KOERS KORT 04/12. Nicky Cocquyt wordt jeugdcoach bij Belgische federatie - Dumoulin klopt Van der Poel voor trofee ‘wielrenner van het jaar’ De wielerredactie

04 december 2018

17u25 0

Nicky Cocquyt word jeugdcoach bij Belgian Cycling

Nicky Cocquyt gaat bij de wielerbond als jeugdcoach voor de weg- en de pisterenners aan de slag. Dat meldde Belgian Cycling. De 34-jarige ex-renner vervangt Kenny De Ketele aan het hoofd van de juniorenselectie op de piste. Bij de nieuwelingen op de weg neemt Cocquyt het over van Dirk Onghena.

Cocquyt staat in voor de begeleiding van de jeugd (nieuwelingen en junioren) op de piste, en hij is de wegcoach van de nieuwelingen. Ook springt hij in een ondersteunende rol bij voor de fond en sprint bij de U23 en elite.

“Met de aanwerving van Nicky Cocquyt intensifieert de federatie de noodzakelijke wisselwerking tussen weg en piste bij de jeugdrenners”, stelt Belgian Cycling. “Dat de nieuwelingen op de weg en op de piste voortaan door dezelfde coach worden begeleid maakt een wisselwerking tussen beide disciplines een pak makkelijker.”

Bij de junioren neemt Cocquyt de plaats in van Kenny De Ketele. Die bevindt zich momenteel midden in de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen van 2020. Hij zet zijn carrière als coach tijdelijk stop om zich volop op de verwezenlijking van zijn sportieve doelstellingen te kunnen concentreren. De Ketele zal wel nog ingeschakeld kunnen worden als expert voor specifieke disciplines. Ook Dirk Onghena verdwijnt niet uit beeld. Net als De Ketele blijft hij aan boord, maar in een andere rol.

Nicky Cocquyt to become new coach U17 & Juniors on the Track and U17 on the road!



Read more ⤵



📝 https://t.co/QCzwWxrox8 (Dutch)

📝https://t.co/ZBje0ZKvQd (French)#WelcomeNicky | #BelgianCycling | @CyclingVL pic.twitter.com/SEjjE9ebS6 Belgian Cycling(@ BELCycling) link

Dumoulin klopt Van der Poel om titel ‘wielrenner van het jaar’

Tom Dumoulin is voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot wielrenner van het jaar in Nederland. Dumoulin was wegens ziekte niet aanwezig in de Maaspoort in Den Bosch, waar het Wielergala dit jaar werd gehouden. Hij kon de bijhorende Gerrit Schulte Trofee niet in ontvangst nemen. De 28-jarige renner van Sunweb werd dit jaar tweede in zowel de Giro als de Tour. “Ik vind het een beetje onverwacht, zeker met de concurrentie met Mathieu van der Poel, die alles wint in alle disciplines, en Niki Terpstra die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen”, meldde Dumoulin in een videoboodschap. “Het was een topjaar voor het Nederlandse wielrennen, het is mooi om dan als beste renner te worden gekozen.”

Sunwebs teambaas Iwan Spelenbrink nam de prijs in ontvangst en liet nog even in het midden of zijn kopman komend jaar de Giro dan wel de Tour rijdt. “We hebben de beslissing bijna genomen, binnen nu en twee weken hebben we dat ei gelegd.”



Bij de vrouwen ging de trofee naar Anna van der Breggen. De 28-jarige renster van Boels-Dolmans werd in september in Innsbruck voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioene op de weg.

Ramunas Navardauskas vindt onderdak bij Delko Marseille

Het Franse procontinentale team Delko Marseille heeft zich voor 2019 versterkt met Ramunas Navardauskas. De dertigjarige Litouwer komt over van WorldTour-team Bahrain-Merida. Navardauskas reed in 2010 ook al voor de Franse werkgever, toen nog VC La Pomme genaamd.

Voor het bescheiden Delko Marseille is het aantrekken van Navardauskas opvallend. De Litouwer won in het verleden onder meer etappes in Giro (2013) en Tour (2014) en werd in 2015 derde op het WK op de weg in het Amerikaanse Richmond.

Navardauskas behaalde zijn beste prestaties in dienst van Garmin (2011-2014) en diens opvolger Cannondale (2015-2016). De voorbije twee seizoenen bij Bahrain-Merida vielen tegen. De Litouwer begon zijn loopbaan in 2007 in België bij het bescheiden Klaipeda-Splendid.