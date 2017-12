Kenny De Ketele en Moreno De Pauw verlengen Belgische ploegkoerstitel Hans Fruyt

21u25

Bron: Eigen berichtgeving 13 BELGA Wielrennen De derde dag van de Belgische pistekampioenschappen werd afgesloten met de ploegkoersen voor elites en voor junioren. Zowel De Ketele-De Pauw als Van den Bossche-Wernimont konden hun ploegkoerstitel van vorige winter hernieuwen.

Bij de elites won Moreno De Pauw de eerste vier van de zestien tussenspurten. Vanaf dan gaf de Waaslander samen met Kenny De Ketele de leiding niet meer uit handen. Diep in de finale kon het duo van Sport Vlaanderen-Baloise als enige nog een winstronde versieren. De zilveren medaille ging naar Lindsay De Vylder-Robbe Ghys. Het brons was voor Bryan Boussaer en Jules Hesters.

Bij de junioren ging de titel zoals verwacht naar Fabio Van den Bossche en Nicolas Wernimont. Als regerende Europese kampioenen in deze discipline maakten ze hun favorietenrol waar. Nochtans dwongen Arthur Senrame en Remi Materné hen snel in het defensief. Van den Bossche-Wernimont konden dat rechtzetten. Eens de leiding in handen stonden de Europese titelhouders ze niet meer af. Fretin-Waeyaert pakten de eindsprint. Dankzij die tien punten veroverden zij nog het zilver voor Dens-Van Mulders. Senrame-Materné vielen naast het podium.

TDW