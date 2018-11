Kersvers wielerbondscoach Verbrugghe: “De profs vormen een uitstalraam, maar de beloften zijn de toekomst” Redactie

08 november 2018

12u47

Bron: Belga 0 Wielrennen Rik Verbrugghe gaf vandaag op de zetel van de wielerbond in Vorst meer uitleg bij zijn aanstelling als bondscoach van de mannen elite en U23. “Het is een eer hier te zijn als bondscoach van een van de belangrijkste wielerlanden. De federatie heeft mij gecharmeerd met een precies plan voor de toekomst”, vertelde de 44-jarige oud-renner.

Verbrugghe is de opvolger van Kevin De Weert, die vanaf 1 januari aan de slag gaat bij Lotto Soudal. Zelf blijft de schoonbroer van Greg Van Avermaet als sportdirecteur werken bij Bahrain Merida. Hij zal beide functies combineren, weliswaar met een aangepast programma bij zijn team. “Ik ga zeker niet naar de Ronde van Frankrijk en na juni zal ik mij vooral bezighouden met het programma van de renners”, verduidelijkte hij.

Verbrugghe, die onder meer de Waalse Pijl en ritwinst in Tour en Giro op zijn erelijst heeft, werd door de wielerbond overtuigd met een project. Er ligt, zo legt hij uit, “een plan van A tot Z op tafel” dat begint met speuren naar jong talent, focust op begeleiding en ontwikkeling en eindigt bij de profs. “Het is een werk dat al een tijd geleden is begonnen. Ik zal dus al de vruchten kunnen plukken van het werk dat mijn voorganger heeft verricht. Daar zal ik in alle eerlijkheid mijn touch aan geven. Qua organisatie, de communicatie met ploegen, is alles in het werk gesteld om onze talenten te laten openbloeien.”

Verbrugghe benadrukte dat hij graag met jongeren werkt. “De profs vormen een uitstalraam maar de beloften, zij zijn de toekomst. Met hen werken is heel belangrijk.” Verbrugghe krijgt Sven Vanthourenhout, die ook verantwoordelijk is voor het veldrijden, naast zich. “Er ligt veel werk op de plank maar Rik en ik vormen een duo dat het beste uit de renners kan halen”, zegt hij. “Mijn werk in het veld zal geen probleem vormen aangezien de twee seizoenen gescheiden zijn.”

Bondsvoorzitter Tom Van Damme heeft er alvast een goed oog in. “We hebben heel vertrouwen in dit duo. We geloven dat ze even goede resultaten zullen halen als in het verleden en nieuwe opportuniteiten zullen creëren.”

