Kittel spurt naar eerste zege bij Katusha in nerveuze finale Tirreno-Adriatico: "Kon nog nooit in Italië winnen" Mike De Beck

08 maart 2018

16u27 6 Wielrennen Marcel Kittel heeft een eerste keer gewonnen voor zijn nieuwe ploeg Katusha. In een bijzonder nerveuze spurt in Follonica klopte de Duitse spurtbom wereldkampioen Peter Sagan. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin is de verrassende nieuwe leider.

#TirrenoAdriatico

¡Victoria de Marcel Kittel! Primera de la temporada para el de Katusha-Alpecin, haciendo bueno el trabajo de su equipo en el final. Peter Sagan segundo y Giacomo Nizzolo tercero. pic.twitter.com/66ejGN3oqp Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Dat het vandaag tot een massaspurt zou komen, stond in de sterren geschreven. Tegen beter weten in trokken Foliforov, Mosca, Sagiv (de enige Israëliër in het peloton) en Bagioli er dan toch op uit. Die laatste had vooral zijn zinnen gezet op de punten voor de bergtrui. De Montemagno was de enige helling van de hele etappe en nadat de opdracht van Bagioli erop zat, liet hij zich dan ook uitzakken. Zijn medevluchters rekten het nog tot op 12 kilometer van de streep, maar ze waren een speelbal voor het hongerige peloton. Op naar die massaspurt dus.

Valpartij in het slot

De nervositeit nam zienderogen toe. In de allerlaatste van drie plaatselijk ronden in Follonica zette Lotto-Soudal zich op kop van het peloton. In de hoop Jens Debusschere goed af te zetten. Een valpartij op zes kilometer van de streep schrikte het grote pak echter heel even op. Marcus Burghardt ging er bij liggen en ook Jens Keukeleire stond te voet.

Ellebogenwerk tussen Sagan en Caruso

Na zo'n makkelijke etappe zat iedereen nog redelijk fris waarop het wringen was geblazen. Peter Sagan en leider Damiano Caruso vochten een robbertje uit, maar beiden bleven wel recht. De wereldkampioen koos het wiel van Kittel, terwijl Stuyven de spurt aantrok voor Giacomo Nizzolo. Er stond vandaag echter geen maat op Marcel Kittel die dan toch een eerste keer kon zegevieren voor zijn nieuwe werkgever Katusha. Patrick Bevin bolde als vijfde over de streep en neemt de leiderstrui over van zijn ploegmakker Caruso. Greg Van Avermaet is derde in het algemene klassement in dezelfde tijd.

Che capitombolo per Guillaume Boivin 😱🇨🇦#EurosportCICLISMO | #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/Mih5DR4RVG Eurosport IT(@ Eurosport_IT) link

87 profzeges heeft Marcel Kittel (Katusha Alpecin) op de teller staan, maar nooit eerder won de 29-jarige Duitser op Italiaanse bodem. Daar bracht hij vandaag dus verandering in.

Kittel won wel al vier ritten in de Giro, maar nooit in Italië zelf. Twee zeges boekte hij in Nederland: in Nijmegen en Arnhem in 2016 en twee in Ierland: in Belfast en Dublin in 2014. "Het is wel fijn om die eerste zege hier te pakken te hebben, want ik koers graag in Italië", verklaarde Kittel.

Normaal was de Duitser voorzien in Parijs-Nice, maar hij besloot om in de Tirreno te starten. "Dat leek me de beste optie, ik wist dat een overwinning er aan zat te komen. Ik startte hier met veel honger en motivatie en vandaag liep alles gewoon perfect in de sprint en leverde mijn team heel goed werk. Ik kon zelfs kiezen waar ik mijn sprint kon aanzetten, zo goed ging het in de slotfase."

Uitslag 2de rit:

1. Marcel Kittel (Dui/TKA) de 172.0km in 4u12:24 (gem. 40.88748km/u)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:00

3. Giacomo Nizzolo (Ita/TFS) 0:00

4. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:00

5. Patrick Bevin (NZe/BMC) 0:00

6. Jakub Mareczko (Ita/WIL) 0:00

7. Fernando Gaviria (Col/QST) 0:00

8. Danny van Poppel (Ned/TLJ) 0:00

9. Eduard Michael Grosu (Roe/NIP) 0:00

10. Simone Consonni (Ita/UAD) 0:00

Stand na 2de rit:

1. Patrick Bevin (NZe/BMC) de 193.5km in 4u34:43 (gem. 42.261723km/u)

2. Damiano Caruso (Ita/BMC) op 0:00

*** 3. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 0:00

4. Rohan Dennis (Aus/BMC) 0:00

5. Daryl Impey (ZAf/MTS) 0:04

6. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:09

7. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:09

8. Salvatore Puccio (Ita/SKY) 0:09

9. Chris Froome (GBr/SKY) 0:09

10. Jonathan Castroviejo (Spa/SKY) 0:09