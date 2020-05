KIJK HLN LIVE. Wout van Aert wordt geïnterviewd tijdens trainingsrit op de rollen Redactie

24 mei 2020

11u30

Bron: AD.nl 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wout van Aert reed deze voormiddag samen met zijn ploegmakkers de laatste etappe van de ‘In Het Wiel Zwift Race’. De drievoudig wereldkampioen in het veld eindigde op de zevende plek in het eindklassement en blijft nog even hangen voor een afsluitende trainingsrit op Zwift met een heleboel fans. Van Aert wordt in bovenstaande livestream geïnterviewd door AD-journalisten Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam.