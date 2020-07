Klimtalent Mauri Vansevenant wordt op 15 juli prof bij Deceuninck-Quick.Step Redactie

04 juli 2020

12u08 2 Wielrennen Mauri Vansevenant, zoon van ex-prof Wim, wordt op 15 juli prof bij Deceuninck-Quick.Step. De 21-jarige West-Vlaming debuteert voor zijn nieuwe ploeg in de Ronde van de Ain (7-9/8). “Ik ben meer een klimmer dan een klassieke renner.”

Vansevenant, die al drie dagen mocht proefdraaien tijdens de ministage in de Vlaamse Ardennen, vervoegt Deceuninck-Quick.Step op de hoogtestage in het Italiaanse Val di Fassa. Daar kan hij zijn klimkwaliteiten demonstreren. “Vorig jaar won ik de Giro della Valle d’Aosta. Bergop rijden past echt bij mij, ik hou van die zware bergetappes”, vertelt Vansevenant in een persbericht. “Ik ben meer een klimmer dan een klassieke renner. Maar de toekomst zal uitwijzen welke rol het beste bij mij past. Ik moet alleszins nog veel leren.”

Na de Ronde van de Ain staan ook de Dauphiné (12-16/8), de Settimana Coppi-Bartali (1-5/9), de GP’s Quebec en Montreal (11 en 13/9), het WK U23 in Martigny (25/9, indien geselecteerd), de Waalse Pijl (30/9) en de Brabantse Pijl (12/9) op het programma van Vansevenant.

