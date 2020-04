Keisse traint vandaag in plaats van de Ronde van Vlaanderen te rijden: “Pijnlijk” Redactie

05 april 2020

“Ik had een groot plan vandaag”, zo zei wielrenner Iljo Keisse zonet in onze ‘Ronde tegen corona’. De 37-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step wilde de volledige Ronde van Vlaanderen rijden - te beginnen van bij hem thuis. Maar dat deed hij uiteindelijk toch niet. “Er is gevraagd om dat dit jaar niet te doen, om het parcours van de Ronde links te laten liggen. Daarom heb ik afgezien van mijn plan.”

Dat hij vandaag moest trainen in plaats van de Ronde te rijden, noemt Keisse “pijnlijk”. “Dit is, zeker voor de klassieke renners, toch de periode van het jaar. De periode waar we maanden, vanaf november-december, naartoe werken. De afzeggingen volgden elkaar snel op en daardoor was het wel te verwachten dat Ronde ook zou volgen. Daardoor zitten we nu wat in een zwart gat en zijn we op zoek naar andere doelen. We blijven trainen, in de hoop dat we snel weer in competitie kunnen komen. De Ronde in september rijden? Ik denk het wel. Ik denk dat er voor de Ronde wel altijd een datum moet kunnen worden gevonden. Maar dat niet alle wedstrijden zullen kunnen doorgaan, lijkt me ook logisch.”