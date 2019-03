Kenny De Ketele en Robbe Ghys pakken brons in ploegkoers op WK baanwielrennen in Polen TLB

15u58 9 Wielrennen Op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow zijn Kenny De Ketele en Robbe Ghys derde geworden in de ploegkoers. Het Belgische duo reed een sterke koppelkoers en onze landgenoten moesten enkel de Duitsers en de Denen voor zich dulden. Australië, de topfavoriet, werd vierde.

De Belgen, die vorige zomer Europees kampioen werden in Glasgow, totaliseerden na 200 ronden en 20 sprints, goed voor 50 km, 82 punten.

Het goud ging in deze olympische discipline naar de Duitse titelverdedigers Roger Kluge en Theo Reinhardt. Zij haalden het met 105 punten voor de Denen Lasse Norman Hansen en Casper Von Folsach (84 punten).

België heeft nu twee medailles in Pruszkow. Jolien D’hoore veroverde woensdag brons in de scratch. Titelverdedigster Nicky Degrendele komt zondag nog in actie in de keirin-finale.