KOERS KORT (06/08). Lawrence Naesen officieel naar AG2R dat ook Vendrame weet te strikken Redactie

06 augustus 2019

23u25 0

Lawrence Naesen had het eerder zelf al verklapt en nu werd het ook officieel bevestigd door zijn nieuwe team. De 27-jarige renner verlaat Lotto Soudal voor het Franse AG2R La Mondiale, waar zijn twee jaar oudere broer Oliver al drie jaar onderdak is. Hij tekende voor twee seizoenen.

“Ik ga in hetzelfde truitje als mijn broer koersen en dat is echt een droom die uitkomt, vertelt Naesen op de website van zijn nieuwe werkgever. Het was mijn doel sinds ik prof werd. De voorbije twee jaar heb ik de grote koersen kunnen ontdekken en bij AG2R wil ik mijn progressie in de Vlaamse klassiekers voortzetten.”

“Met Lawrence versterken we ons voor de kasseiklassiekers, waarin we op een grote overwinning mikken”, zegt ploegleider Vincent Lavenu. “Lawrence kent de Vlaamse koersen en is heel close met zijn broer.” AG2R kondigde ook nog de komst van de 25-jarige Italiaan Andrea Vendrame en de 21-jarige Fransman Clément Champoussin aan. Vendrame, winnaar van de Tro Bro Léon, komt over van Androni Giocattoli-Sidermec, Champoussin begint aan zijn profcarrière.