Kevin De Weert blijft voor Lotto-Soudal werken Redactie

12 september 2019

07u43

Bron: Het Nieuwsblad 0 Wielrennen Kevin De Weert blijft gewoon bij Lotto-Soudal werken. De ex-bondscoach werd door de Belgische ploeg voor de rest van de Ronde van Spanje geschorst na incidenten in eerst de Tour en nadien de Vuelta, maar die schorsing wordt dus opgeheven. Dat zegt John Lelangue, CEO van de ploeg, in Het Nieuwsblad .

‘t Was een donderslag bij heldere hemel, eind augustus. Toen raakte het nieuws bekend dat Kevin De Weert voorlopig geschorst werd door Lotto-Soudal. De druppel die de emmer deed overlopen was een incident in de beginfase van de Ronde van Spanje. En eerder was het ook al tijdens de Ronde van Frankrijk tot een voorval gekomen. “Wat er gebeurde, is niet professioneel”, zei De Weert in een eerste reactie na zijn schorsing (zie video onder). “Maar ik denk dat iedereen moet weten dat aan dat incident acht maanden van frustraties zijn voorafgegaan.”

Inmiddels lijken de plooien wel alweer grotendeels gladgestreken. CEO John Lelangue geeft in Het Nieuwsblad aan dat De Weert gewoon bij Lotto blijft. “Kevin heeft in het verleden al resultaten behaald met zijn aanpak en zal dat ook in de toekomst bij ons doen”, klinkt het. “We hebben de voorbije weken een aantal keer gesproken. Kevin heeft me verzekerd dat zulke incidenten in de toekomst niet meer zullen gebeuren.”

Lelangue geeft ook aan dat de volgende opdracht van De Weert al vastligt. Hij trekt met Victor Campenaerts, die hij ook al bijstond bij zijn project om het werelduurrecord te verbeteren, en Brent Van Moer naar Yorkshire om er hun WK-tijdritten voor te bereiden.

De Weert maakte in september vorig jaar zijn spectaculaire overstap naar Lotto-Soudal. Hij was sinds februari 2016 bondscoach en behaalde met Tom Boonen brons in Doha 2016. Vorig jaar in Innsbruck kwam De Weert met vier Belgische medailles naar huis (Campenaerts brons in de tijdrit, Lambrecht zilver bij de U23, twee keer goud voor Remco Evenepoel bij de juniores). Enkele minuten nadat Valverde goud had gepakt in Innsbruck raakte het nieuws van De Weerts overstap naar Lotto-Soudal bekend.