KOERS KORT 04/02. Dit is de nieuwe fiets van Mathieu van der Poel - Belgian Cycling reageert op wangedrag toeschouwers in Bogense - Gent-Wevelgem deelt wildcards uit

04 februari 2019

Belgian Cycling reageert op wangedrag: “Niemand is gebaat met onsportief en kwetsend gedrag”

De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) verontschuldigt zich in een persbericht voor het wangedrag van enkele Belgische supporters op het voorbije WK veldrijden in het Deense Bogense. Bij de mannen elite kroonde Mathieu van der Poel zich voor de tweede keer tot wereldkampioen. Enkele Belgische fans kunnen de dominantie van de Nederlander dit seizoen echter niet appreciëren. Adrie Van der Poel verklaarde dat ze met bier gooiden naar zijn zoon. Op Instagram toonde Mathieu van der Poel een foto van een toeschouwer die hem de middelvinger toonde.

“Belgian Cycling draagt de internationalisering van het veldrijden een warm hart toe. Net daarom is het jammer dat moest vastgesteld worden dat een aantal toeschouwers - gelukkig een absolute minderheid - het daar blijkbaar moeilijk mee heeft. Niemand, ook de Belgische delegatie niet, is gebaat met onsportief en kwetsend gedrag”, reageert de KBWB.

“Dat onze renners zondagmiddag na een correct verlopen sportieve strijd de duimen moesten leggen voor Mathieu van der Poel hoort bij de wetten van de sport. Voor Belgian Cycling verdient de Nederlander de wereldtitel. We feliciteren Mathieu van der Poel dan ook oprecht, niet alleen voor de manier waarop hij zijn tweede wereldtitel won, maar ook voor al het moois dat hij de afgelopen maanden in het veldrijden heeft laten zien.”

“Als Belgian Cycling en de renners die de federatie afvaardigt naar een WK geen moeite hebben om te erkennen dat Mathieu van der Poel de komende twaalf maanden de regenboogtrui terecht zal dragen, dan vereisen de wetten van de sportieve logica, de fair play en de beleefdheid dat ook de toeschouwers en supporters zich daarbij aansluiten. Het overgrote deel van de Belgische fans die naar Denemarken waren afgezakt, maakte van de wereldkampioenschappen in Bogense een volksfeest. Het mag niet gebeuren dat enkelingen die unieke sfeer voor een stuk verpesten en Belgian Cycling wenst zich hiervoor te verontschuldigen”, zo sluit de KBWB het persbericht af.

Regenboogfiets Van der Poel voorgesteld

Eén dag na zijn tweede wereldtitel is de nieuwe, gepersonaliseerde crossfiets voor Mathieu van der Poel al voorgesteld. Fietsconstructeur Canyon en Shimano deden dat op hun sociale media. Het resultaat is een fiets met grijze en zwarte accenten. Op de voor- en achtervork is er plaats voor de regenboogkleuren. Voor de kenners: het gaat om een Canyon Inflite CF SLX met Shimano Dura-Ace Di2-schakelsysteem en schijfremmen.

How about this special bike for our new @UCI_CX World Champion, @mathieuvdpoel? 🌈 Rainbow striped @canyon_bikes Inflite SLX equipped with our Dura-Ace R9170 Di2 groupset. #RideShimano #Bogense2019 pic.twitter.com/z1tHbLUifq ShimanoROAD(@ ShimanoROAD) link

Gent-Wevelgem: wildcards voor vier Belgische, twee Franse en één Nederlands team

Flanders Classics heeft zijn wildcards voor Gent-Wevelgem (WorldTour) uitgedeeld. De Belgische teams Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Gobert, Corendon-Circus en Wallonie Bruxelles, de Franse ploegen Direct Energie en Cofidis en het Nederlandse Roompot-Charles kregen een uitnodiging in de bus. De achttien Worldteams hebben automatisch startrecht.

Vorige week kregen dezelfde zeven procontinentale teams ook al een wildcard voor de Omloop. De 81e editie van Gent-Wevelgem wordt zondag 31 maart gereden. Vorig jaar bracht Peter Sagan (BORA - hansgrohe) de wedstrijd een derde keer op zijn palmares. Een vierde zege zou de Slovaak alleen recordhouder maken.

18 WorldTour teams + 7 wildcards = one heck of a race! Meet the teams that have been invited over for the Elite Men's race on March 31st. 👋🚴‍ #GWE19 pic.twitter.com/YTGKqLOIou GentWevelgem(@ GentWevelgem) link

Démare rijdt de Giro, Pinot is kopman in de Tour

Groupama-FDJ trekt met Arnaud Démare naar de Ronde van Italië. De Fransman mikt op zijn eerste etappezege in de Giro, waar hij eerder in 2012 en 2016 reed. Thibaut Pinot is dan weer in de Tour het speerpunt van de Franse wielerploeg. De klimmer bereidt zich in de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné voor op zijn hoofddoel.

Volgens ploegbaas Marc Madiot werd Pinot een andere renner geworden na zijn triomf in de voorbij Ronde van Lombardije. Dit jaar is Pinot in staat om opnieuw te schitteren in de Ronde van Frankrijk, aldus Madiot. “Hij is nu een andere man, vastberaden en sterk. Thibaut heeft een monument gewonnen. In het hoofd verandert dat alles. Jullie zullen de nieuwe en echte Pinot zien!”, vertelde Madiot over de 28-jarige Fransman bij de voorstelling van zijn rennersgroep.

Sinds zijn derde plaats in de eindstand in 2014 en zijn ritzege op Alpe d’Huez het jaar nadien, kende Pinot heel wat ontgoochelingen in de Ronde van Frankrijk. In 2015 werd hij 16de, in 2016 en 2017 gaf hij op. Vorig jaar moest hij verstek laten gaan voor de Tour, nadat hij de Giro met een longontsteking had verlaten. Voor het eerst ging Pinot met verschillende ploegmaats op hoogtestage in het Spaanse Tenerife, op de Teide. “Het is nog vroeg om te zien wat daaruit zal voortkomen”, temperde Pinot, die zijn seizoen opent in de Ronde van de Provence en in maart de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië rijdt.

🚨 @ArnaudDemare prendra le départ du @giroditalia 2019. 🇮🇹

Il y aura pour objectif de gagner des victoires d'étapes. pic.twitter.com/MdvXnWgGmD Équipe Cycliste Groupama-FDJ(@ GroupamaFDJ) link

🚨 @ThibautPinot disputera Tirreno-Adriatico, le Tour de Catalogne et le Critérium du Dauphiné avant de s'aligner sur le Tour de France 2019.

Il déclare "viser le podium final".#TDF2019 pic.twitter.com/icgpQf2gwM Équipe Cycliste Groupama-FDJ(@ GroupamaFDJ) link