Kletsnatte vierde etappe in Ronde van Zwitserland is prooi voor Christopher Juul-Jensen

12 juni 2018

17u19

Bron: Belga 0 Wielrennen Christopher Juul-Jensen heeft een kletsnatte vierde etappe in de Ronde van Zwitserland naar zijn hand gezet. In een rit van Gansingen naar Gstaad rondde de Deen van Mitchelton-Scott een vroege vlucht solo af. Michael Matthews finishte na een sprint als tweede. Onze landgenoot Yves Lampaert werd derde. Thuisrijder Stefan Küng blijft leider in het algemene klassement.

Chris Juul Jensen of @MitcheltonSCOTT takes the @tds Stage 4 win after an epic ride in the pouring rain! pic.twitter.com/huUdt4YwXV Velon CC(@ VelonCC) link

De wedstrijd was amper op gang gevlagd of de vlucht van de dag was al een feit. Zes renners kozen het hazenpad en kregen meer dan zes minuten voorsprong van het peloton. Op de laatste klim van de dag, met de top op zo'n tien kilometer van de streep, spatte de kopgroep uiteen. De Fransman Nans Peters (AG2R) liet zijn medevluchters een voor een achter, maar in de afdaling kwam de Deen Christopher Juul-Jensen terug. Even later moest Peters de rol vooraan lossen en trok Juul-Jensen solo naar de finish. De Deen bleef het uitgedunde peloton voor en won de rit. Acht seconden later sprintte Matthews naar de tweede plek, Lampaert werd derde.

Gele trui Stefan Küng blijft leider. Hij heeft in het klassement drie seconden voorsprong op zijn ploegmaats Greg Van Avermaet en de Australiër Richie Porte.

Morgen staat de vijfde etappe op het programma. Dan moet het peloton over 156 kilometer van Gstaad naar Leukerbad met een aankomst boven op een klim van eerste categorie. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Sloveen Simon Spilak.

Rit 4: uitslag (top 10)

1. Christopher Juul-Jensen (Den/MTS) de 189.2km in 4u35:56 (gem. 41.14037km/u)

2. Michael Matthews (Aus/SUN) op 0:08

*** 3. Yves Lampaert (Bel/QST) 0:08

4. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:08

5. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:08

6. Magnus Cort (Den/AST) 0:08

7. Enrico Battaglin (Ita/TLJ) 0:08

8. Michael Albasini (Zwi/MTS) 0:08

*** 9. Bjorg Lambrecht (Bel/LTS) 0:08

10. José Goncalves (Por/TKA) 0:08

Rit 4: stand (top 10)

1. Stefan Kung (Zwi/BMC) de 545.3km in 13u26:19 (gem. 40.57711km/u)

*** 2. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) op 0:03

3. Richie Porte (Aus/BMC) 0:03

4. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:16

5. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:17

6. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:23

7. Jack Haig (Aus/MTS) 0:32

8. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) 0:52

9. Diego Ulissi (Ita/UAD) 0:53

10. Enrico Battaglin (Ita/TLJ) 0:56