Klimwerk voor Evenepoel in Burgos en Polen: “De motivatie is er, daar moet je niet aan twijfelen” JDK

03 juli 2020

12u27 3 Wielrennen Remco Evenepoel weet wat hem te wachten staat in de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus) en de Ronde van Polen (5-9 augustus). De organisatoren maakten hun nieuwe rittenschema’s bekend. Opvallend: geen van beide rittenkoersen bevat een tijdrit.

De openingsetappe van de Ronde van Burgos finisht wel al meteen bergop, op Alto de Castillo (976m hoog, 900m lang aan gemiddeld 6,1%). Op dag drie eindigt de etappe op Picón Blanco (1.486m, 7,8 km aan 9,3% gemiddeld), de slotrit komt toe op Las Lagunas de Neila (1.896m, 11,8 km aan 5,6% gemiddeld). In Polen worden vooral de derde rit naar Bielsko Biala en de vierde (koninginnen)rit met aankomst op Bukowina Tatrzanska cruciaal voor het klassement.

Evenepoel startte het seizoen veelbelovend met eindwinst in de Ronde van San Juan en de Ronde van Algarve, met in totaal ook drie ritzeges. Onze landgenoot kijkt er dan ook naar uit om zich te meten in een koers. “Vijf maanden zonder koersen is lang: het was een volledig nieuwe situatie voor ons allen en we willen dan ook zo snel mogelijk dat koersgevoel terug in de benen hebben en zien waar we staan”, aldus Evenepoel.

“Het wordt belangrijk om te kijken hoe het lichaam zal reageren op dit eerste event, de hoge temperaturen en het zware parcours. De motivatie is er, daar moet je niet aan twijfelen. Ik heb goede herinneringen aan Spanje, want met de Clasica San Sebastian won ik er vorig jaar mijn eerste eendagskoers. Ik kan niet wachten om opnieuw een rugnummer te mogen opspelden en de actie op te zoeken met de ‘Wolfpack’.”