en Segafredo toonden bovendien veel vertrouwen, hetgeen mij enorm motiveert. Ik kijk al uit naar 2020.”

Ook algemeen manager Luca Guercilena was in de wolken met de transfer van Nibali. “Vincenzo is een groot kampioen. Een renner zoals hem in je team hebben geeft ook kansen aan andere renners. Ze kunnen leren van zijn ervaring om vervolgens zelf uit te blinken. We zijn er zeker van met Vincenzo opnieuw te kunnen meestrijden voor de zege in een Grote Ronde.”

Iljo Keisse fietst ook in 2020 voor Deceuninck-Quick.Step

Iljo Keisse heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step met een jaar verlengd. De 36-jarige Gentenaar zal in 2020 zijn elfde seizoen bij de ploeg van Patrick Lefevere afwerken. “Ik ben blij dat ik mijn contract kan verlengen bij het team waar ik al lang deel van uitmaak. Zij zijn nu als familie voor mij”, zegt Keisse. “Alle succes dat we tijdens mijn tijd hier hebben behaald, is speciaal. Ik heb genoten van mijn rol om de anderen te gidsen en deel te hebben uitgemaakt van zoveel onvergetelijke zeges.”

Deceuninck-Quick Step start met Gilbert, Jungels en Stybar als kopmannen

Deceuninck-Quick Step komt maandag in Beveren met een erg ervaren ploeg aan de start van de Binckbank Tour (WorldTour). Kopmannen van dienst zijn Philippe Gilbert, de Luxemburger Bob Jungels en de Tsjech Zdenek Stybar. Dat trio was in het voorjaar al erg succesvol met winst in de Omloop Het Nieuwsblad (Stybar), Kuurne-Brussel-Kuurne (Jungels), E3 Harelbeke (Stybar) en Parijs-Roubaix (Gilbert). Snelle man Alvaro Hodeg en de ervaren helpers Tim Declercq, Iljo Keisse en Florian Sénéchal vervolledigen het team.

“Er staat ons - zoals steeds in de Binckbank Tour - een zwaar parcours te wachten”, blikte sportdirecteur Tom Steels vooruit. “De korte Ardennenrit (96,2 km in en om Houffalize, red.) van donderdag zal heel zwaar worden, vol gas van in de start, en kan een grote impact hebben op het klassement. Toch denk ik dat dat klassement pas in de slotrit op zondag naar Geraardsbergen beslist zal worden. Met Philippe, Bob en Styby kunnen we mikken op de eindzege, Alvaro mag zijn kans gaan in de sprint.”

Van Dijk verovert 4de tijdritgoud op rij op EK, Duyck en Van de Velde imponeren niet

Ellen van Dijk heeft in Alkmaar de Europese titel tijdrijden voor het vierde jaar op rij veroverd. De 32-jarige Nederlandse bleef na 22,4 kilometer met een tijd van 28:07 de Duitse Lisa Klein (op 00:29) en de Nederlandse Lucinda Brand (op 00:52) voor. Ann-Sophie Duyck (op 02:31) eindigde als zeventiende, Julie Van de Velde (op 02:52) moest tevreden zijn met de negentiende plek.

Lucinda Brand zette een eerste toptijd neer, zij dook als eerste onder de 29 minuten en mocht lange tijd op de hotseat plaats nemen. Vita Heine kwam nog dicht, maar zou op twee seconden stranden. De Duitse Lisa Klein toonde zich wel sneller en dook maar liefst 22 seconden onder de chrono van Brand.

Uitkijken was het daarna naar onze landgenote Ann-Sophie Duyck, goed voor zilver op het EK in 2017 in Herning. Maar de West-Vlaamse is al een tijdje op de sukkel en zette net zoals op het vorige EK en WK geen toptijd neer en sukkelde uiteindelijk naar een 17de plaats, op 2:31. Vervolgens stelde de Deense Pernille Mathiesen teleur, ze finishte slechts als achtste. Topfavoriete Ellen van Dijk maakte haar rol wel waar en finishte nog een halve minuut sneller dan Klein, goed voor haar vierde goud op rij. Julie Van De Velde finishte als 19de, op 2:52 van goud.

Movistar kaapt Enric Mas weg bij Deceuninck-Quick.Step

De Spanjaard Enric Mas verlaat Deceuninck-Quick.Step en zet zijn loopbaan voort bij Movistar. Dat heeft de Spaanse ploeg laten weten. De 24-jarige Mas, die afkomstig is van Mallorca, ondertekent bij Movistar een contract voor drie jaar.

Mas maakte vorige maand zijn debuut in de Tour de France, waar hij vooral in dienst reed van de Fransman Julian Alaphilippe. De Spanjaard had vorig jaar in de Vuelta al indruk gemaakt als ronderenner. Hij moest in het eindklassement alleen de Brit Simon Yates voorlaten.

Vorig jaar boekte Mas twee overwinningen: een bergrit in de Ronde van het Baskenland en een nog veel zwaardere etappe in de Ronde van Spanje met aankomst in Andorra. Het was zijn tweede optreden in de Vuelta na zijn debuut in 2017.

Ⓜ️🤝 Our next chapter begins here: @EnricMasNicolau has signed a 3-year contract with the Movistar Team! #RodamosJuntos



✍️💪 El futuro está aquí: Enric Mas, uno de los grandes nombres españoles para vueltas por etapas, se une a Movistar Team hasta 2022 → https://t.co/JiZ1dqJ4KE Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Duitse Ludwig snelt naar tijdritgoud bij beloften

Hannah Ludwig is de nieuwe Europese kampioene tijdrijden bij de beloften. De Duitse haalde het in Alkmaar voor de Russin Maria Novolodskaya en de Italiaanse Elena Pirrone. Ludwig legde het parcours van 22,4 km af in 29:20, goed voor een gemiddelde van 45,80 km/uur. Daarmee was ze 38 seconden sneller dan Novolodskaya.

Er eindigden geen Belgen in de top tien. Britt Knaven, dochter van ploegleider Servais Knaven, eindigde als eerste landgenote op een twaalfde plaats, op 1:34. Alana Castrique werd 21ste, op 2:37.

Ludwig moest vorig jaar nog vrede nemen met een zilveren medaille bij de junioren in de tijdrit, na de Italiaanse Vittoria Guazzini, nu schoot ze dus wel raak. De 19-jarige Duitse maakte het verschil in het tweede deel van het parcours. Pirrone moet vrede nemen met brons nadat ze in 2017 bij de junioren de snelste was tegen de klok op het EK en WK, en ook in de wegrit toen mocht juichen in Bergen.