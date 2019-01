KOERS KORT 07/01. BK in Kruibeke pakt uit met opvallende tricolore brug - Kwiatkowski mikt op Ardennen - Duitse crosslegende keert terug in het veld DMM

07 januari 2019

59e editie Brabantse Pijl krijgt extra lus in Beersel

Het parcours voor de 59e editie van de Brabantse Pijl (cat. 1.BC), die woensdag 17 april het klassieke voorjaar van Flanders Classics afsluit, krijgt een extra lokale lus in Beerel-Huizingen. Dat deelde de organisatie maandag mee. Ook de vrouwen kan iedereen tijdens twee passages in Beersel aan het werk zien.

De wedstrijd van de mannen wordt om 12u30 voor het stadhuis van Leuven op gang geschoten. In de rit van 200 kilometer krijgen de renners 32 hellingen voorgeschoteld. Na een vlakke aanloop via Overijse en Eigenbrakel zet het peloton koers naar Beersel, waar na 50 kilometer wedstrijd de Alsemberg wacht. Flanders Classics en WSC Rode Sportief kiezen ervoor om de regio die in het verleden de thuisbasis was voor de Brabantse Pijl extra in de kijker te zetten. Er worden twee lokale ronden ingevoerd in Beersel, dat van oudsher tot het DNA van deze wedstrijd behoort, met passages door Dworp-Huizingen-Lot-Beersel en beklimmingen van drie hellingen: Bruine Put, Menisberg en Lotsestraat. Twee keer zal het peloton dus deze drie hellingen terugvinden op de lokale ronde van 16,3 kilometer. Na de dubbele passage in Beersel trekt het peloton, via Sint-GenesiusRode, weer richting Overijse voor de finale. Die is ongewijzigd met drie lokale ronden van 23,4 kilometer met passages langs: Hagaard, Hertstraat, Holstheide, IJskelderlaan en Schavei.

Voor de tweede editie van de Brabantse Pijl voor vrouwen liggen start en finish in Gooik. De wedstrijd start om 12u00 en is 137 kilometer lang. In Beersel leggen de vrouwen twee keer exact dezelfde ronde als hun mannelijke collega’s af.

Vorig jaar gingen Tim Wellens en de Italiaanse Marta Bastianelli met de bloemen aan de haal.

Toon Aerts leeft relaxed naar BK toe

Toon Aerts hoort samen met Wout van Aert bij de topfavorieten voor het BK veldrijden komende zondag in Kruibeke. “Ik leef er relaxed naar toe”, vertelde de Telenet-Fidea Lion maandagmiddag. “Mijn seizoen staat of valt niet met het BK. Ik heb al een paar mooie prijzen in de kast.” Aerts won dit seizoen de twee Wereldbekers in Amerika, de Koppenbergcross en de Druivencross in Overijse. Hij staat aan de leiding in het klassement van de Wereldbeker en tweede in dat van de DVV Verzekeringen Trofee. “Natuurlijk wil ik graag Belgisch kampioen worden”, zegt hij, “maar het is geen noodzaak en dat zorgt er voor dat ik toch zonder al te veel stress kan toeleven naar dit kampioenschap.”

“Dit is ook de eerste ‘normale’ week sinds de drukke eindejaarsperiode waarin we alleen maar wedstrijden reden en tussendoor moesten losrijden. Zondag hebben we gecrost in Brussel, nu volgt nog een week richting dat BK, je kan nu een gestructureerd programma volgen. We hebben ook geleerd uit vorig jaar. Toen had ik nog veel mediaverplichtingen in de week voor het BK, nu hebben we speciaal een persmoment op maandag belegd, zodat ik de rest van de week vrij ben en me alleen hoef te focussen op dat BK.”

Woensdag mag er op het parcours in Kruibeke verkend worden. “Maar ik trek daar niet heen. Het is een verre verplaatsing en het zal ook heel druk zijn met veel renners op het parcours. Dan blijf ik liever thuis en volg ik daar mijn programma. Ik heb wel gevraagd aan Thibau en Sven Nys om het parcours te filmen. Zij doen die verkenning wel en ik hoop dat Thibau een cameraatje op zijn fiets monteert en me dan die beelden doorspeelt. Dan ben ik toch al wat wijzer, al ken ik het parcours wel van vorige wedstrijden.”

Is het een parcours op zijn maat? “Als ik zelf één zou mogen uitkiezen, dan liet ik het BK doorgaan in Gavere, Namen of op de Koppenberg. Maar goed, het is in Kruibeke en op zich is dat voor mij ook geen slecht parcours. Ik heb graag een zware omloop, ofwel is dat door de hoogtemeters, ofwel door de modder. In Kruibeke heb je modder en als het nog veel zou regenen, zelfs nog iets meer.”

Kan het ploegenspel zondag een rol spelen? Van Aert staat er alleen voor, Marlux-Bingoal telt heel wat renners, maar ook de Telenet-Fidea Lions kunnen met een sterk blok uitpakken. “Het kan zeker geen kwaad om met meerdere jongens van de ploeg aan de start te verschijnen. Er staat ook echt hecht team aan de start. In de voorbije zomer hebben we bewezen dat we voor elkaar door het vuur kunnen gaan. Mijn ploegmaten Thijs Aerts, Nicolas Cleppe, Jim Aernouts en Quinten Hermans kunnen me zeker helpen, maar ook omgekeerd kan ik hen eventueel van dienst zijn.”

Wout van Aert is volgens hem de topfavoriet. “Natuurlijk, dat kan je niet ontkennen. Hij is dit seizoen nog altijd vaker voor, dan na mij geëindigd. Hij is ook iemand die enorm hard kan toewerken en leven naar een kampioenschap, dus ik schat hem heel hoog in.”

Hoe zou hij de waardeverhoudingen schetsen tussen Wout van Aert en hem? “Zeker niet 50/50, laat me zeggen 65/35 of 70/30, maar je mag niet alleen met ons rekening houden. Je zou het beter als volgt verdelen: 50/40/10, dus 50 procent voor Wout, 40 voor mij en dan die resterende tien procent voor Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Ja, Sweeck. Hij bleef misschien een beetje onder de radar in de eindejaarsperiode, zijn resultaten vielen misschien wat tegen, maar hij kende ook wel wat pech. Hij is een echte kampioenschapsrenner, dus ik houd zeker rekening met hem.”

‘Belgische’ brug voor BK in Kruibeke

Geen Poldercross in Kruibeke als onderdeel van een regelmatigheidscriterium dit jaar. De veldrit in Oost-Vlaanderen is anno 2019 de gastheer van het BK en pakt die opdracht niet lichtzinnig op. Zo is Belgian Cycling maar wat trots met een tricolore brug op het parcours. Aan Wout van Aert, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck of een andere Belgische veldrijder om de bijpassende kampioenentrui in de wacht te slepen.

Kwiatkowski voor Ardennen, Moscon kiest voor de kasseien

De rolverdeling bij Team Sky voor de grote rondes is duidelijk, maar nu zijn de kaarten ook voor de klassiekers geschud. Michal Kwiatkowski mikt vol op de Ardennenklassiekers, terwijl Gianni Moscon het op de kasseien wil doen. Wout Poels is dan weer de kopman in de eerste wedstrijd van het seizoen: de Tour Down Under.

“Mijn hoofddoel voor het eerste gedeelte van het seizoen is Luik-Bastenaken-Luik”, vertelt Kwiatkowski in een persbericht van de ploeg. “Ik heb mijn programma aangepast in functie van die wedstrijd. Vorig jaar reed ik veel rittenkoersen, die zijn nu wat beperkter. Ik start met de UAE Tour, daarna kies ik voor Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland. In de zomer is de hoofdbrok dan de Tour en in het najaar wil ik mijn kans gaan op het WK in Yorkshire.”

Gianni Moscon gaat in navolging van vorig seizoen weer vol voor de kasseiklassiekers. De Italiaan rijdt dit jaar ook zijn eerste Ronde van Italië, in dienst van Egan Arley Bernal weliswaar. “Ik wil doorgaan op mijn elan van eind vorig jaar. Toen won ik de Coppa Agostini, de Giro della Toscana, het Italiaanse tijdritkampioenschap en de Tour of Guangxi. Mijn vijfde plaats in Parijs-Roubaix in 2017 geeft me motivatie om beter te doen op de kasseien. Ik wil nu écht meedoen voor de zeges in het voorjaar. Ik hou van kasseien. Het heeft voor mij iets episch. En de Giro daarna wordt een kinderdroom die uitkomt.”

Wout Poels maakt volgende week dan weer zijn debuut in de Tour Down Under en Team Sky heeft de Nederlandse wielrenner meteen benoemd tot kopman in de Australische rittenkoers. Poels traint intussen al in de omgeving van Brisbane om te acclimatiseren. “Normaal gesproken arriveren we twee dagen voor de start van een koers, maar in dit geval was het verstandig om twee weken van tevoren aanwezig te zijn”, legde de Nederlander uit. “Zo kunnen we goed wennen aan het tijdsverschil en de warmte, want het is hier volop zomer.”

13-voudig Duits kampioen keert op haar 44ste terug in het veld

Een extra attractie op het Duits kampioenschap veldrijden bij de vrouwen komend weekend. Veterane Hanka Kupfernagel keert op haar 44ste terug naar het veld. In een persbericht maakte ze bekend opnieuw mee te zullen doen op het nationaal kampioenschap veldrijden. Kupfernagel was voor de Nederlandse veldrijdsters en Sanne Cant de absolute topper bij de vrouwen. Ze pakte 4 wereldtitels in het veld en reed in 2007 ook naar de regenboogtrui tijdrijden op de weg. Het Duits kampioenschap veldrijden won ze zo maar eventjes 13 keer.

Kupfernagel zei de sport vaarwel in 2016, maar besliste na het rijden van twee wedstrijden in december om zich opnieuw aan een avontuur in het veld te wagen. “Ik kijk ernaar uit om weer in een competitieve omgeving te zijn”, zegt Kupfernagel in een persbericht. “De spanning, de strijd, de vrienden en de passie.... Het zijn emoties die je enkel in het wielrennen vindt.”