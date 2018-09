Kevin De Weert maakt straks (14u) selectie bekend voor WK wielrennen Redactie

10 september 2018

08u40

Bron: Belga 0 Wielrennen Vanmiddag om 14u maakt bondscoach Kevin De Weert zijn achtkoppige selectie bekend voor het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck, dat plaatsvindt van 23 tot en met 30 september.

Tim Wellens, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet zijn normaal gezien certitudes. Verder mogen ook Laurens De Plus en Serge Pauwels (als wegkapitein) hopen op een selectie. Voor de twee overige plaatsen zijn verschillende renners in de running, zoals Thomas De Gendt, Floris De Tier, Dries Devenyns, Xandro Meurisse, Ben Hermans en Victor Campenaerts, die als Europees kampioen de tijdrit rijdt (normaal samen met De Plus).

Het parcours van de 265 km lange wegrit, met meer dan 4.600 hoogtemeters, is op maat gesneden van de klimmers. In de finale is er een klim voorzien van 2,8 km met een gemiddelde stijgingsgraad van 11,5 procent en een steilste strook van 25 procent. Na de top is het nog acht km tot aan de meet. Op het loodzware parcours lijkt het erg onwaarschijnlijk dat Peter Sagan een vierde opeenvolgende regenboogtrui zal veroveren. Ook in de 54 km lange individuele tijdrit moet er stevig geklommen worden, met na ruim 30 km een beklimming van 4,9 km aan 7,1 procent.