KOERS KORT 07/08. Martin naar Cofidis - Martinelli gaat voor Astana koersen - Sagan rijdt in aanloop naar WK in België De wielerredactie

07 augustus 2019

16u54

Bron: Belga 14

Hector Saez viert eerste profzege

Hector Saez (Euskadi-Murias) heeft de zesde etappe in de Ronde van Portugal (2.1) gewonnen. De 25-jarige Spanjaard haalde het na 189,2 km van Torre de Moncorvo naar Braganca voor de Canadees Ben Perry (Israel Cycling Academy) en de Spanjaard Txomin Juaristi. Gustavo Cesar blijft, ondanks een zware valpartij in het slot, leider met 15 tellen voorsprong op Joao Rodrigues.

Saez maakte deel uit van een vlucht van elf die halfweg koers vorm kreeg. In de laatste hectometers wist hij zich te ontdoen van zijn metgezellen en zijn eerste profzege te boeken. De wedstrijd werd ontsierd door de felle regen en gladde wegen. Leider Gustavo Cesar kwam ten val aan een rond punt, met nog vier anderen en hij finishte acht minuten na de winnaar. Omdat de valpartij gebeurde in de laatste drie km werd hij alsnog in de tijd van de anderen gezet.

Martinelli ruilt Deceuninck-Quick.Step in voor Astana

Davide Martinelli rijdt in 2020 voor Astana. De Kazachse ploeg maakte de komst van de 26-jarige Italiaan officieel bekend. Martinelli, die voor een jaar tekende, komt over van Deceuninck-Quick.Step. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen in het team van Patrick Lefevere. Ritwinst in de Ronde van Polen in 2016 is zijn mooiste zege. Naast Martinelli kondigde Astana ook het verlengd verblijf van Rodrigo Contreras aan. De Colombiaan tekende bij voor één seizoen.

“We zien in Davide Martinelli een groot potentieel, in eerste instantie in de eendagswedstrijden en de klassiekers”, zegt Astanamanager Alexandr Vinokourov. “Hij heeft enkele jaren achter de rug bij een ploeg die in dat soort koersen gespecialiseerd is. Hoewel hij nog jong is, heeft hij dus al ervaring. Dat zal hem helpen om zijn doelen te verwezenlijken.”

Sagan rijdt nog een Belgische koers in aanloop naar WK

Peter Sagan zal vlak voor het WK in Yorkshire (29/9) nog twee Belgische eendagskoersen rijden. De Slovaak sleutelde wat aan zijn programma en verschijnt aan de start van de Primus Classic (21/9) en de Gooikse Pijl (22/9). Voor die laatste koers neemt de ploeg van Sagan, Bora-Hansgrohe, ook zeker sprinter Pascal Ackermann mee. CCC, mét Greg van Avermaet en Jumbo-Visma (met Dylan Groenewegen) zijn de twee andere WorldTour-teams die zullen deelnemen aan de Gooikse Pijl.

Vanbilsen moet onder het mes met meniscusblessure

Kenneth Vanbilsen heeft op Twitter laten weten dat hij vrijdag geopereerd zal worden aan de knie. De 29-jarige Limburger, die sinds 2015 de kleuren van Cofidis verdedigt, viel in de tweede etappe van de Ronde van Wallonië (2.BC) vorige week en liep daarbij een blessure aan de meniscus op. “Vrijdag operatie aan de knie... hopen op goed nieuws achteraf voor de revalidatie en de rest van het seizoen. Meniscus geraakt bij een valpartij in de TRW afgelopen week”, liet Vanbilsen noteren op sociale media.

Vanbilsen won in juni nog Dwars door het Hageland (1.1), zijn tweede zege bij de profs na de GP La Marseillaise in 2014. Hij tekende vorige maand nog bij bij Cofidis tot eind 2021.

Vrijdag operatie aan de knie... hopen op goed nieuws achteraf voor de revalidatie en de rest van het seizoen. Meniscus geraakt bij een valpartij in de TRW afgelopen week 🤞 kenneth vanbilsen(@ KVanbilsen) link

Guillaume Martin naar Cofidis

Guillaume Martin ruilt Wanty-Gobert voor Cofidis. Dat heeft de Franse wielerploeg laten weten. De 26-jarige Fransman ondertekent een contract voor twee jaar.

Martin koerste al sinds 2016 in de kleuren van Wanty-Gobert. Recent reed hij in de Tour de France nog naar een knappe twaalfde stek in het algemene klassement. "Ik reed in mijn profloopbaan nog maar voor een ploeg en kijk ernaar uit nieuwe lucht op te snuiven", reageert de aanwinst. "Ik wil graag blijven deelnemen aan grote rondes en mik op een zege in een WorldTour-koers."

Cofidis versterkte zich gisteren nog met Elia Viviani en zijn kompaan Fabio Sabatini. Beide Italianen komen over van Deceuninck-Quick-Step.

🗣️ "Je suis très motivé à l’idée de rejoindre Cofidis. J’ai tout à découvrir : un nouveau cadre, de nouveaux coéquipiers et un nouveau départ dans ma carrière. » dixit @GuilmMartin 🤩



Retrouvez les réactions du jeune talent français 👉 https://t.co/OMXbWWklfh #CofidisMyTeam pic.twitter.com/yLZvnCkX8g Team Cofidis(@ TeamCOFIDIS) link