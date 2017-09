Keukeleire tekent voor twee seizoenen bij Lotto-Soudal - Martinelli verlengt bij Quick.Step - Skujins naar Trek 15u35

Bron: Belga 0 TDW Wielrennen Jens Keukeleire rijdt de komende twee seizoenen voor Lotto-Soudal. De 28-jarige West-Vlaming komt over van het Australische Orica-Scott, het team waarvan hij sinds 2012 het shirt draagt.

Keukeleire won dit seizoen, in het shirt van de nationale ploeg, de Baloise Belgium Tour en werd tweede in Gent-Wevelgem na Greg Van Avermaet. Vorig seizoen pakte hij een etappe in de Vuelta.



"Ik was niet op zoek naar een nieuwe ploeg, maar halfweg het seizoen had ik een gesprek met Marc Sergeant en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik was nog altijd erg gelukkig bij Orica-Scott, maar het feit dat Lotto-Soudal een Belgische ploeg is, was doorslaggevend in mijn keuze", zegt Keukeleire, die ook een verleden heeft bij het Franse Cofidis (2010-2011). "Ik kijk ernaar uit om samen met de ploegmaats bij Lotto-Soudal finales te rijden in het voorjaar. Samen kunnen we er mooie koersen van maken. Ik wil volgend seizoen opnieuw een stap voorwaarts zetten. Ik wil nog sterker worden in eendagswedstrijden, zodat ik fris de finale kan ingaan om mee te doen voor de prijzen."



"Dit jaar won ik de Baloise Belgium Tour en die overwinning was een bewijs van mijn kwaliteiten als allrounder", vervolgt Keukeleire. "Ik heb die zege te danken aan een goede tijdrit, een mooie derde plaats in de Ardennenrit en het sprokkelen van boniseconden in de slotrit. Dergelijke prestatie wil ik graag herhalen."



"Jens is een renner die een grote belasting van wedstrijden aankan, over een grote motor beschikt en zelden geblesseerd is. Hij is heel het seizoen inzetbaar en presteert zeer constant doorheen het seizoen, met de nodige uitschieters. In het voorjaar kunnen we de versterking van Jens zeker gebruiken", stelt Marc Sergeant, sportief manager Lotto-Soudal.

Lees ook Valls verlaat Lotto Soudal voor Movistar - Pasqualon pakt zege in Coppa Sabatini

Davide Martinelli verlengt bij Quick-Step Floors

De Italiaan Davide Martinelli zal ook in 2018 en 2019 het shirt van Quick-Step Floors dragen. Dat maakte de Belgische WorldTour-ploeg vandaag bekend.



Martinelli, 24, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Quick-Step. Hij debuteerde dit voorjaar in de Giro, zijn eerste grote ronde. Als lid van de sprinttrein had hij een belangrijk aandeel in de vier ritzeges van Fernando Gaviria. Vorig jaar mocht Martinelli als neoprof zelf vieren met etappewinst in de Ronde van Polen.



"Dit is de beste ploeg van de wereld. Ik ben heel blij dat ik voor twee jaar kan bijtekenen", zegt de Italiaan. "Ik kan nog veel bijleren van ervaren kampioenen als Gilbert en Stybar maar ook van jonge en getalenteerde renners als Alaphilippe of Gaviria."

Super happy to extend my contract with @quickstep_team for 2 more years! This team for me is like a family and I love its winning spirit ¿¿¿¿ pic.twitter.com/ey6yA4Ad0g — Davide Martinelli (@Davide_Marti93) 29 september 2017

Toms Skujins vervoegt Trek-Segafredo

De Letse wielrenner Toms Skujins draagt vanaf volgend seizoen het shirtje van Trek-Segafredo. Hij komt over van Cannondale-Drapac en ondertekende een verbintenis voor twee seizoenen, zo is vandaag bekendgemaakt.



Skujins, 26, won dit seizoen een etappe in de Wielerweek Coppi en Bartali. Onlangs reed hij met de Vuelta zijn eerste grote ronde.



"We volgens Skujins al een tijdje en we houden van de manier waarop hij koerst. Hij spaart zijn krachten niet en houdt van hard koersen", legt algemeen manager Luca Guercilena uit. "Toms is een heel ambitieuze jongen en ik ben ervan overtuigd dat hij dankzij die eigenschap, samen met zijn talent, heel ver kan geraken. Hij is heel compleet en als allrounder kan hij de ploeg bijstaan in uiteenlopende omstandigheden. Toms wordt een grote aanwinst voor onze ploeg."





We've been hiding this one for a while, and now can happily announce this new signing ¿ https://t.co/vjJrZRgdVW

RT to Welcome @Tomashuuns pic.twitter.com/OUE1MiGmkb — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) 29 september 2017