Kleindochter Roger Decock: “Hij was een sluwe en slimme renner, maar ook heel warm en joviaal man”

31 mei 2020

19u08

Wielrennen Veronique Coene, de dochter van Jackie en de kleindochter van de vannacht overleden Roger Decock, een van de eerste 'Flandriens', haalt in een gesprek met VTM NIEUWS herinneringen op aan de gewezen winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

“Roger was vooral een polyvalent renner die ook sluw en slim was, naar de titel van zijn boek”, aldus Coene, die zich zelf in verschillende disciplines 18 keer tot Belgisch kampioen kroonde. “Daar was hij erg fier op en dat smeedde een enorme band tussen ons.” Ze vertelt hoe Decock ‘Vlaanderens Mooiste’ won, hoe hij de Nederlandse geletruidrager Wim Van Est in de Tour van de dood redde (“Mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac tikte nog”) en hoe we Roger moeten herinneren: “Als een hele warm en joviale man. Een koersliefhebber in hart en nieren met respect voor elke sportman. Goedlachs en tot in de puntjes verzorgd. Altijd en overal.”

