Kijk hier naar ‘Wout! Uit de modder’: cameraploeg volgde maandenlang hoe Wout van Aert uitgroeide tot absolute topper redactie

29 mei 2019

00u00 0 wielrennen Wout van Aert is één van de revelaties van het wielervoorjaar op de weg. De Kempenaar begon na een winter vol sportieve pech en sponsorperikelen aan een nieuw hoofdstuk bij Team Jumbo-Visma.

VTM NIEUWS volgde Van Aert maandenlang. Waar de sportjournalisten stopten, bleven de camera’s draaien. Het resultaat is de reportage Wout! Uit de modder. Die biedt je een unieke inkijk in zijn leven, van zijn vakantieadres in Girona tot tactiekbespreking in de ploegbus. Van zijn eerste momenten bij zijn nieuwe team tot aan het moment dat hij zich totaal kapot en in tranen op het gras van de Vélodrome laat vallen en zijn voorjaar afsluit op Parijs-Roubaix.

Wout! Uit de modder wordt donderdag om 21.45 op tv uitgezonden bij VTM, maar is nu hier al online te bekijken.