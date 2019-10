Kijk naar de hoogtepunten van de 113de editie van de Ronde van Lombardije Redactie

12 oktober 2019

17u03 0

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) stak de 113de editie van de Ronde van Lombardije (WorldTour) op zak. De Nederlander haalde het na 243 kilometer tussen startplaats Bergamo en de aankomst in Como solo na een solo voor de Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar), de Colombiaan Egan Bernal (Ineos) en de Deen Jakob Fuglsang (Astana). De Belgen kwamen in de finale in Lombardije niet in het stuk voor.

Kijk hierboven naar de samenvatting!