Kenny Belaey grijpt nipt naast vijfde wereldtitel Redactie

21u00

Bron: Belga 0 AP Archiefbeeld. Wielrennen Kenny Belaey heeft erg nipt naast een vijfde wereldtitel gegrepen op het WK trialbike in het Chinese Chengdu. De 34-jarige Oost-Vlaming strandde in het allereerste Urban Cycling Trials wereldkampioenschap op de derde plaats, met evenveel punten als de Britse wereldkampioen Jack Carty en de Franse runner-up Nicola Valléé.



Na een vijfde plaats in de halve finale wist Belaey dat er meer nodig was om coming men Carthy en Vallée te verontrusten. Zaterdag was hij wel meteen bij de pinken. Na drie zones was het duidelijk dat de oudste van het gezelschap vol voor de titel ging. "The Magician" bleef tot het einde in de running voor de wereldtitel. Hij sloot af met een totaalscore van 220 punten, net evenveel als Carthy en Vallée, respectievelijk 13 en 15 jaar jonger.



"Een heel gek gevoel is dit", reageerde Belaey. "Ik voel me niet echt moe en ik heb zin om verder te rijden, om recht te zetten wat fout liep of zo. Want ik was er heel, heel dichtbij. Helemaal op het einde van de vierde zone landde ik na een sprong op een zompige plaats, mijn voet schoot van het pedaal en dat heeft me letterlijk de wereldtitel gekost. Aan de andere kant ben ik heel trots. Dat ik hier voor de 16e keer op 18 WK's het podium haal is de max! Zeker als je ziet naar de concurrentie. Geestig dat Jack (Carthy) en Nicolas (Vallée) samen amper zes jaar ouder zijn dan ik."

Belaey pakte de titel wel in 2002, 2005, 2006 en 2010. Sinds 2009 staat hij onafgebroken op het podium. Zondag maakt hij zijn WK-debuut in de Cross-country Eliminator.