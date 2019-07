Kittel beslist nog deze Tour over zijn toekomst als renner Marc Ghyselinck

15 juli 2019

07u10 0 Wielrennen Marcel Kittel weet niet of hij nog een toekomst als professionele wielrenner heeft en hoe die toekomst er dan moet uitzien. Kittel liet in mei zijn contract met Katusha ontbinden. Hij was afgelopen weekend op bezoek in de Tour.

Marcel Kittel gunt zichzelf tot het einde van deze Tour de tijd om over zijn toekomst te beslissen. “Ik weet nog niet welke kant het uitgaat en welke mogelijkheden er zijn in 2020.”

Kittel stapte op bij Katusha omdat de samenwerking te wensen overliet. Vorig jaar kreeg hij openlijk kritiek van zijn ploegleider Dimitri Konyshev. “Hij krijgt van ons handenvol geld betaald, maar hij is alleen met zichzelf bezig”, zei Konyshev.

Mentaal op

“Beide partijen hadden zich de samenwerking helemaal anders voorgesteld”, zegt Kittel één jaar later. “Ik voelde me niet meer goed bij de ploeg. Dit is niet hoe ik mij een leven als profwielrenner voorstelde. Het was beter dat ik wegging.”

De omstandigheden waren er niet meer om op topniveau te presteren, oordeelt Kittel. “Fysiek was ik wel klaar om te presteren, maar mentaal was ik op. Ik kan enkel goed functioneren in een omgeving waarin iedereen voor hetzelfde doel gaat. Het was geen eenvoudige beslissing om mijn contract te laten ontbinden. Nu ben ik blij dat ik het gedaan heb. Ik ben gelukkiger nu dan toen.”

Kittel lijkt het wielrennen nog niet te hebben opgegeven. “Het is niet zo dat ik twintig kilo zwaarder ben geworden. Ik gun mezelf nu even de ruimte. Het is voor mij essentieel dat ik in een ploeg terechtkom waar ik niet als een profwielrenner, maar als een mens word behandeld. Ik moet de juiste mensen rond mij hebben. Dat is de enige manier waarop het voor mij zinvol is om te koersen.”

Jumbo-Visma?

Marcel Kittel werd enkele weken geleden al aan de Jumbo-Vismaploeg gelinkt. Dat is de ploeg van Dylan Groenewegen, op dit moment de snelste sprinter in het peloton. Maar ook van zijn vriend Tony Martin. Martin en Kittel hebben dezelfde manager.

In een interview met de Duitse tv-zender ARD liet Kittel zich vol lof uit over Jumbo-Visma. “Als ik naar Tony Martin kijk, dan zie ik dat hij boven alles heel veel plezier beleeft aan het wielrennen.”