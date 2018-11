Kenny De Ketele en Robbe Ghys beginnen als leiders aan slotdag Zesdaagse van Gent



18 november 2018

Kenny De Ketele en Robbe Ghys gaan als leiders de vijfde nacht van de 78e Zesdaagse van Gent in. Zij hebben 304 punten achter hun naam staan. In dezelfde ronde volgen het Belgisch-Italiaanse duo Keisse/Viviani (301 punten). Op één ronde staan De Buyst/Van der Sande (283 punten). Als vierde volgt het Nederlandse koppel Havik/Stroetinga (214). De Duisters Kluge/Reinhardt (200 punten) staan als vijfde geklaseerd. De rest volgt op vijf en meer ronden en zijn uitgeteld voor de eindzege. Vandaag om 17u30 valt het doek over deze 78e editie. Meteen kennen we dan de opvolgers van het duo Kenny De Ketele/Moreno De Pauw.

De stand na de vijfde nacht van de 78e Zesdaagse van Gent in ‘t Kuipke

1. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 304

2. Iljo Keisse/Elia Viviani (Bel/Ita) 301

Op 1 ronde:

3. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (Bel) 283

4. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 214

5. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 200

Op 5 ronden:

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 180

Op 7 ronden:

7. Moreno De Pauw/Lindsay De Vylder (Bel) 242

Op 19 ronden:

8. Francesco Lamon/Michele Scartezinni (Ita) 82

Op 22 ronden:

9. Jonas Rickaert/Stijn Steels (Bel) 109

10. Jesper Morkov/Roy Pieters (Den/Ned) 22

Op 32 ronden:

11. Fabio Van Den Bossche/Nick Stöpler (Bel/Ned) 82

Op 34 ronden:

12. Gerben Thyssen/Marc Hester (Bel/Den) 36

De eerste puntenkoers ging naar het Nederlandse duo Yoeri Havik/Wim Stroetinga. De tweede puntenkoers was dan weer weggelegd voor de 18-jarige debutant, Fabio Van Den Bossche, met Nick Stöpler. De Buyst/Ghys wonnen de daaropvolgende ploegafvalling, voor het eerst trouwens in deze Zesdaagse. Moreno De Pauw en Lindsay De Vylder wisten andermaal de baanronde voor hun rekening te nemen.

De Ketele/Ghys mochten zo als leiders aan de eerste ploegkoers van de avond beginnen. In dezelfde ronde volgden Keisse/Viviani en De Buyst/Van der Sande. De ploegkoers over 45 minuten mondde uit in een sprint tussen Jasper De Buyst, die het haalde voor Kenny De Ketele en Elia Viviani. De Ketele/Ghys bleven zo aan de leiding in het klassement.