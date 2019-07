Exclusief voor abonnees Kersvers Belgisch kampioen Tim Merlier geniet nog na: “Met tranen in de ogen beelden herbekeken” Marc Ghyselinck

02 juli 2019

09u40 0 BK wielrennen Eén dag later is het nog steeds niet tot Tim Merlier (26) doorgedrongen dat hij de nieuwe Belgische kampioen wielrennen is. “Ik heb de beelden nog een keer bekeken, met tranen in de ogen”, zegt hij. Of misschien kwam dat door een te korte nachtrust.

Om half vier maandagmorgen sloot Gianni het supporterslokaal in Anzegem. Het feestje daarvoor in de brasserie van zijn moeder in Wortegem-Petegem was ook gezellig, zegt Tim Merlier. Zelf heeft hij het naar eigen zeggen rustig gehouden. “Ik heb genoten van de sfeer en van de fans.” Om zeven uur stond hij gezond weer op.

Gisteravond is Merlier aan zijn vakantie begonnen. Op 25 juli, de GP Cerami, rijdt hij zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe trui van Belgisch kampioen. Eind juli rijdt hij de Tour d’Alsace en dan wil hij graag naar het Europees kampioenschap in het Nederlandse Alkmaar. “Mijn trui ligt hier nu. Ik wil hem zoveel mogelijk aantrekken, dat is logisch.”

