KOERS KORT (07/07). Tweede zege op rij voor Vos in Giro Rosa - Barbero wint in Oostenrijk

07 juli 2019

19u43

Belga

Carlos Barbero juicht in eerste etappe Ronde van Oostenrijk

Carlos Barbero (Movistar) heeft de eerste rit in de Ronde van Oostenrijk (2.1) op zijn naam gebracht. De Spanjaard sprintte na 138,8 km van Grieskirchen naar Freistadt naar de zege voor de Let Emils Liepins en onze landgenoot Pieter Vanspeybrouck, die zaterdag ook al derde werd in de proloog. Liepins neemt de leiderstrui over van Jannik Steimle, die de proloog won.

De vroege vlucht kwam op naam van zeven renners: Matthias Brändle, Scott Davies, Roberto Gonzalez, Mario Gamper, Daniel Lehner, Dominik Hrinkow en Felix Ritzinger. Het zevental werd evenwel herleid tot zes toen Brändle ten val kwam op de natte wegen in Oostenrijk, net bij de eerste van drie passages over de finish, aan de tijdsopmeting. Brändle kon zijn tocht niet voortzetten.

Met zes ging het verder, Scott Davies bleef het langst voorop maar zou in de slotronde gegrepen worden door het peloton. In de sprint, met een compacte groep, toonde Barbero zijn snelle benen, goed voor zijn twaalfde profzege in zijn carrière.

De Let Emils Liepins (Wallonie-Bruxelles) neemt de leiderstrui over van Jannik Steimle die derde staat, op twee seconden. Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) is tweede op 1 seconde. Tom Devriendt staat zesde op zeven tellen.

Tweede zege op rij voor Marianne Vos in Giro Rosa

Marianne Vos heeft in de Giro Rosa (World Tour) haar tweede overwinning op rij gescoord. De Nederlandse van CCC sprintte in extremis, op een hellende aankomst en na 104,1 km van Sagliano Micca naar Piedicavallo, naar de zege voorbij Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) die zich zegezeker waande. Ceclie Ludwig Uttrup finiste als derde.

Een kopgroep van drie scheidde zich al vroeg in de wedstrijd af: Dalia Muccioli, Lisa Morzenti en Eri Yonamine. Maximaal kregen ze 2:30 bonus, maar halfweg koers zakte die al onder de minuut en ze zouden het niet uitzingen tot het eind.

Integendeel, op 50 km vormde zich een nieuw leidersduo met Eugenia Bujak, ook zij werd weer bij de lurven gevat op 12 km in het lastige slot. De laatste vluchter was Tayler Wiles, zij zag haar aanval stranden op 3 km waarna de finale helemaal losbarstte. Op de hellende finish leek Lucy Kennedy het te halen met een ultieme versnelling, maar net toen ze wou juichen, snelde Vos haar in extremis voorbij. De Poolse Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) blijft leider.