KOERS KORT 06/03: Dumoulin start ziek in Tirreno - MPCC: "Renner waartegen dopingonderzoek loopt, mag niet meer koersen" De wielerredactie

06 maart 2018

16u55 1

Sagan mikt op achtste ritzege bij zevende deelname

Peter Sagan (BORA-hansgrohe) staat voor zijn zevende Tirreno-Adriatico. Sinds 2012 miste hij geen enkele editie en won hij er al zeven ritten. Enkel in 2016 wist hij er geen etappe te winnen, maar werd hij wel tweede in het eindklassement, na Greg Van Avermaet, op één seconde.

Sagan begon sterk aan het seizoen met verschillende ereplaatsen en ook een zege in de Tour Down Under. Daarna trok hij even terug huiswaarts in Monaco om vervolgens het voorjaar voor te bereiden met een hoogtestage in de Sierra Nevada. Pas in de Strade Bianche (waar hij achtste werd, red) keerde hij terug in competitie.

"Dit zal een andere Tirreno-Adriatico voor me zijn in vergelijking met andere seizoenen", zei hij, "nu heb ik minder wedstrijden in de benen, terwijl ik andere jaren al in Qatar, Oman, Argentinië of het Belgisch openingsweekend in de benen had. Mijn voorbereiding is anders. Dit is echt de start van mijn voorjaar. Ik won het puntenklassement hier de voorbije vier jaar en ik zou dat graag opnieuw doen. Hier een zege pakken zou de perfecte voorbereiding zijn op Milaan-Sanremo, een wedstrijd die ik met stip heb aangeduid", en waar hij vorig jaar tweede werd toen hij in de sprint geklopt werd door Michal Kwiatkowski.

Dumoulin begint ziek aan Tirreno

Tom Dumoulin begint morgen ziekjes aan Tirreno-Adriatico (WorldTour). De wereldkampioen tijdrijden vertelde een dag voor de start van de Italiaanse rittenkoers dat hij verre van topfit is. "Ik ben niet 100 procent", zei Dumoulin op de persconferentie.

"Ik ben een beetje ziek en heb last van keelpijn", aldus de kopman van Sunweb. "Dat probleem had ik al voor de Strade Bianche. De kou en regen daar hebben me geen goed gedaan. Ik moet nu goed rusten en hopen dat het snel beter gaat, want de Tirreno is een van mijn favoriete koersen in de lente. Vorig jaar eindigde ik als zesde en ik hoopte dat nu beter te gaan, maar met die keelpijn is dat afwachten."

Dumoulin eindigde zaterdag in Strade Bianche als 21e, op ruim 6 minuten van Tiesj Benoot. De Tirreno begint met een ploegentijdrit over 21,5 vlakke kilometers langs de kust.

Froome: "Ik geloof in de mensen om me heen"

Chris Froome doet ook mee aan de rittenkoers, hoewel het onderzoek naar zijn te hoge salbutamoldosering tijdens de Vuelta nog altijd loopt. "Ik probeer gefocust te blijven op koersen", aldus de viervoudig Tourwinnaar. "Ik ben nog niet op mijn best, maar ik werk hard richting de Giro toe. Of ik daar wel mag starten? Daar ga ik toch van uit ja."

Zijn Sky-ploeg heeft volgens een Britse parlementaire commissie in het verleden ethische grenzen overschreden met medicatie voor Bradley Wiggins. 3In de acht jaar dat ik hier zit, heb ik nooit gezien dat de ethische lijn werd overschreden", counterde Froome. "Ik geloof in de mensen om me heen."

MPCC wil gelijkvormige procedures

Het MPCC (Mouvement Pour un Cyclisme Crédible), de beweging voor een geloofwaardige wielersport, vraagt de Internationale Wielerunie UCI en het Wereldantidopingagentschap WADA gelijkvormige procedures in te stellen bij antidopingonderzoeken, zo maakte het MPCC vandaag bekend.

"Elke renner waartegen een dopingonderzoek loopt, zou niet meer mogen koersen, en dat om de geloofwaardigheid van het wielrennen niet in het gedrang te brengen", klinkt het in een mededeling. "Het zou geen verschil mogen maken of de werkgever van de renner al dan niet aangesloten is bij het MPCC. We dringen daarom ook aan op een reglementswijziging in de WorldTour: organisatoren zouden het recht moeten hebben om dergelijke renners uit hun koersen te weren. Daarnaast vraagt het MPCC om het gebruik van corticosteroïden en tramadol in competitieverband te verbieden."

Eind december vroeg het MPCC al om Chris Froome voorlopig te schorsen. De Brit van Team Sky testte vorig jaar in de Vuelta positief op salbutamol, een geneesmiddel tegen astma. In de urine van de 32-jarige Froome werd op 7 september dubbel zoveel salbutamol gevonden als toegestaan. Zeer afwijkende waarden dus, maar Froome werd niet voorlopig geschorst en verscheen in de Ruta del Sol gewoon aan de start. Ook morgen start hij in Tirreno-Adriatico.

Toon Vandebosch tot eind 2022 bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

Pauwels Sauzen-Vastgoedservice heeft zich voor de komende jaren versterkt met de veldritbroertjes Toon (18) en Victor Vandebosch (20). Victor tekende voor twee seizoenen, Toon deed dat tot eind 2022.

De jongste van de broers maakte de voorbije winter de overstap van de junioren naar de beloften. In zijn eerste jaar mocht de Kempenaar meteen naar het EK als WK. Op het Belgisch kampioenschap in Koksijde werd hij tweede. "Het is voor mij niet onbelangrijk dat ik mijn broer aan mijn zijde heb", aldus Toon. "Die kans krijg ik bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, net als de garantie dat ik mij de komende jaren in alle rust en zonder druk verder kan ontwikkelen."

Het teammanagement is verheugd met de versterking. "Van het talent van zowel Toon als Victor waren we al langer overtuigd. Bedoeling is nu dat ze zich in onze omgeving zonder druk verder kunnen ontplooien in de schaduw van onze profs", aldus Geert Vanhoof.

Lotto-Soudal mikt op ploegentijdrit in Tirreno

Lotto-Soudal is met zes Belgen in zijn zevenkoppige selectie afgezakt naar de Tirreno-Adriatico, die morgen van start gaat met een ploegentijdrit. Het gaat om Strade Bianche-winnaar Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Jens Debusschere, Jens Keukeleire, Nikolas Maes en Tosh Van der Sande. De Pool Tomasz Marczynski is de enige buitenlander.

De ploegentijdrit staat meteen met stip aangeduid bij de Belgische WorldTour-formatie. "We willen een goede ploegentijdrit rijden omdat een goede start een boost geeft voor het vervolg van de koers", klinkt het bij sportdirecteur Bart Leysen. "Met hardrijders als Benoot, Campenaerts, Keukeleire en Marczynski beschikken we ook over een sterke ploeg voor dit werk. Afhankelijk van het resultaat, bekijken we vervolgens of dit ons kansen biedt in het klassement. In de sprintetappe van donderdag trekken we de kaart van Jens Debusschere. Hij kan mogelijk een tweede keer sprinten op maandag, maar anders hebben we Jens Keukeleire achter de hand."

Cavendish terug na val in Abu Dhabi

Mark Cavendish maakt woensdag zijn rentree in het wielerpeloton. De Britse sprinter van Dimension Data komt aan de start van de Tirreno-Adriatico. Cavendish kwam vorige maand ten val in de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi en moest opgeven. De diagnose was een hersenschudding en het medisch advies luidde: een week rust. "Ik ben blij dat ik weer mag koersen, ook al is de vorm er nog niet. Maar in de Tirreno kan ik daar weer aan werken", aldus Cavendish. De Italiaanse etappekoers begint met een ploegentijdrit van ruim 21 kilometer in Lido di Camaiore.