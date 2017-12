Kenny De Ketele derde in puntenkoers in Milton - TAS buigt zich op 5 december over uitsluiting Sagan in Tour De wielerredactie

08u29

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 AP

Kenny De Ketele heeft in het Canadese Milton (Ontario) brons veroverd in de puntenkoers op de derde manche in de Wereldbeker baanwielrennen. Met 15 punten moest de 32-jarige Oost-Vlaming, vicewereldkampioen in de discipline, alleen de 20-jarige Deen Niklas Larsen (40 ptn) en de Brit Mark Stewart (15) voor laten gaan.

Bij de vrouwen ging de Britse Katie Archibald met de zege aan de haal. Met 47 punten liet zij thuisrijdster Jasmin Duehring (38) en de Tsjechische Jarmila Machacova (24) achter zich.

TDW

BELGA Kenny De Ketele, hier in actie tijdens de Zesdaagse van Gent.

TAS buigt zich op 5 december over uitsluiting Sagan in Tour

Het Internationaal Sporttribunaal TAS organiseert op 5 december in Lausanne een hoorzitting omtrent de diskwalificatie van Peter Sagan in de Ronde van Frankrijk van afgelopen zomer.

De Slovaak moest op 4 juli de Tour verlaten na afloop van de vierde etappe in Vittel. Volgens de wedstrijdjury had de drievoudige wereldkampioen met een gevaarlijk elleboogmanoeuvre Mark Cavendish ten val gebracht in de massasprint. 'Cav' brak bij die val zijn schouderblad en was lang buiten strijd.

Voor Sagan, die zijn zinnen had gezet op een nieuwe groene trui, was de uitsluiting een erg bittere pil om te slikken. De renner en zijn team Bora-Hansgrohe vochten daarom met een spoedprocedure bij het TAS de uitsluiting aan, maar vingen daar toen bot. Op 5 december wordt de zaak nu ten gronde behandeld.

AP