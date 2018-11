Kevin De Weert zag met bloedend hart Paul De Geyter vertrekken bij Lotto, maar... “Ook met John Lelangue klikt het” Joeri De Knop

21 november 2018

06u01 0 Wielrennen Nog tien keer slapen en Kevin De Weert (36) is bondscoach af. Op 1 december start hij officieel in zijn nieuwe functie als performance manager bij Lotto-Soudal. Zonder pleitbezorger Paul De Geyter. “Verrassend”, vond hij diens ­ontslag. “Maar ook met John Lelangue deel ik dezelfde visie.”

Hoe verloopt de sprong tussen de twee schepen?

“Feilloos. Beide taken over­lappen elkaar een beetje. Maar het is goed dat ik meteen kan ­inpikken bij Lotto-Soudal en niet ergens halfweg januari. Het zou me anders een belangrijk deel van de voorbereiding op het seizoen 2019 hebben doen missen. Op 28 november volgt een individueel gesprek met de nieuwe CEO John Lelangue. Dan wordt mijn missie concreter ­afgelijnd. Voor zover dat nog nodig is. ‘Performance manager’ is een totaal nieuwe functie binnen het team. Ik mag er zelf vorm aan geven.”

