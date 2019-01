KOERS KORT 05/01. Denen nemen leiding over in Zesdaagse van Rotterdam - Loes Sels viert in Gullegem - Van de Steene out voor rest van het seizoen? De wielerredactie

05 januari 2019

11u18

0

Loes Sels boekt derde seizoenszege

Loes Sels (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) heeft de veldrit in het West-Vlaamse Gullegem gewonnen. De 33-jarige Antwerpse haalde het afgescheiden voor de Nederlandse Annemarie Worst, tweede op 8 seconden, en de Britse Nikki Brammeier, derde op 34 seconden. Voor Sels was het de derde zege van het seizoen. Eerder won ze in Ardooie en het Luxemburgse Contern.

Worst nam de beste start en had na de eerste ronde alleen nog Sels in het wiel. Achter dat duo leidde Brammeier de tegenaanval. Toen het tempo bij de leidsters stokte, maakten Brammeier, de Amerikaanse Kaitlin Keough, de Nederlandse Fleur Nagengast en Ellen Van Loy de aansluiting. Nog voor halfcross gingen Worst, Sels en Brammeier voor de rest uit rijden. Al snel moest Brammeier haar twee metgezellen laten rijden. Bij Sels en Worst was de verstandhouding opperbest. Hun voorsprong groeide zienderogen en ze trokken met een bonus van een halve minuut de slotronde in. Daarin slaagde Sels erin haar laatste concurrente van zich af te schudden.

“Ik wist dat ik alleen moest toekomen, want in de sprint zou Worst me wel kloppen”, verklaarde Sels. “Ik voelde dat Worst aan het stilvallen was en dat mijn kansen toenamen. Ik voelde me de hele wedstrijd goed. Op de rechte stukken was ik beter dan Worst, maar de technische stroken verliepen iets minder naar mijn zin.”

“Voor de eerste keer sinds lang kon ik nog eens pijnvrij fietsen. Na Namen kreeg ik last aan de rug en door de opvolging van crossen was er weinig recuperatie mogelijk. Een bezoekje aan de kinesist bracht wel wat soelaas. Volgende week zaterdag mik ik op een podiumplaats op het BK in Antwerpen. Sanne Cant is misschien net iets beter dan mezelf, maar een kampioenschap moet toch altijd gereden worden. Ik ben er klaar voor.”

Oververmoeide Kim Van de Steene laat ook BK en wellicht rest van het seizoen schieten

Kim Van de Steene komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie. De renster van Tarteletto-Isorex rijdt al zeker geen BK. “Ze kampt met een burn-out”, geeft ploegleider Danny De Bie meer uitleg. “Er is 99% kans dat ze rest van het seizoen niet meer zal koersen.”

Kim Van de Steene brak het voorbije seizoen helemaal door bij het grote publiek en won de Superprestige in Boom en de Koppenbergcross. Ook reed ze naar tal van ereplaatsen. Op 2 december werkte ze haar laatste wedstrijd af, in Mol. Van de Steene was oververmoeid en moest rust nemen. Meer dan een maand verder staat ze nog steeds aan de kant. Van de Steene zelf wilde liever geen commentaar kwijt, wel gaf ze aan Belga kort mee dat ze “niet deelneemt aan het BK”.

Ploegleider Danny De Bie verschaft tekst en uitleg. “Kim is oververmoeid, ze is helemaal op, mentaal en fysiek. Heel concreet: ze kampt met een burn-out, ze heeft rust nodig en de ploeg geeft haar nu alle tijd om terug te keren. We laten haar zoveel mogelijk met rust, ze moet nu vooral herstellen zodat ze terug op niveau kan komen.”

Het BK rijdt ze alvast niet. “Neen dat is geen optie”, aldus de ploegleider. “Ik vermoed dat ze dit seizoen niet meer in actie zal komen in het veld, ik schat die kans zelfs op 99 procent. Het is jammer, voor ons als ploeg, maar in de eerste plaats toch voor Kim zelf die nu de tijd moet nemen om terug de oude te worden.”

Op haar Facebook-pagina reageerde Van de Steene dan toch. “Omdat er zoveel vragen komen wanneer ik terug in actie kom in het veld... Sinds mijn overwinning op de Koppenberg ging het niet meer gelijk ik het zou willen. Het lichaam wilde niet echt meer mee, maar tot in Mol stond opgeven niet in mijn woordenboek. Ook al besefte ik dat ik toen met moeite op mijn fiets zat. Doodmoe. Mijn lichaam zei zelf dat het genoeg was, helemaal op. Dus ik rijd zeker geen BK volgende week en hoogstwaarschijnlijk ook geen cross meer dit seizoen.”

Denen op kop in Rotterdam

De Denen Lasse Norman Hansen en Marc Hester staan na de tweede dag van de zesdaagse van Rotterdam aan de leiding. Ze nemen de leiding over van de Nederlander Niki Terpstra en de Fransman Thomas Boudat, die na de eerste dag aan kop stonden. Vorig jaar wonnen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw de zesdaagse van Rotterdam. De Ketele vormt in 2019 een duo met Robbe Ghys. Zij staan voorlopig zesde, op twee ronden.

De Pauw rijdt samen met de Nederlander Pim Ligthart. Na de eerste dag volgen zij op de zevende plaats, op drie rondes. Jules Hesters en Bryan Boussaer staan tiende, ook op drie ronden. Stijn Steels, de zesde Belgische deelnemer, is gekoppeld aan de Nederlander Jan-Willem van Schip. Zij bekleden de vierde stek op twee ronden.

Stand na dag 2

1. Hansen-Hester - 99 punten

2. Terpstra-Boudat - 95 punten en 1 ronde

3. Havik-Stroetinga - 90 punten en 2 ronden

4. Van Schip-Steels - 81 punten en 2 ronden

5. Torres-Mora - 71 punten en 2 ronden

6. De Ketele-Ghys - 68 punten en 2 ronden

7. Ligthart-De Pauw - 58 punten en 3 ronden

8. Staniszewski-Pszczolarski - 52 punten en 3 ronden

9. Grasmann-Reinhardt - 20 punten en 3 ronden

10. Hesters-Boussaer - 20 punten en 3 ronden

11. Beukeboom-Van Zijl - 16 punten en 3 ronden

12. Sinkeldam-Pieters - 25 punten en 4 ronden

13. Zijlaard-Stöpler - 21 punten en 4 ronden