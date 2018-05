KOERS KORT 02/05: Pozzato laat Giro vallen voor zieke vader - Dumoulin blikt uitgebreid vooruit: "Niet bezig met duel tussen Froome en mezelf" Redactie

02 mei 2018

Titelverdediger Dumoulin heeft nog meer vertrouwen in ploeg

De eindwinnaar van vorig jaar, Tom Dumoulin, begint ontspannen aan de 101e Ronde van Italië. "Ik ben veel meer relaxed dan in het voorjaar", vertelde hij op een persconferentie twee dagen voor de Giro-start in Jeruzalem.

De 27-jarige Nederlander van Team Sunweb gaf een ontspannen indruk tijdens zijn persconferentie, ondanks een geflopt voorjaar met veel pech: "Ik was te gefocust op het behalen van resultaten. Ik wou mezelf en iedereen rond me bewijzen dat ik een goeie renner was, die de resultaten van vorig jaar kon overdoen. Ik was te veel bezig met bepaalde dingen, en dat werkt niet. Ik ben nu veel meer relaxed dan toen."

Voor veel volgers wordt de Giro een tweestrijd Froome-Dumoulin. Wat vindt hij van de omstreden komst van de Brit? "Zoals ik eerder al zei: hij is hier, en hij heeft ieder recht hier te zijn. That's it. En neen, ik voel me niet meer favoriet dan Froome. We beginnen straks met zijn allen vanaf nul, en binnen drie weken weten we waar we staan. Ik ben zelf niet zo heel erg bezig met dat duel tussen ons tweeën. Dat is vooral leuk voor de journalisten. Zelf weet ik wat ik moet doen de komende weken: scherp blijven en zorgen dat ik uit de problemen blijf."

Hij put ook extra vertrouwen uit de kracht van de ploeg die hem de komende drie weken zal bijstaan. "In de vorige Giro hadden we een uitgebalanceerde ploeg die echter niet de beste was van het peloton. Ik denk dat het team nu met name beter is bewapend voor de bergetappes. Al moet je afwachten hoe de koers zal verlopen en of iedereen ook in topvorm verkeert. We kunnen nog altijd niet de concurrentie aan met de blokken van Mitchelton-Scott en Sky, maar ik ben niet bang voor de confrontatie." In de Ronde van Italië krijgt Dumoulin Louis Vervaeke aan zijn zijde.

De Giro start vrijdag met een tijdrit van 9,7 kilometer in de straten van Jeruzalem, en daar is de regerende wereldkampioen tegen de klok al meteen één van de favorieten. "Ik ga echt voor de winst, maar mijn favoriet nummer 1 is Rohan Dennis. Ik heb hem in de korte tijdritten van de laatste jaren niet meer kunnen verslaan. Dan heb je Victor Campenaerts als Europees kampioen, Jos van Emden, ik,... Het wordt lastig, dat weet ik ook wel, maar ik heb zeker kansen. Ik verkende het parcours nog niet, maar het moet me heel goed liggen. Naar wat ik in het rondeboek en hier op straat zie, gaat het alleen maar op en neer, links-rechts, en dat is perfect voor mij."

Waarom start Dumoulin opnieuw in de Giro en kiest hij niet voluit voor de Ronde van Frankrijk? "Omdat ik hou van Italië, zeker? (Lacht) Omdat het opnieuw een heel mooi parcours voor me is. En omdat ik hou van de uitdaging om mijn eindzege over te doen. Die challenge vind ik cool. Ik hou echt van deze wedstrijd en van de Italiaanse supporters. Waarom zou ik niet opnieuw meedoen? Het wordt volgens mij ook de eerste keer dat ik met rugnummer 1 mag koersen. Dat gaat cool zijn, denk ik."

Onbesproken is de Giro-start in Jeruzalem niet, door het aanslepende conflict tussen Israël en Palestina. "Het is niet aan mij om daar een politieke mening over te hebben", ging Dumoulin niet op het heikele onderwerp in. "Buiten het seizoen heb ik altijd van reizen gehouden. Ik fietste intussen door de oude stad. Die ademt veel geschiedenis. Een doolhof, waarin ik een beetje verloren gereden ben. Het voelde als een reis naar een cultuurhistorische site. Dat vond ik leuk."

En wat met de Tour? Dumoulin ging eerder dit jaar al de kasseirit verkennen. "Deze Giro is mijn plan A, en hopelijk voel ik mij na de Giro nog goed genoeg om naar de Tour te gaan. Maar dat staat zeker nog niet vast. Ik zou er wel graag naartoe gaan, maar nu ben ik echt hier voor de Giro."

Froome wil Merckx evenaren met drie grote ronden op rij

Chris Froome heeft twee dagen voor de start van de Ronde van Italië een persconferentie gegeven. Hij kan na winst in de Tour en de Vuelta van 2017 een derde grote ronde op rij winnen, net als Eddy Merckx in 1972 en 1973. "Dat is één van mijn grote drijfveren."

Door zijn poging om ook de Giro te winnen, zag het voorjaar van Froome er volledig anders uit dan normaal. "De aanloop was dit jaar heel anders, met veel meer Italiaanse wedstrijden in de voorbereiding. Ik moest veel vroeger klaar zijn dan anders, toen ik alleen focuste op de Tour. Maar het voelt alsof ik er klaar voor ben. Ik kijk ernaar uit", aldus de 32-jarige Brit van Team Sky.

"Ik deed een gelijkaardige voorbereiding als vorig jaar, alleen schoven we alles op naar voor. De hoogtestages, het wedstrijdritme,... Mijn laatste wedstrijd was de Ronde van de Alpen, enkele weken geleden. Het voelde daar alsof ik een stap vooruit heb gezet, dat ik in een positieve spiraal zit. Voor mij voelt het speciaal om de Giro te rijden met de ambitie de beste te zijn. Ik deed hier al mee in mijn tijd bij Barloworld (in 2009, en in 2010 bij Sky, nvdr.), maar intussen is alles anders."

Woensdagvoormiddag ging Froome in Jeruzalem trainen met enkele lokale jeugdrenners. De openingstijdrit van vrijdag kan volgens hem meteen voor flinke verschillen zorgen. "Dat wordt een heel belangrijke dag, ook al gaat het om een korte tijdrit. Maar die is technisch en het gaat constant op en neer. Er kunnen al verschillen gemaakt worden van 20, 30 seconden als iemand een hele goeie of slechte dag heeft. Het is een kans voor zij die voor het algemene klassement vechten."

Uiteraard werd Froome ook gevraagd naar de salbutamolaffaire. "Ik begrijp de frustratie bij sommigen, maar ik heb het recht hier te zijn en voor de overwinning te strijden. Net zoals ik het recht heb om te vechten om te bewijzen dat ik niets fout heb gedaan. Neen, de vragen hierover geven me niet veel stress. Het maakt allemaal deel uit van wat we doen."

Er werd ook al gevraagd naar de rest van het programma van de Brit. De Tour en de Vuelta? "In mijn ogen volgt na de Giro ook de Tour. Absoluut. Maar de Vuelta (schudt het hoofd in alle richtingen)? We zien wel... We zijn nu in Jeruzalem voor de Giro, en ik denk alleen aan de volgende drie weken."

Pozzato laat Giro vallen voor zieke vader

Filippo Pozzato moet verstek laten gaan voor de 101e Giro, die vrijdag in Jeruzalem begint. De 36-jarige Italiaan is in allerijl naar huis teruggekeerd om bij zijn zieke vader te zijn, zo melden Italiaanse media. Zijn plaats bij Wilier Triestina-Selle Italia wordt ingenomen door de Italiaan Alex Turrin. Voor Pozzato zou het de achtste Giro worden. In 2010 won hij een etappe.

Elia Viviani denkt voor Quick-Step aan paarse én roze trui

Met de Italiaan Elia Viviani heeft Quick-Step Floors vanaf vrijdag één van de hoogst aangeschreven sprinters in het peloton van de 101ste editie van de Ronde van Italië. De 29-jarige Italiaan heeft meer dan één doel voor ogen.

Viviani won dit seizoen al zesmaal en hield aan zijn vier vorige Giro-deelnames één ritzege over, in 2015 in Genua. "Mijn droom dit jaar is om de paarse puntentrui te winnen, samen met een paar etappes. Ik kom met een goede conditie aan de start en wil de Giro ook uitrijden. Dat wordt niet makkelijk in zo'n zware wedstrijd, dat weet ik. Maar met een vlakke rit in Rome op de slotdag heb ik een speciale motivatie, en daarom wil ik alles geven om daar te geraken."

Viviani hoopt al op succes tijdens de eerste drie dagen van de Giro op Israëlische bodem. In de eerste plaats ritwinst, maar hij sluit ook de roze trui niet uit als hij de schade in de openingstijdrit kan beperken. "Ik verberg niet dat ik aan roze denk, maar ik besef ook dat ik energie kan verliezen voor de spurt voor winst als ik vol gas ga in de tussensprinten. De tijdrit van vrijdag zal ons meer vertellen. Eigenlijk is die een beetje te lang voor mij, maar ik zal alles geven."

Belgisch kampioen tijdrijden bij beloften wordt prof bij Sport Vlaanderen

Sasha Weemaes wordt vanaf 1 juli profrenner bij Sport Vlaanderen - Baloise. Hij ondertekende een contract tot en met 2020, zo bevestigt de procontinentale wielerploeg. Het nieuws komt een dag nadat de 20-jarige Weemaes zich in Vresse-sur-Semois tot Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften kroonde. De jonge renner komt over van EFC-L&R-Vulsteke, het team van ploegleider Michel Pollentier.

Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt kersvers Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften Sasha Weemaes! De 20-jarige renner rijdt momenteel bij het team EFC-L&R-VULSTEKE en tekende een profcontract dat loopt van 1 juli 2018 tot & met 2020 @sashaweemaes @EFC_LR_VULSTEKE SportVl - Baloise(@ TeamSVB) link

Derde sponsor voor team van Pozzato

Nieuwe sponsor voor Wilier Triestina - Selle Italia tijdens de Giro. Het team van Filippo Pozatto kan vanaf volgende week rekenen op de sponsoring van het Taiwanese Bryton. Het bedrijf is tot het einde van het seizoen de derde grote sponsor van de ploeg.

Het logo van Bryton komt op de buik van het tenue te staan bij de ProContinentale formatie. Het bedrijf wordt op de ploegsite ‘een van de wereldleiders in elektronica-producten voor fietsers’ genoemd en is gespecialiseerd in de productie van fietscomputers.

De naam Bryton toevoegen aan de officiële ploegnaam mag niet, omdat daarin maximaal twee sponsors mogen worden genoemd. De naam van een regio, provincie of plaats mag dan weer wel daarnaast.

