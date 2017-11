Kevin De Weert nu ook bondscoach van beloften - Froome en Team Sky volgend jaar in witte shirts DMM

Extra taak voor Kevin De Weert: hij wordt ook bondscoach van beloften

De Belgische wielerbond heeft laten weten dat Kevin De Weert Jean-Pierre Dubois opvolgt als bondscoach van de mannen beloften (U23). De Weert zal de taak als bondscoach van de beloften combineren met zijn werkzaamheden als bondscoach bij de elite mannen.

"Belgian Cycling maakt in onderling overleg een einde aan de overeenkomst met Jean-Pierre Dubois wiens taak als bondscoach van de beloftenrenners wordt overgenomen door Kevin De Weert", luidt het persbericht. "Die combineert voortaan zijn functie bij de U23 met zijn werkzaamheden als development coach en sportief verantwoordelijke bij de eliterenners mannen. Behoudens de inhoud van dit persbericht zullen beide partijen zich verder onthouden van elke commentaar."

De 48-jarige Dubois was sinds januari 2006 bondscoach van de Belgische beloften. Hij was tussen 1991 en 1995 zelf profrenner, maar kon nooit aansprekende resultaten behalen. Kevin De Weert (37) volgde in februari 2016 Carlo Bomans op als bondscoach van de elite. Afgelopen zomer tekende hij nog een contractverlenging tot 2020.

Kevin De Weert succeeds Jean-Pierre Dubois as @BELCycling coach Men U23

Read more: https://t.co/WZ7onbgxDB #BelgianCycling pic.twitter.com/VJ0821Wd5K Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Froome en Team Sky volgend jaar in witte shirts

Team Sky heeft zijn nieuwe wielertenue voor volgend seizoen bekendgemaakt. De Britse formatie rond Chris Froome kiest in 2018 vol voor een wit shirt dat eerder ook al in de Tour te bezichtigen was.

Het ontwerp van de truitjes is in handen van Castelli. De kledijsponsor blijft de turquoise lijn in het shirt aanhouden. Een detail dat al sinds 2010 de wielertruitjes van Sky siert. Verder blijven ook de kleine horizontale streepjes, het data design, behouden. De belangrijkste overwinningen van het team tussen 2010 en 2017 krijgen ook een plaats achteraan het shirt.

Manager Dave Brailsford is teverden. "In de voorbije Ronde van Frankrijk gingen we al vol voor wit. Dankzij de feedback van onze renners en supporters blijven we dus ook volgend seizoen zo rondrijden. Ik denk dat dit ons beste en misschien wel mooiste truitje tot nu toe is. Castelli staat er al lang bekend om een innovator te zijn binnen onze sport. Ik ben er zeker van dat de samenwerking met hen ons naar nieuwere hoogtes zal stuwen."

@TeamSky Chris Froome met het nieuwe truitje.

NEW KIT: Click below for full details on our new look for the 2018 season



📝 > https://t.co/kq8bA9UXJw pic.twitter.com/w8a3dbiIUW Team Sky(@ TeamSky) link