Kenny Dehaes wint voor verongelukte Demoitié: "Voor altijd fietst hij met me mee"

19 maart 2018

Op bijzonder fraaie wijze spurtte Kenny Dehaes gisteren in de GP Denain naar de zege. Met nog steeds die ene sticker op de helm gekleefd. #rideforantoine staat er nog altijd te lezen op de helm van de renner van WB Aqua Protect Veranclassic. Hoewel de 33-jarige renner dit jaar Wanty-Group Gobert inruilde voor een nieuw team zal hij zijn voormalige ploegmakker Antoine Demoitié altijd met zich meedragen. "Nooit gaan we hem vergeten! Voor altijd fietst hij met me mee", vertelde Dehaes op Twitter.

Volgende week is het twee jaar geleden dat Demoitié het leven liet op 25-jarige leeftijd. De in Luik geboren Belg kwam om het leven na een ongeluk in Gent-Wevelgem. Demoitié kwam ten val en werd aangereden door een motard. In het ziekenhuis van Lille overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Nooit gaan we hem vergeten!! Voor altijd fietst hij met me mee! #rideforantoine Kenny Dehaes(@ Kennydehaes) link

. @Kennydehaes rijdt met een #rideforantoine sticker op zijn helm. Volgende week is het twee jaar geleden dat Antoine Demoitié stierf pic.twitter.com/6rhzlEX9dp José Been(@ TourDeJose) link